האנרגיה הגרעינית חוזרת לאופנה, הפעם בצורת מיקרו־כורים קטנים ובטוחים יותר, שיכולים להפעיל מטרו וחוות שרתים ● פרופ' ארז גלעד מאוניברסיטת בן גוריון משוכנע שישראל יכולה להפוך לשחקנית מובילה ● כדי שזה יקרה, הוא מתכנן תחרות בין ארבע קבוצות סטודנטים, בליווי מומחי גרעין● בראיון לגלובס הוא מסביר איך המיקרו־כורים הפכו לדבר הבא ולמה לישראל אסור להישאר מאחור

19:29

הם יספקו לנו אנרגיה נקייה, יפחיתו את התלות במדינות שמייצרות נפט, יפעילו את המטרו ויזרימו חשמל לבינה המלאכותית, וב"הם" אנחנו מתכוונים לכורים גרעיניים מזן חדש, שחוקרים תולים בהם תקוות גדולות. בעולם המרוץ לבנייתם כבר היה לתעשייה של ממש, ופרופ' ארז גלעד מאוניברסיטת בן גוריון מתכוון להפוך את ישראל לשחקנית מרכזית.

● מייסד מכון ברוד, מגופי המחקר החשובים בעולם: "ראיתי בחיי הרבה פרויקטים משוגעים שהפכו לאפשריים"

● המנהלים שמרשים לעצמם לפקפק: הכוח השקט שמניע הצלחה

גלעד, ראש היחידה להנדסה גרעינית ומנהל מכון קליין למדע והנדסת הגרעין באוניברסיטה, מנצח כעת על תחרות שאפתנית בין ארבע קבוצות סטודנטים. המטרה: תכנון ופיתוח מיקרו־כורים גרעיניים חדשניים, שמתאימים לתנאי הסביבה בישראל.

גלעד מקווה שבעקבות התחרות ייווצרו קשרים ויוכשר דור העתיד של התחום.

מרוץ חדש לאנרגיה גרעינית

מיקרו־כורים, בגודל של אוטובוס או מגרש כדורגל, הם הדור הבא של תעשיית האנרגיה הגרעינית, והם אמורים להביא אותה לכל בית. מדובר בתחום תוסס של חדשנות, וגלעד סבור שישראל יכולה להתברג בו כמובילה. המיזם של אוניברסיטת בן גוריון נועד להצית עניין בתחום וליצור את הגרעין הראשון של מהנדסי מיקרו־כורים.

"האנרגיה הגרעינית חוזרת בשנים האחרונות למרכז הבמה", אומר גלעד. "המלחמה באוקראינה הפסיקה את אספקת הגז לאירופה במהירות ובפתאומיות, ואז נוספה המלחמה במפרץ וסגירת מיצרי הורמוז. לכולם ברור שאספקת אנרגיה מגז ומנפט היא מאוד שברירית, ועצמאות אנרגטית היא הבסיס של ביטחון לאומי.

"כעת מצטרף לכך המרוץ אחר הבינה המלאכותית, שהוא במידה רבה מרוץ אחר אנרגיה. מרכזי המידע שמפעילים את אלגוריתמי הבינה צורכים תועפות של אנרגיה. הרשות הלאומית לבינה מלאכותית חוזה עתיד שבו כל התשתיות הלאומיות יפעלו על מודלי בינה מלאכותית ישראליים, אך היכן נבנה ונריץ את המודלים האלה, ואיך נספק להם את כמויות החשמל האדירות שהם צריכים?"

וזה לא הכול, ממשיך גלעד. "משבר האקלים משמעותו שמצד אחד אנחנו צריכים לצמצם פליטות, ומצד שני תידרש לנו יותר אנרגיה כדי להתקרר", הוא אומר.

בקיץ האחרון, כשגל החום הכה באירופאים, החליטו הרשויות להקל את הרגולציה סביב הקמה ושימוש במערכות קירור. אבל אם האנרגיה למיזוג לא תגיע ממקורות נקיים, היא רק תחמיר את המשבר.

בעולם כבר נבנים מיקרו־כורים?

"2026 היא השנה הראשונה שבה היו הצלחות בניסויים בהם. בשנים הקרובות, חמישה בסיסים של חיל האוויר האמריקאי יקבלו חמישה כורים כאלה, כל אחד מיצרן שונה. אמזון ומיקרוסופט השקיעו מאות מיליוני דולרים בחברות שמתכננות כורים גרעיניים קטנים. יש לומר בכנות שזה לא הנושא היחיד שהם משקיעים בו, אלא כל מה שיכול לספק להם אנרגיה, אבל הם בהחלט רואים את הפוטנציאל גם בתחום הזה".

50 אלף דולר לכור המנצח: כך תעבוד התחרות

גלעד מספר שהתחרות שהשיקה אוניברסיטת בן גוריון נולדה בעקבות חזון שנהגה עם כרמלה ויוסף קליין, שתרמו 5 מיליון דולר להקמת מכון קליין למדעי והנדסת הגרעין ולקידום אנרגיה גרעינית בישראל. "הצגנו אותו לחבר הנאמנים לראשונה לפני כחודש, וקיבלנו את התמיכה של נשיא האוניברסיטה דני חיימוביץ, הרקטור יניב גלטשטיין והדיקאן עמי ישעיה. "כעת אנחנו נכנסים לשנת ההכנה, ומזמינים שותפים מהתעשייה, מהממשלה ומהאקדמיה ליצור איתנו קשר. הוועדה לאנרגיה אטומית כבר נרתמה, והיא תקצה לנו מומחים שיעזרו גם בתכנון הכורים וגם בבדיקתם בסוף התהליך. "באוקטובר 2027 נערוך שבוע הרצאות והכשרות לכל המשתתפים - סטודנטים ומנטורים, ונדבר על הטכנולוגיה ועל ההנדסה אבל גם על רישוי, מדיניות, גיאופוליטיקה והמצב של ישראל. לאחר מכן הקבוצות ייצאו לדרך. כל חצי שנה תהיה ביקורת, כולל של גורמים מחו"ל. אחרי שנה, הם ייחשפו לפרויקטים זה של זה ויעבירו ביקורת, כלומר יהיו חלק מצוות הפיקוח וייתנו רעיונות לשיפור. הכור המנצח, שיעמוד בדרישות שהוצבו לו בהתחלה (לכל קבוצה מוצבות דרישות אחרות), יזכה ב־50 אלף דולר". ובסוף ייצא מזה כור?

"לא פיזית, אבל בהחלט תכן פיזיקלי הנדסי שאפשר לבנות, ובהחלט מצפים לפטנטים שעל בסיסם אפשר יהיה לגייס משקיעים". גלעד מספר שהתחרות שהשיקה אוניברסיטת בן גוריון נולדה בעקבות חזון שנהגה עם כרמלה ויוסף קליין, שתרמו 5 מיליון דולר להקמת מכון קליין למדעי והנדסת הגרעין ולקידום אנרגיה גרעינית בישראל. קראו עוד

אפקט "המדבר הגרעיני"

לאורך השנים, שורה של תקלות ואסונות הוציאו שם רע לכורים גרעיניים אזרחיים. "משנות השמונים של המאה הקודמת, העולם נכנס לתקופה של מדבר גרעיני", אומר גלעד. "לא כל העולם, אבל בעיקר ארה"ב ואנגליה. זה לא התחיל מצ'רנוביל, אלא מתקלה ב־1979 בכור באתר Three Mile Island בפנסילבניה, ארה"ב.

"זו הייתה תקלה חמורה שכללה התכה של ליבת הכור. אף אחד לא נהרג או אפילו נפגע מרמת קרינה מסוכנת, אבל כעבור כמה שבועות עלה לאקרנים סרט בשם 'סינדרום סין', בכיכובם של ג'ק למון, ג'יין פונדה ומייקל דאגלס, שעסק בתקלה בכור גרעיני. העיתונאים בסרט מנסים לחשוף אותה והנבלים הם מפעילי הכור שמנסים להסתיר אותה.

"השילוב בין סרט כה פופולרי לתקלה אמיתית קיבעו בדעת הקהל שכורים הם אסון, וארה"ב הפסיקה לבנות כורים חדשים למשך 40 שנה. אסון צ'רנוביל רק הוסיף על כך. אחרי כל כך הרבה שנים שלא בנו בהן כורים, בארה"ב איבדו את היכולות הדרושות לכך. המדענים והמהנדסים שעסקו בנושא כבר פרשו. רק בכמה מדינות, כמו צרפת וקוריאה, שימרו את הידע לבניית כורים גרעיניים.

"בשנים האחרונות, כשהאמריקאים חזרו סוף סוף לבנות כורים, הם ניסו לבנות שתי תחנות כוח גרעיני בג'ורגיה. הם חרגו ב־100% מהתקציב ובחמש שנים מהזמן שהוגדר. הקוריאנים, שהמשיכו לבנות כורים כל הזמן הזה, בנו לאחרונה כורים עבור אבו דאבי ועמדו בזמן ובתקציב בדיוק, שהיה בערך שליש מתקציב הפרויקט בג'ורג'יה".

קפיצה מדעית ובטיחותית

מה הוביל את ארה"ב לחזור לגרעין בשנים האחרונות?

"הייתה התקדמות מדעית מאוד גדולה. הכורים היום עובדים על דלק נקי יותר. הייתה גם הבנה שזהו החשמל הכי אמין שיש. אנרגיות שמקורן ברוח ובשמש תלויות בקיומן של רוח ושמש. תחנות כוח המבוססות על גז ונפט מושבתות חלק ניכר מהשנה משום שהן דורשות תחזוקה. כורים עובדים 95% מכל שנה, ולמעשה, התחנות יכולות לעבוד שנה וחצי עד שנתיים רצוף, בלי הזרמה של דלק חדש לכור".

חומרי הבערה של הכור תופסים שטח קטן, אומר גלעד, ואפשר לאגור דלק קדימה למשך כעשור. גם גז אפשר לאגור, אבל לא בכמויות כאלה. "אם אפשר לאגור דלק לחמש עד עשר שנים, בעצם קיבלנו עצמאות אנרגטית גם אם לא ייצרנו את הדלק בעצמנו".

לדברי גלעד, הכורים החדשים גם בטוחים יותר. גם במקרה שלא נותר אף אדם שיפעיל את הכור או שהשתלטו עליו טרוריסטים, נכנסים לפעולה אמצעי בטיחות מובנים. "הכור יודע לכבות את עצמו ולקרר את עצמו למשך פרקי זמן ארוכים", הוא אומר.

איך זה עובד?

"נניח שישנה איזושהי משקולת מעל הליבה של הכור, והיא מרחפת באוויר באמצעות כוח אלקטרומגנטי. אם מפסיק להגיע חשמל לכור, היא נופלת לתוך הליבה ומשתקת אותה רק באמצעות כוח הכובד. או נניח שיש שסתום שנמס אם הטמפרטורה בכור עולה גבוה מדי, וכאשר השסתום נמס, הזרימה משנה כיוון והכור מתחיל לקרר את עצמו".

בעבר, אומר גלעד, נאלצו מפעילי כורים לגבש תוכנית פינוי למקרה חירום, בטבעת ברוחב של 15 ק"מ סביב הכור. היום ההערכה היא שבעיית הבטיחות מסתיימת בגדר של הכור, גם כי ההסתברות לכך שתהיה תקלה נמוכה, וגם כי היכולת של הכור להכיל תקלה גבוהה יותר, בזכות כמה שכבות של הגנה פסיבית.

"כמו חתלתול לעומת טיגריס"

היסטורית, הרגעים האלה שבהם אנחנו מאמינים שהכול בטוח הם אלה שקורים בהם האסונות הכי גדולים. עד כמה אנחנו באמת סומכים על בטיחות הכורים?

"זה התפקיד של הרגולטור. בארה"ב, באנגליה ובמדינות רבות אחרות הרגולטור של תחום האנרגיה האטומית הוא גורם מקצועי ושקוף שהציבור מאמין בו, גוף שעורך שימועים פומביים, מציג מסמכים ומבקש חוות דעת מהציבור.

"בישראל יש רגולטור אבל הוא לא יודע לפקח על כורי כוח. יש לנו רק שני כורי מחקר קטנים, שונים מאוד מכורי כוח, שזה כמו חתלתול לעומת טיגריס. אנחנו מקווים שהאתגר שלנו ייצור אנשים שמדברים את השפה של האנרגיה הגרעינית וחלקם יהיו גם במגזר הציבורי".

ההתקדמויות הללו, אומר גלעד, "זה מה שהזיז אותנו, את המחלקה להנדסה גרעינית, מהבניין הכי ישן באוניברסיטה במסדרון יחסית נידח ישר למרכז העניינים".

"בנת"ע מתעניינים בפרויקט"

המיקרו־כורים הם ההבטחה החדשה והמשמעותית בתחום האנרגיה הגרעינית. "ישנם מיני־כורים שיכולים להיות בגודל של מגרש כדורגל בערך, ושלושה כאלה יכולים להפעיל את כל מערכת המטרו. בשעות שבהן המטרו לא עובד, הן יכולות לספק אנרגיה לחוות שרתים", אומר גלעד.

"שוחחתי עם אנשי נת"ע והם אמרו לי שכרגע הם לא יודעים מהיכן ישיגו את האנרגיה, שחצייה נועדה להניע את הרכבות וחצייה למזג את כל המתחם שמתחת לאדמה. אין כרגע אופק לפתרון הבעיה הזו. הם מאוד מתעניינים בפרויקט שלנו.

"או נניח בבסיסים צבאיים, למשל הבסיסים של צבא ארה"ב במדבר - לשנע אליהם כמויות של סולר זה סיוט. התהליך הכי פגיע שיש. אז אולי ניתן לבנות כור זעיר, בגודל של מכולה, שיכול לספק אנרגיה לבסיס של 5,000 איש, משהו בגודל של בית חולים סורוקה. אחרי כמה שנים, כשהדלק נגמר, פשוט מטיסים למקום עוד כור".

לא במקרה, זהו המקום הראשון שבו ינוסו הכורים. לא בשכונת מגורים אמריקאית, אלא במדבר רחוק.

"ישראל כל כך קטנה וצפופה, שכמעט אי אפשר לשקול שום פתרון אחר, והרי אנחנו 'אי חשמלי', כלומר אי אפשר למתוח קווי חשמל למדינות אחרות. אם נפזר כורים קטנים בכמה מקומות, פחות נחשוש מטיל אחד שייפול על תחנת כוח וישבית את החשמל לכל האזור".

בכל זאת יש גם ביקורת. למשל, הכורים יוצרים פסולת גרעינית.

"הכור לא פולט שום דבר לאטמוספירה. 95% מהפסולת שלו היא אורניום שנכנס ויוצא בלי להשתנות, ואפשר להשתמש בו שוב, או להחזיר אותו לטבע כי אינו רדיואקטיבי במיוחד. 2%־4% זו פסולת גרעינית עם זמן מחצית חיים של כמה שבועות עד חודשים. את חלקה ניתן למחזר לשימוש בתעשייה, למשל בטיפול בסרטן או לרדיוגרפיה.

"עדיין נותר בערך 1% של חומר רדיואקטיבי שזמן מחצית החיים שלו הוא כ־20 אלף שנה. זה לא חומר מסוכן ברמה שאי אפשר לעמוד לידו, אבל כן כזה שלא היינו רוצים לבלוע או לנשום.

"בינתיים, אנחנו יכולים לקבע אותו במעין גולות זכוכית, ואז החומר לא מסוכן. אלא שבעוד 5,000 שנה החומר עדיין יהיה רדיואקטיבי. אנחנו מנסים לעשות ניסויים במעבדה שמאיצים תהליכים, כדי לוודא שגם בעוד אלף שנה, הגולות הללו עדיין יצליחו להחזיק את החומר הגרעיני. אנחנו לא באמת יודעים מה קורה בטווחי זמנים כאלה.

"בינתיים, הכמויות של החומר האלה הן מאוד קטנות. הנשיא רונלד רייגן אמר בשנות ה־80 שאפשר לאחסן את כל הפסולת הגרעינית בעולם מתחת לשולחן שלו. כמובן, עם הפופולריות של הכורים, גם כמות הפסולת תגדל, אבל עדיין אנחנו מדברים על כמויות שאפשר לשלוט בהן.

"ישנה שאלה, אם נניח אנחנו קוברים את גולות הזכוכית הללו באדמה, איך נסמן את המקום עבור הדורות הבאים, כדי שידעו גם עוד 5,000 שנה ששם יש חומר רדיואקטיבי?"

ביקורת נוספת נוגעת למחיר. "כרגע יש גורמים שמוכנים לשלם פי שלושה על חשמל מכורים כי המחיר מגלם את העובדה שהחשמל הזה אמין, כלומר אספקתו הרציפה כמעט מובטחת", אומר גלעד ומוסיף כי המחיר הוא גם תולדה של רגולציה קפדנית, יש שיאמרו קפדנית מדי. קצת כמו בתעשיית התרופות, הבנייה של הכור היא החלק הזול בזמן ובכסף, ושלב האישור לשימוש תופס חלק ניכר מהזמן ומהעלות. "ברגע שיש כבר תכנון של כור שקיבל אישור, אפשר לבנות עוד הרבה כמוהו, יחסית מהר ולא ביוקר, וזה מה שאנחנו חושבים שיוביל לירידה משמעותית במחירים. בימים אלה נבנים ארבעה כורים חדשים בקנדה. העלות לבניית היחידה הרביעית הייתה חצי מעלות בניית היחידה הראשונה הזהה לה".

"נוכל להצטיין במיגון כורים"

מה מייחד הנדסית את הכורים הקטנים, שדרש מכם את הפרויקט המיוחד?

"כל הכור מתנהג אחרת. בכור קטן, הדלק הוא סוג קצת אחר של אורניום, כי הוא צריך להיות צפוף יותר.

"בנוסף, בכור גדול יש מקום למערכות בקרה שתפקידן למנוע מתגובת השרשרת לצאת משליטה. אז אנחנו בונים מערכות אחרות. למשל, הכורים האלה מקוררים על ידי מתכת נוזלית, לא מים ולא גז. כשהכור מתחמם מדי, המתכת מתפשטת כי זה מה שמתכת עושה, וברגע שהיא מתרחבת, צפיפות החומר יורדת ואז תגובת השרשרת דועכת. זה מנגנון בטיחות שלא דורש מעורבות אדם.

"הכורים הללו בפעילותם יוצרים חומר בקיע נוסף שיכול להזין את הכור מחדש. אנחנו יכולים להתחיל את הכור עם 10 טון אורניום, ואז להוסיף לליבה חומר בשם תוריום, שאינו בקיע אבל כשהוא נמצא בתוך הליבה, הוא הופך לאיזוטופ של אורניום. כך על כל גרעין שנשרף נוצר גרעין חדש או יותר, עד שהתוריום נגמר, אולי אחרי 10-15 שנה בלי שצריך בכלל לגעת בכור".

הסטודנטים ממציאים טכנולוגיה חדשה או בעיקר מיישמים טכנולוגיה קיימת בתוכנית שלהם לכור?

"אנחנו מציבים דרישות מיוחדות כמו הצורך לעבוד בנגב, בסביבה צחיחה. קיימות טכנולוגיות של קירור יבש, אך איך מיישמים אותן בכור? בואו נראה. ומה לגבי מיגון הכור? היום הכורים הם 20% מעל האדמה. האם הם יכולים להיות 100% מתחת לאדמה? ישראל מומחית במיגון ולכן מיגון כורים הוא תחום שבו אנחנו יכולים להצטיין".

גלעד רואה את תעשיית הגרעין העתידית שלנו בדומה לתעשיית הרכב או החלל - ישראל מתמחה בייצור רכיבים לתעשיות הללו אך לא במוצר הסופי. "אולי העולם לא נלהב למכור לנו כורים, או שנייצר כורים, אבל הם ישמחו לקנות מאיתנו חדשנות בתחום. ברגע שיהיה אקוסיסטם תוסס של סטודנטים ויזמים ומשקיעים, נתחיל לדבר על הרגולציה ואיך עושים הסכמים אזורים ובינלאומיים כדי שנוכל לקנות רכיבים ודלק. מרגע ההחלטה של מדינה ללכת לכיוון חשמל גרעיני ועד המימוש, בדרך כלל עוברות 10־12 שנה".

הנדסת גרעין היא מקצוע טוב לעידן ה־AI?

"בארה"ב העריכו שיש להם 15 אלף מהנדסי גרעין וכי יצטרכו להכפיל את המספר. הצרפתים אמרו שיצטרכו 100 אלף עובדי גרעין מיומנים. לא רק מהנדסים, גם רתכים ומלגזנים מומחים. בארץ אנחנו רגילים שגרעין הוא עניין סודי שלא מדברים עליו, אבל בעולם זו כבר תעשייה לכל דבר".