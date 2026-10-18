למרות ההתקררות בשוק ההנפקות בת"א, והירידות החדות במניות התעשיות הביטחוניות בחודשים האחרונים, זרם החברות הפועלות בתחום שמגיעות לבורסה המקומית נמשך. לגלובס נודע, כי חברת הלייזרים הביטחונית סיון טכנולוגיות מקדמת בימים אלו הנפקה ראשונית (IPO) של מניותיה בבורסה, לפי שווי מוערך של 1.2-1.8 מיליארד שקל (לפני הכסף).

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במסגרת המהלך, שצפוי לצאת לדרך בחודשים הקרובים, תבקש סיון לגייס מהמשקיעים המקומיים סכום של 250-350 מיליון שקל. במקביל צפויים חלק מבעלי המניות הקיימים בחברה, בהם קרן ההשקעות האמריקאית אלה ובית ההשקעות פירסט מנהטן (First Manhattan), המחזיקים יחד בכמחצית מהמניות, למכור נתח מהחזקתם בהצעת מכר.

סיון, שהוקמה בשנת 2008 בידי היזם הסדרתי ד"ר אייל שקל, עוסקת בייצור לייזרים בעלי הספק גבוה. בשנותיה הראשונות פעלה החברה, שהתנהלה עד כה בעיקר מתחת לרדאר, בסקטור האזרחי ומוצריה שימשו לריתוך וחיבור של חומרים מתקדמים. אולם בשנים האחרונות נכנסה החברה גם לתחום הביטחוני, ולמעשה היא זו שמספקת את אחת הטכנולוגיות המרכזיות של מערכת ההגנה באמצעות לייזר "אור איתן" ("מגן אור" בשמה הקודם), שפותחה על ידי רפאל יחד עם אלביט מערכות. בנוסף, החברה גם מיישמת את הטכנולוגיה שלה בתחום התקשורת האופטית באוויר ובחלל.

תעודת זהות סיון טכנולוגיות פעילות: עוסקת בייצור לייזרים בעלי הספק גבוה המשמשים את מערכת ההגנה האווירית "אור איתן" היסטוריה: נוסדה בשנת 2008 על ידי היזם ד"ר אייל שקל. בימים אלה מקדמת הנפקה ראשונית בת"א לפי שווי מעל 1 מיליארד שקל נתונים: מעסיקה כ-200 עובדים במפעלה בהר חוצבים בירושלים. הציגה בשנים האחרונות הכנסות שנתיות של עשרות מיליוני דולרים, ומחזיקה בצבר הזמנות של מאות מיליוני דולרים

"אור איתן", שנמסרה לצה"ל בסוף השנה הקודמת, נועדה להוות שכבה משלימה לשכבות ההגנה הקיימות (כיפת ברזל, קלע דוד וחץ) ולסייע בהגנה מפני רקטות, טילים, כטב"מים ורחפנים.

היתרון המרכזי של המערכת נוגע לעלות היירוט. בעוד שיירוט של כיפת ברזל מוערך בעלות של כ־30 אלף דולר, יירוט עם מגן אור עולה כ־10-5 דולר בלבד, בגין השימוש. מנגד, אתגרי מיירט הלייזר כוללים ירידה משמעותית ביעילות בעת עננות ואובך, וכן נדרשת פריסה רחבה של מערכות.

השותפות עם אלביט הגיעה לבוררות

אל התחום הביטחוני הגיעה סיון, הפועלת מהר חוצבים שבירושלים ומעסיקה כ-200 עובדים, לפני מספר שנים בעת שערכה סבב גיוס הון שבו השתתפה אלביט. זו השקיעה בה לאורך השנים על פי ההערכות סכום של פחות מ-10 מיליון דולר, ומחזיקה כיום בכ-5% מהמניות. לצד ההחזקה, קיבלה אלביט בלעדיות במכירת המוצר בשוק הביטחוני, דבר שעורר בהמשך מחלוקת בין הצדדים.

בתחילת השנה פנתה סיון לבית המשפט בבקשה לערוך שינויים בהסכם מול אלביט, כך שתוכל לשווק בעצמה מערכות לייזר לשימושים צבאיים המבוססות על הטכנולוגיה שפיתחה. בתום הליך גישור שלווה בידי משרד הביטחון, הגיעו הצדדים להסכם שלפיו מכירות הטכנולוגיה של סיון בארץ מבוצעות באופן בלעדי באמצעות החברה הבת של אלביט העוסקת בתחום הלייזר, אלאופ, ואילו בחו"ל יכולה החברה למכור באופן עצמאי מערכות מתחת לרף של קילוואט אנרגטי.

על פי ההערכות, בשנים האחרונות הציגה סיון הכנסות שנתיות של עשרות מיליוני דולרים. עם זאת, על רקע הביקוש הגואה לטכנולוגיה עבור השוק הביטחוני, ההערכות הן שלחברה צבר הזמנות עתידי בהיקף של מאות מיליוני דולרים, בארץ ובחו"ל. צבר זה צפוי לתמוך בשווי הגבוה שלפיו מקווה סיון להנפיק את מניותיה.

סבב הגיוס האחרון של החברה בוצע לפי שווי מוערך של 350 מיליון דולר (1.1 מיליארד שקל), כשההערכות הן שבחברה יוכלו לקבל שווי גבוה יותר במסגרת ההנפקה. עם זאת, בתוך החברה ישנם גורמים המכוונים לשווי גבוה בהרבה - 550-600 מיליון דולר (1.8-1.7 מיליארד שקל).

יזם סדרתי עם רצף חברות ואקזיטים

מי שצפוי ליהנות מאקזיט משמעותי הוא המייסד אייל שקל, המחזיק במעל לרבע ממניות החברה. שקל הוא ד"ר לפיזיקה ומומחה לאלקטרו-אופטיקה, שהיה מעורב בשורה של חברות ומיזמים טכנולוגיים, שחלקם אף הפכו לאקזיטים בעשורים האחרונים.

בין היתר הוא נמנה עם מייסדי חברת התקשורת קיארו, שעסקה בפיתוח מערכות תקשורת אופטיות. זו גייסה לאורך שנות פעילותה במהלך שנות ה-90 כמעט 225 מיליון דולר (סכום שיא עבור חברה ישראלית באותה תקופה), אולם בשנת 2005 היא נסגרה בעקבות הירידה בהשקעות בתחום הטלקום בעקבות משבר הדוט.קום.

בהמשך ייסד שקל יחד עם איש העסקים אפי גילדור את חברת אל-סיילו (El-Cielo), שהיוותה מעין ספין-אוף של הפטנטים מבית קיארו לצורך שימושים צבאיים ואזרחיים ובעיקר לתעשיית התעופה. בסוף שנת 2007 נמכרה אל-סיילו, בה הושקעו כ-1 מיליון דולר, לחברת הכטב"מים הביטחונית אירונאוטיקס תמורת כ-20 מיליון דולר.

גל ההנפקות הביטחוניות יימשך?

ההנפקה המסתמנת של סיון מגיעה בהמשכו של גל הנפקות ששטף את שוק ההון המקומי בשנתיים האחרונות, כשרק מתחילת שנה זו הצטרפו לבורסה בת"א 21 חברות חדשות שהנפיקו את מניותיהן לפי שווי של 33 מיליארד שקל. נתון זה מהווה שיא עבור הבורסה בת"א מאז שטף ההנפקות של שנת 2021, בחסות משבר הקורונה.

במסגרת גל ההנפקות בלט חלקן של החברות הביטחוניות. לא פחות מ-7 כאלה הונפקו, כשביקשו לשחזר את ההצלחה של המניות בתחום, שזינקו בשלוש השנים האחרונות בעשרות ולעיתים אף במאות ואלפי אחוזים, על רקע המלחמות באוקראינה ובהמשך בישראל, ומרוץ החימוש בו פצחו מדינות רבות.

הללו הגיעו לשיא בתחילת חודש יוני האחרון, עם ההנפקה של יצרנית הסימולטורים הביטחוניים בגירה שבוצעה לפי שווי של כ־3.4 מיליארד שקל (אחרי הכסף), במה שהיה להנפקה הגדולה ביותר שביצעה חברה ביטחונית בשוק המקומי אי פעם. לכך, קדמו שורה של הנפקות מוצלחות של חברות בסדר גודל קטן יותר.

אולי הבולטת שבהן היא חברת אר.פי אופטיקל המייצרת מוצרים אופטיים ואלקטרו־אופטיים לתעשיות הביטחוניות, שהשלימה בשנה שעברה הנפקה לפי שווי של כ-685 מיליון שקל, ובהמשך טיפסה לשווי כמעט 3 מיליארד שקל. הנפקות מוצלחות נוספות היו של החברות טי.אס.ג'י ודי.אס.אי.טי, שרשמו כל אחת עלייה של מעל 50% מההנפקה.

אלא שבחודשים האחרונים חלה התקררות במניות הביטחוניות, שאיבדו עשרות אחוזים מערכן. מגמה שבאה לידי ביטוי בירידה של מעל 40% במדד הביטחוני של הבורסה, מרמות השיא אליהן הגיע במרץ האחרון. זאת, על רקע ירידה במפלס העימותים הצבאיים בארץ ובעולם והערכות לפיהן מחירי חלק מהמניות התנפחו יתר על המידה.

למרות כל אלו, מספר חברות ביטחוניות בסדר גודל בינוני פועלות להגיע לבורסה בשנה הקרובה. אחת מהן היא חברת פלסן, המייצרת רכיבי מיגון עבור כלים צבאיים, המקדמת בימים אלו הנפקה לפי שווי של 2.5 מיליארד שקל.