אלפי משתתפים מתמודדים בימים אלה על דירות גדולות ויקרות יחסית בחריש, ועוד אלפים על דירות בהנחה גדולה בחיפה. כל זאת במסגרת הגרלות ההמשך של "מחיר למשתכן", תוכנית הדגל הממשלתית המקרטעת.

ביום ראשון נסגר הרישום לחמש הגרלות המשך ל-102 דירות שהזוכים בעבר ויתרו עליהן, בחריש, בחיפה, בבית שאן ובדימונה. ההגרלות בחיפה ובחריש מלמדות על צורכי המשתתפים, צרכים שלא תמיד חלחלו למארגני ההגרלות ולמתכננים.

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בחיפה מתקיימות שתי הגרלות, דרומית לשכונת נאות פרס ולאצטדיון סמי עופר, של פרויקטים של חברת שתית בע"מ. אלה שרידים היסטוריים של "מחיר למשתכן", שמקורם בפברואר 2020, ימים ספורים לפני סגר הקורונה הראשון. בגדולה מביניהן, בת 38 דירות, יוגרלו אך ורק דירות 3 חדרים, שהזוכים במחזור המקורי דחו.

לא רוצים דירות קטנות

העיכוב הגדול במימוש ההגרלה הפך את המחיר, שהיה נמוך מלכתחילה, לזול באופן יוצא דופן: הדירות יתחילו ב-842 אלף שקל בלבד. בהגרלה השנייה יוגרלו שלוש דירות נוספות. לא צוין בה גודל הדירות, אך לפי המחיר למ"ר אפשר להעריך שדירה ממוצעת בת 100 מ"ר תעלה בפרויקט 1.1-1.2 מיליון שקל, כולל הצמדה, מע"מ, חניה, מחסן ומרפסת.

מחירי הדירות בנאות פרס מגיעים לכ-25 אלף שקל למ"ר, ולכן ההנחה הצפויה לזוכים תגיע לכ-55%. בכסף, מדובר בהנחה של 1.3 מיליון שקל ויותר, בהתאם לגודל הדירה, לקומה ולהצמדות שיתווספו למחיר.

מעבר לפן הכלכלי, שבגללו נרשמו 19-18 אלף משקי בית לכל אחת משתי ההגרלות בחיפה, הלקח המאוחר הוא שהזוכים המקוריים לא רצו דירות קטנות, וגם לא רצו להמתין זמן רב כל כך להקמתן. הם העדיפו להתמודד בהגרלות אחרות או לפנות לשוק החופשי. סביר להניח שרבים מהמתמודדים בהגרלה הנוכחית מעוניינים לנצל את ההטבה הכלכלית הגדולה, שרובה תוצר של מחדלים.

גם ההגרלות בבית שאן ובדימונה, שלכל אחת מהן נרשמו כ-9,000 משתתפים, כוללות רק דירות 3 חדרים, אך במחירים נמוכים בהרבה: החל מ-488 אלף שקל בבית שאן, בתוספת מענק של 60 אלף שקל, והחל מ-582 אלף שקל בדימונה, עם מענק של 40 אלף שקל. גם כאן מדובר בפרויקטים ותיקים. הפרויקט בדימונה נולד ב-2021, ואילו זה שבבית שאן מתחרה על התואר הלא מחמיא "הפרויקט העתיק ביותר של מחיר למשתכן שעדיין פעיל": הקבלן זכה בקרקע במכרז שנערך ב-2019.

לא רוצים דירות גדולות

בחריש מתרחש ההיפך. שם מוצעות למכירה 53 דירות של חברות ליאם הנדסה גרופ והטרפז חריש בע"מ, השותפות בפרויקט שבו לא נמכרו בהגרלה הקודמת הדירות הגדולות, בנות 5 ו-6 חדרים. ההגרלות נערכות במסגרת "מחיר מטרה".

26 מהדירות הן בנות 5 חדרים ומוצעות החל מ-1.635 מיליון שקל, ו-27 דירות בנות 6 חדרים מוצעות מ-1.895 מיליון שקל. ההגרלות המקוריות נערכו לפני ארבע שנים.

הלקח כאן הפוך: המשתתפים המקוריים לא רצו דירות גדולות, שמחיריהן נחשבו גבוהים כבר אז. סביר שחלק משמעותי מכ-11 אלף המתמודדים בהגרלה החוזרת הם משפרי דיור, שרוצים לנצל את ההטבות כדי לעבור לדירה גדולה מזו שבה הם גרים.

עם זאת, מחירי הדירות בחריש יורדים, ומספר העסקאות בעיר בשוק החופשי קטן מאוד. לפי בדיקת גלובס, מחיר ממוצע של דירת 5 חדרים בעיר הוא כיום כ-1.8 מיליון שקל, כ-10% יותר ממחיר המינימום של הדירות המוגרלות. בפער קטן כל כך, מתמודדים שלא יזכו, ואולי אף חלק מהזוכים, עשויים לחפש דירת יד שנייה בשוק החופשי. גם כאן, מחדלי ההגרלות החטיאו את מטרת התוכנית.

בעיקר לחרדים ולערבים

בדיקת גלובס של מכרזי הקרקע ב"מחיר מטרה" מצביעה על 36 מכרזים עתידיים. למדינה יש מלאי פוטנציאלי של כ-20 אלף יחידות דיור שיוגרלו במסגרת הדיור המסובסד. למעלה מרבע מהן מיועדות לציבור החרדי, כרבע לציבור הערבי, כ-6% מעבר לקו הירוק וכשליש לציבור הכללי.

כמעט שליש מהמכרזים, שכולל כ-5,000 דירות, מיועדים ליישובים ערביים. הגדול שבהם ייערך בג'דיידה-מכר ויכלול 2,178 יחידות דיור. מכרזים קטנים יותר ייערכו בכפר קאסם, בג'לג'וליה, בנצרת, בכפר כנא, בסח'נין ועוד.

המכרזים השני והשלישי בגודלם מתוכננים לבית שמש ולצפת: 2,000 יחידות דיור בראשונה ו-1,978 בשנייה. בצפת ייערך גם מכרז קטן יותר, ובמערב קריית גת מתוכנן מכרז נוסף. בירושלים מתוכנן מכרז ברמת שלמה, שייועד ככל הנראה לציבור החרדי, ובטבריה מכרז ל-656 דירות, שגם הוא ישרת ככל הנראה את הציבור הזה.

מעבר לקו הירוק בולטים מכרזים באפרת, באריאל, באדם ובבית אל, בסך הכול 1,140 יחידות דיור.

לציבור הכללי ייועדו כ-37% מהדירות, כ-6,700 יחידות דיור. ההגרלות הגדולות ביותר לציבור זה מתוכננות באופקים (1,469 דירות) ובשדרות (1,437 דירות), ובבנימינה יוגרלו 1,000 יחידות.

רוב המכרזים קיימים בינתיים רק על הנייר. אם הממשלה הנכנסת תחליט להמשיך בתוכנית הדיור המסובסד, סביר שההגרלות הראשונות יתקיימו לקראת מחצית השנה הבאה.