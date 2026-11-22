העסקה: ברחוב דיזנגוף 310 בתל אביב, במפגש עם רחוב ירמיהו, נמכרה חנות בשטח של 39 מ"ר עם מחסן בשטח של 15 מ"ר, תמורת 1.7 מיליון שקל.

החנות נמצאת בבניין שעבר התחדשות לפני כ־25 שנה: נהרס הבניין הישן, שהיו בו רק יחידות מסחר, ובמקומו הוקם בניין בן חמש קומות עם 15 דירות מעל קומה מסחרית. הבנייה הושלמה ב־2001.

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העסקים ברחוב: דיזנגוף הוא אחד הצירים המסחריים המרכזיים בתל אביב. הוא נמתח מהמפגש של הרחוב עם שדרות אבן גבירול בדרום, לאורך כחמישה קילומטרים עד למפגש עם רחוב התערוכה בצפון העיר. לאורך התוואי שלו משתנה האופי של הרחוב, וגם מספר העוברים והשבים בו משתנה מחלק אחד לשני. החלק המרכזי ביותר שלו הוא זה שבין הדיזנגוף סנטר למפגש עם רחוב פרישמן.

לפיכך, מדגם עסקאות שבוצעו בחנויות בשנים האחרונות מעלה מנעד גדול מאוד של מחירים, שתלוי במיקום החנות - אך גם במצבה הפיזי, ברוחב החזית שלה, בשימוש שלה (מזון מהיר, בית קפה, ירקן, ביגוד, וכד'). התאמתה או אי־התאמתה למטרות הרוכש והקומה שלה משפיעות מאוד על המחיר. לכן, הסקירה שנביא מוגבלת בדיוק שלה, אך להערכתנו מבטאת נאמנה את המגמות לאורך הציר.

בבניין הדרומי ביותר ברחוב, בדיזנגוף 1, פינת אבן גבירול, נמכרה חמישית חנות בשטח רשום של 20 מ"ר לפי מחיר של כ־2.7 מיליון שקל, ובסך הכל במחיר של כ־133 אלף שקל למ"ר, בהתאם למיקום המרכזי.

בדיזנגוף סנטר המחיר המקובל עומד על 40־50 אלף שקל למ"ר, אך גם שם יש חריגות.

בדיזנגוף 89, ממש על כיכר דיזנגוף, במבנה לשימור ששופץ ורובו מהווה מלון, נמכר שליש מחנות בת 45 מ"ר לפי שווי של 3.3 מיליון שקל, כלומר 73 אלף שקל למ"ר. ואילו בדיזנגוף 101, פינת פרישמן, שם שוכן תיאטרון בית ליסין, בוצעו כמה עסקאות לפי מחירים של 25־30 אלף שקל למ"ר.

צפונה משם לאורך הרחוב, גובה העסקאות מגיע ל־40 עד 60 אלף שקל למ"ר.

ניתוח: על פי הרישום של הנכס, שטחו 39 מ"ר ומתחתיו מחסן בשטח של 15 מ"ר. המחיר המשוקלל למ"ר עומד על כ-39 אלף שקל למ"ר. לפי שטח הארנונה, שעומד על 33 מ"ר, המחיר מגיע לכ־46 אלף שקל למ"ר.

שני המחירים הללו נמצאים בטווח הנמוך של עסקאות על שטחים מסחריים בצפון דיזנגוף.

דבר השמאי: השמאי והמשפטן ארז כהן אומר כי "הקרבה לאזור מבוקש למגורים, לבילויים ולנמל תל אביב עשויה להביא לקוחות מזדמנים לאזור, אם מסלול ההליכה שלהם עובר מול החנות. המספרות, המאפייה והחנויות המתמחות בסביבה ממחישות גם את הפוטנציאל לעסק, שנשען על קהל שכונתי חוזר. לבעל עסק שמתכוון לפעול במקום לאורך שנים, התאמה טובה של החנות לצרכיו והיכולת להישאר באותה כתובת עשויות להצדיק את המחיר.

"יש פער בין השטח הרשום של החנות (39 מ"ר) לבין השטח המחויב בארנונה (33 מ"ר), ולכן בהשוואה לעסקאות אחרות, חשוב להשתמש באותה שיטת מדידה. לעסק עצמו חשובים גם שטח המכירה בפועל ורוחב החזית. מחיר של סביבות 40 אלף שקל למ"ר נמצא הרף הנמוך יותר של מחירים.

"בשנה החולפת דווח על ריבוי חנויות שעמדו ריקות בצפון דיזנגוף, ועבור משקיע למשל זהו סיכון ממשי, כי כל חודש ללא שוכר גורע אלפי שקלים מההכנסה האפשרית, ובמקביל עלולות להימשך הוצאות הארנונה, התחזוקה והמימון. לכן, להערכתי, החנות מתאימה פחות למשקיע ויותר למי שרוצה להשתמש בחנות לעסקיו.

"במידה והחנות מיועדת להשכרה, המחירים המבוקשים עבור חנויות בגודל דומה באזור משקפים תשואה אפשרית של כ־4.5%-5% ברוטו בתפוסה מלאה. דמי השכירות החודשיים המקובלים כיום באזור עומדים על כ־200 שקל למ"ר. בעבר הביקוש באזור היה גבוה יותר, כך שמחיר העסקה משקף שווי שפחות אטרקטיבי עבור משקיע".