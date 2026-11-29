העסקה: ברחוב נטפים בשכונת יובלים בקריית שמונה, נמכר קוטג' בשטח של 153 מ"ר, עם הצמדות של חצר בשטח של 190 מ"ר וגג בשטח של 62 מ"ר, תמורת 2.15 מיליון שקל.

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השכונה: שכונת יובלים נמצאת בצפון־מזרח העיר, היא נחשבת לחדשה בעיר ומבוססת על תוכניות מהעשור הקודם. השלב הראשון שלה, "יובלים א'", שבו נמצא הקוטג' מהעסקה, תוכנן על ידי משרד הבינוי והשיכון בתוכנית שאושרה ב־2013. השכונה משתרעת על 942 דונם, מהם 200 דונם מוגדרים כפארק נחל עיון, שעובר בגבולה המזרחי של השכונה, לא רחוק מהקוטג שנמכר.

התוכנית כוללת 910 יחידות דיור: כ־410 צמודי קרקע, וכ־500 יחידות דיור בבנייה שמוגדרת רוויה יותר, כגון קוטג'ים טוריים ומבנים בני 4 קומות, שכוללים דירות גן, דירות רגילות ודירות גג.

השכונה קיבלה דחיפה באמצעות תוכנית "מחיר למשתכן", שבמסגרתה הוגרלו בה כ־500 דירות.

המחירים באזור: מכירת הדירות בשכונה החלה לפני כתשע שנים. דירות 3 חדרים נמכרו בשוק החופשי ב־750 אלף שקל בממוצע, דירות 4 חדרים נמכרו בכ־1.2 מיליון שקל, וקוטג'ים דו־משפחתיים נמכרו ב־1.4־1.5 מיליון שקל.

עד לתחילת המלחמה ב־2023, מחירי הדירות בשכונה עלו בעשרות אחוזים, עקב הביקוש הגדול שהתעורר לשכונה, שהביאה לעיר בשורה חדשה של בנייה חדישה שלא נראתה בה כבר עשורים. וכך, דירות 3 חדרים החלו להימכר ב־1.2 מיליון שקל, דירות 4 חדרים נמכרו בכ־1.6 מיליון שקל וקוטג'ים נמכרו ב־2.1־2.2 מיליון שקל.

ב־2024 בוצעו בשכונה עסקאות בודדות, תוך ירידות מחירים: דירות 3 חדרים נמכרו בכמיליון שקל בממוצע, ודירות 4 חדרים נמכרו בכ־1.3 מיליון שקל בממוצע.

בשנה שעברה חלה התאוששות, ודירות החלו להימכר במחירים קרובים מאוד למחירי ערב המלחמה - דירות 3 חדרים נמכרו בכ־1.2 מיליון שקל, דירות 4 חדרים ב־1.5־1.6 מיליון שקל וקוטג'ים דו־משפחתיים ב־2.1־2.2 מיליון שקל.

השנה לא ראינו שינויים במחירים משנה שעברה, והם נותרו ברמות מאוד דומות לאלה של שנה שעברה.

הפרויקט: מדובר בפרויקט בן 16 קוטג'ים ברחוב נטפים בחלק הדרומי של השכונה, שנבנה על ידי העמותה "קריית שמונה היא ביתי". מדובר בעמותה שהוקמה בעשור הקודם ומטרתה לקדם בנייה עצמית לחברים, כשכל חבר יממן את עלות הקמת הנכס. ככל הנראה יעדי העמותה מוצו עם הקמת הפרויקט.

העמותה רכשה את הקרקע בת ה־4 דונם במיליון שקל בספטמבר 2015 בתמורה למיליון שקל. היתר הבנייה לפרויקט ניתן ב־2017 ותעודת הגמר הונפקה לו ב־2021.

ב־2022 נמכרו שני קוטג'ים מהפרויקט ב־1.6 מיליון שקל, ואילו שלושה ימים לפני פרוץ המלחמה, ב־4 באוקטובר 2023, נמכר קוטג' נוסף ב־2.16 מיליון שקל, כך שמדובר בקפיצת מחיר מסחררת בתוך כשנה וחצי. מאז ועד לעסקה הנוכחית לא מאוזכרות ברשות המסים עסקאות נוספות בפרויקט.

ניתוח: חברי העמותה המקוריים שילמו על הקרקע והבנייה קצת יותר ממיליון שקל. על פי הרישום ברשות המסים, הקוטג' נרכש ב־2022 ב־1.6 מיליון שקל, כך שעל אף המלחמה הבעלים הצליחו להפיק ממנו רווחים יפים. 2.15 מיליון שקל בהשוואה לעסקאות אחרות בשכונה נשמע כמחיר סביר ביותר.

דבר המתווך: "עמותת הרכישה שביצעה את העסקה המקורית בנתה בתים ברמה סטנדרטית, שלא בולטים בהשוואה לפרויקטים אחרים. המחיר מעיד על ההתאוששות הגדולה בשוק בקריית שמונה בשנתיים האחרונות, אם כי ידוע לי על עסקאות גבוהות יותר שבוצעו בסביבה הקרובה, כך שלדעתי מדובר בעסקה מצויינת לקונה", אומר המתווך שי אזולאי מתיווך פאקו.

"עם זה אני רוצה לציין, שבחודשים האחרונים מורגשת עצירה מסוימת בעסקאות שמבוצעות בשכונת יובלים ויש היום הרבה נכסים על המדף", מוסיף אזולאי.

להערכתו, היתרון הגדול של שכונת יובלים הוא בבנייה החדישה, הנמוכה, עם צמודי קרקע, שכמובן מצויידת בממ"דים, מוצר במחסור בעיר הצפונית. מצד שני הוא מעיד, כי היא בנויה בצפיפות, שפעמים רבות מפריעה לקונים לממש את חלום 'הבית בכפר שנמצא בעיר'. לדבריו, "במשך שנים, יובלים היתה אופציה יחידה לקניית דירה חדשה וממוגנת בעיר. עכשיו החלה בנייה חדשה בבמות תל חי - השכונה שמצויה בצפון מערב העיר, מתחת לאוניברסיטה - ולקונים יש אלטרנטיבה".