החברות הביטחוניות הישראליות פתחו השבוע את הופעתן בתערוכה הביטחונית היוקרתית AUSA בארה"ב. בין היתר מוצב ביתן לאומי בהובלת סיב"ט - האגף ליצוא ביטחוני במשרד הביטחון - ואת החברות הגדולות עם מוצרים חדשים ומשמעותיים.

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כ־40 אלף מבקרים צפויים לפקוד את התערוכה, בהם בכירים מכלל הזרועות האמריקאיות. מערכת הביטחון הישראלית יצאה לשם עם מיטב הבכירים, בהם ראש סיב"ט תא"ל (מיל') יאיר קולס, ראש מנה"ר (מינהל הרכש) זאב לנדאו ואף מפקד זרוע היבשה של צה"ל אלוף נדב לוטן. לצידם, נוטלים חלק כלל הנספחים של צה"ל, אוויר, יבשה וים.

לא פחות מ־19 חברות נוטלות חלק בביתן הלאומי של סיב"ט, מתחומים שונים. הן כוללות, בין השאר, את אקיוביט שעוסקת בשעונים אטומיים; עשות אשקלון שמייצרת מוצרים בתחום התעופה; אימקו שמפתחת מערכות אלקטרוניות מתקדמות; סטדיקופטר שמתמחה במסוקים בלתי מאוישים ופאראזירו שמספקת פתרונות בטיחות והגנה אווירית לכלי טיס בלתי מאוישים.

בצל התערוכה היוקרתית, שמתקיימת כאשר ההוצאה הביטחונית האמריקאית עומדת על כ־1.05 טריליון דולר (כ־15% יותר מבשנה שעברה, אז עמדה ההוצאה על כ־916 מיליארד דולר), החברות הביטחוניות הגדולות נמצאות בתאוצה של השקת מוצרים חדשים.

מערכת טילי ספייק 2 של רפאל / צילום: דוברות רפאל

החידושים האחרונים

רפאל חשפה את מערכת ספייק MCLU2, שמאפשרת לשגר טילי ספייק LR2 מדויקים ממשגרי TOW שכבר נמצאים בשימושו של צבא ארה"ב, ללא צורך בהחלפת ממשק התותחן. משגרי TOW מותקנים זה עשרות שנים על נגמ"שי ברדלי ועל פלטפורמות נוספות, ושילוב ספייק LR2 מעניק יכולת לפגוע במטרות בטווח רחוק ומעבר לקו הראייה. לצידו, רפאל מציגה, לראשונה אי־פעם, את המיירט "סקיי סוניק", מהמערכת שמפותחת במטרה להתמודד עם טילים היפרסוניים.

בה בעת, התעשייה האווירית חשפה את "הוקגארד" (HawkGuard), מערכת הגנה אקטיבית חדשה וקומפקטית, המבוססת על גילוי מכ"מי, חיישנים אלקטרו אופטיים, מערכות שליטה ובקרה מבוססות AI ורחפני יירוט. המערכת מיועדת להתמודד עם רחפנים תוקפים ואיומים אוויריים ומספקת יכולת יירוט קינטית באמצעות רחפן מיירט, ללא ראש קרב או מטען נפץ.

באותה התערוכה, התע"א גם מציגה לראשונה את POINT@AIR, מערכת מכ"ם טקטית המותקנת על גבי בלון קומפקטי, המשלבת יכולות מכ"ם מתקדמות בפלטפורמה קטנה.

החידושים האחרונים של התעשיות הביטחוניות רפאל

מערכת "ספייק 2MCLU" - משגרת טילי ספייק LR2 ממשגרי TOW

"סקיי סוניק" - מיירט שנועד להתמודד עם טילים היפרסוניים התעשייה האווירית

"הוקגארד" - מערכת הגנה המבוססת על גילוי מכ"מים, חיישנים ובקרה מבוססת AI ורחפני יירוט

POINT@AIR - מערכת מכ"ם טקטית על בלון המשלבת יכולות מכ"ם מתקדמות

קולס מספר כי המסר שהם מעבירים לארה"ב הוא כי אמריקה היא שותפה אסטרטגית בכל הרבדים. "זה לא רק מסר הצהרתי. "חלק מהמטרות של החברות הקטנות שבאות, הוא לאתר את החיבורים עם חברות אמריקאיות במיזמים משותפים - עבור קידום העסקים. ארה"ב מביאה שוק ענק אמריקאי, אבל גם חיבור לברית נאט"ו. החברות מחפשות לפרוץ לעוד שווקים, דרך נאט"ו ומכרזי נאט"ו", אומר קולס.

התצוגה הישראלית ב־AUSA מתרחשת ימים ספורים לאחר מפגן הכוח הראשון בסלון האווירי במרקש, שהבהיר עד כמה מרוקו מעוניינת להעמיק את הקשרים עם התעשייה הביטחונית הישראלית. מנתוני מכון שטוקהולם למחקרי שלום (SIPRI) עולה כי בשנים 2021־2025, ישראל שנייה לארה"ב בטבלת מקורות היבוא הביטחוני של מרוקו עם 24% מתוך כלל העסקאות.

החברות הביטחוניות הגדולות מזהות ב־AUSA כלי שיווקי קריטי לא רק מעצם היבוא מישראל, כי אם מנוכחותן בארה"ב עם חברות בנות וייצור מקומי - בהתאם למדיניות America First של הנשיא דונלד טראמפ. אלו כוללות את אלביט אמריקה כשמדובר באלביט מערכות, IAI צפון אמריקה וסטארק במקרה של התעשייה האווירית, תוך שרפאל מחזיקה במדינה בחברות כדוגמת RSGS.

התערוכות שבפתח

AUSA היא האחרונה בתוכנית התערוכות של סיב"ט השנה ואלו של השנה הבאה צפויות להיות מרתקות בעצמן. כבר בסוף ינואר אמורה להתקיים תערוכת IDEX באבו דאבי, וכמה שבועות לאחר מכן, יגיעו לתערוכת אירו־אינדיה בבנגלור שבהודו. בהמשך השנה צפויה התמקדות בלקוחות צומחים של התעשיות הישראליות, בהן פינלנד, גרמניה ויוון. לקראת סיום השנה, צפויה חזרה אל איחוד האמירויות עבור הסלון האווירי של דובאי, שצפוי להתקיים בנובמבר.

פתיחת השווקים משקפת את המדיניות של מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, במיוחד כשנשיא צרפת עמנואל מקרון ניסה שוב ושוב להצר את צעדי התעשיות הביטחוניות הישראליות. "עם מרוקו, יוון ופינלנד פיתחנו שותפות אסטרטגית כמשרד הביטחון, על כן אנו מוכרחים להיות חלק מהתערוכות הללו", מסכם ראש סיב"ט.