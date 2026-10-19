זו המדינה שאלביט תמכור לה רקטות ב־235 מיליון דולר

אלביט מערכות הודיעה הבוקר (ב') כי היא זכתה בחוזה בהיקף של 235 מיליון דולר לאספקת רקטות אקסטרא-MR (טווח בינוני) ומערכות ארטילריה רקטית מסוג PULS ללקוח אירופאי, במסגרת הסכם ממשל-לממשל (G-to-G) בין משרד הביטחון הישראלי לבין משרד ההגנה של מדינת הלקוח. החוזה יבוצע לאורך תקופה של שלוש שנים. עתה, לגלובס נודע מפי גורמים המעורים בפרטים, כי הלקוחה היא אזרבייג'ן.

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במסגרת החוזה עם ממשל אלייב, אלביט תספק לבאקו את הגרסה לטווח בינוני של מערכת הרקטות הסופר סוניות אקסטרא של החברה. החוזה כולל גם אספקת משגרי PULS, פלטפורמות נוספות בתחום הארטילריה הרקטית ותמיכה לוגיסטית משולבת .

אקסטרא MR היא רקטה מונחית מדויקת המיועדת לתרחישים מבצעיים בטווח בינוני, ומאפשרת פגיעה מדויקת במטרות אויב בטווחים של עד 80 ק"מ. המערכת מותאמת באופן מלא למערכת ה - PULS של אלביט מערכות ולארכיטקטורות C4I קיימות, ומספקת יכולת גמישה וחסכונית למגוון נרחב של פרופילי משימה. תגובת אלביט תובא לכשתתקבל.

פריחה מחודשת ביחסים

בתקופה האחרונה חווה מערכת היחסים של התעשיות הביטחוניות עם אזרבייג'ן פריחה מחודשת. כפי שנחשף בגלובס לפני כשבוע, חברת ארי ארמס הישראלית חנכה לאחרונה את מפעל הרובים שלה באזרבייג'ן, לצד הנשיא אילהם אלייב ורעייתו, הסגנית הראשונה מהריבן אלייבה. במעמד האירוע הראשון מסוגו במדינה הזו נכחו בכירים שונים בהם הבעלים של ארי ארמס, אביחי סטולרו ורביד ואורן אנקונינה.

זהו מפעל מורחב בבעלות של ממשלת אזרבייג'ן, שיהיה הראשון לייצר נשק מערבי מדגם M4 . עד היום, באותו מתקן יוצרו קלצ'ניקובים בלבד. הייצור של הרובים המערביים מתבצע במסגרת מיזם משותף ( Joint Venture ) של ארי ארמס, משרד התעשיות הביטחוניות של אזרבייג'ן בראשות השר ווגאר מוסטפאייב, וחברת Iqlim Scientific Production Enterprise האזרבייג'נית.

העסקה באזרבייג'ן משקפת כי המגמה בשוק הביטחוני הבינלאומי ככלל ובענף הנשקים בפרט היא פיתוח ייצור מקומי ומינימום תלות חיצונית. על כן, לאחר שהיא כבר הגיעה לעסקאות עם האזרבייג'נים וגם עם מדינות כמו הפיליפינים ואלבניה, עסקאות נוספות של החברה שנמצאות על סף סגירה, עשויות לכלול ייצור מקומי.

בתערוכה הביטחונית ADEX, השר מוסטפאייב הציג את האב־טיפוס הראשון של ה־M4 שיוצר במפעל לאלייב ולשר ההגנה זאקיר חסנוב. מוסטפאייב פירט בפני הנשיא את פרטי המיזם וסקר את תהליך הייצור. לא רק ארי ארמס והחברות הביטחוניות הישראליות הגדולות השתתפו השנה בתערוכת ADEX . גם אירונאוטיקס, פלסן, יוויז'ן, בגירה ובירד הגיעו השנה. חברה מסקרנת נוספת עם נוכחות ישראלית משמעותית היא אונדס, שנכחה בהובלת ראש המוסד לשעבר ונשיא ויו"ר אונדס כיום, דדי ברנע.

לא מדובר בפיתוחים הישראליים הראשונים שמגיעים לאזרבייג'ן. אלו כוללים, בין השאר, מל"טים מדגם הרמס 900 של אלביט; מערכות הגנה אווירית כדוגמת ברק MX של התעשייה האווירית; וכן, הטילים הטקטיים של רפאל מסדרת ספייק, שנחשבים למבוקשים ביותר בעולם. בניגוד ללקוחות אחרים, אזרבייג'ן ביצעה בכולן שימוש מבצעי במערכותיה מול ארמניה בשנים האחרונות.

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