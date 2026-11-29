כשהיזם ואיש הנדל"ן צחי אבו ביקש לפני חצי שנה להניח את ידו על מניות השליטה בחברת ההתחדשות העירונית אנשי העיר, הוא בוודאי לא חלם שהצעתו תוביל לפארסה. פארסה שאולי מלמדת על מצבם של עסקי ההתחדשות העירונית בת"א, שהוצגו במשך שנים כתחום צומח ומבטיח במיוחד.

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אבו סימן תג מחיר שהיה גבוה ב־50% ממחיר המניה של אנשי העיר באותו זמן, ודומה לשווי שבו הונפקה החברה בבורסה שנה קודם לכן. הוא הציע 100 מיליון שקל עבור 41% ממניות החברה, המקדמת 55 פרויקטים לבניית יותר מ־5,400 דירות, כמעט כולם בת"א. הסכום הזה שיקף לאנשי העיר שווי של 240 מיליון שקל.

אצל המוכרת בעסקה, חברת הנדל"ן היזמי רוטשטיין, כבר ספרו את הרווח הנאה שתניב להם המכירה לאבו - הצפת ערך ניכרת משותפות שהחלה לפני עשור עם מייסדי אנשי העיר, שלושה טייסי חיל האוויר, המחזיקים יחד כ־40% ממניות החברה. בסה"כ השקיעה רוטשטיין כ־30 מיליון שקל במניות, שאותן הייתה אמורה לממש בעסקת המכירה בסכום הגבוה ביותר מפי 3.

אלא שאז התרחשה תפנית מפתיעה בעלילה. שלושת המייסדים, המנכ"ל רון חן, ערן חפץ ורועי דור, הודיעו על מימוש זכות סירוב לרכישת מניותיה של רוטשטיין, שהוקנתה להם מכוח הסכם השליטה בחברה. חן הסביר באותם ימים כי לדעתו השווי של אנשי העיר גבוה בהרבה מזה ששיקפה העסקה.

נראה שגם הרוכש המיועד, אבו, הסכים. "שווי הפורטפוליו של אנשי העיר גבוה בהרבה מהמחיר בבורסה", אמר לגלובס גורם בסביבתו. "כרגע יש אי־ודאות סביב המכירות בת"א, אבל צחי מאמין שזו העיר האחרונה להיכנס למיתון והראשונה לצאת ממנו. ברגע שיחזרו הביקושים, וזה יקרה, ת"א תדהר".

אלא שבינתיים זה לא קרה. מניות הנדל"ן, וחברות ההתחדשות העירונית בפרט, קרסו בעשרות אחוזים על רקע הקשיים במכירת הדירות בישראל, ובת"א בפרט. מניית אנשי העיר איבדה מאז נחתמה עסקת אבו כ־40% מערכה, לשווי נוכחי של כ-110 מיליון שקל בלבד.

התכווצות השווי של אנשי העיר בבורסה הפכה את עסקת רוטשטיין ליקרה ביותר מפי 2 ממחיר השוק של המניות. לפיכך, ספק אם היה מי שהופתע כשבתחילת השבוע הודיעו שלושת המייסדים על ביטול העסקה, לטענתם עקב אי התקיימות "מלוא התנאים המתלים להשלמתה". לדבריהם, עילת הביטול פוטרת אותם מתשלום קנס של 15 מיליון שקל שנקבע בתנאי העסקה.

ברוטשטיין, המנוהלת בידי אבישי בן חיים ונמצאת בשליטת המיליארדר יצחק מירלשווילי, זועמים. החברה הודיעה כי היא עומדת על מימוש ההסכם ואף איימה כי היא "שוקלת את צעדיה, לרבות הגשת תביעה כנגד השותף ביחס להפרות ההסכם על ידו".

המייסדים שהכירו בגן והמשיכו לחיל האוויר

חן, חפץ ודור, שלושתם בני אותו גיל, 47. יחד הם שירתו כטייסי קרב בחיל האוויר, וגם היום משרתים במילואים. שניים מהם, חפץ ודור, גדלו יחד בעיר יבנה, מהגן דרך התיכון ואחר כך בחיל האוויר, שם הם הכירו את שותפם חן. כשהשתחררו מהצבא בשנת 2006 הקימו בר בשם אברבוך בת"א ובהמשך הקימו את אנשי העיר ב־2007.

בראיון לאתר מרכז הנדל"ן משנת 2022, סיפר חן לפני מספר שנים כי "תמיד רצינו לעשות נדל"ן. כשהשתחררנו והחלטנו ללכת על זה ולהקים את הבניין הראשון במתחם נוגה ביפו, פשוט התאהבנו. הרגשנו שאנחנו שם, שזה מה שאנחנו רוצים לעשות".

על הבחירה בהתחדשות עירונית אמר כי "זיהינו תחום חדש, מעניין ומאתגר, שגם מתאים ליזמים צעירים, כי להתחיל מאפס ומיד לקנות קרקעות בעשרות מיליונים זה ממש קשה. מהמקום הזה הגיע גם השם של החברה, כי ברגע שהחלטנו שאנחנו הולכים להתחדשות עירונית הבנו שהדבר הכי חשוב בתחום הזה הוא אנשים. הרי הבסיס לעשייה שלנו הוא לא קרקעות שעליהן אנחנו בונים. מה שמאפשר לנו לבנות זה האמון של האנשים. ולכן בחרנו לקרוא לחברה אנשי העיר".

בהמשך הסביר כי "אם אתה יזם אתה יזם, וזה יכול להיות בהייטק, בקמעונאות, במסעדנות, בנדל"ן. אין בית ספר שאתה הולך אליו, מקבל תעודה וזהו, אתה יזם. לא צריך איזושהי הכשרה. אני לא מהנדס ולא אדריכל ולא עורך דין, ובכל זאת, הנה - אנחנו יזמים מצליחים".

כשנשאל מה התכונות הנדרשות ליזם השיב כי "בעיקר נחישות, למידה עצמית, התמדה והרבה יחסי אנוש. מי שאוהב ליזום הוא יצירתי, יש לו חזון, הוא לא מפחד לקחת סיכונים. מי שאין לו את כל הדברים האלה לעולם לא יהיה יזם".

בשוק מספרים על השלושה כי הם "אנשים נעימים וטובים, לא אנשי מדון". חן מנהל בפועל את החברה. השניים האחרים הקימו חברות הייטק בשלהי העשור הקודם ומנהלים אותן כשכולם מחזיקים בכל שלוש החברות.

בשנת 2018 קיבלו מייסדי אנשי העיר גושפנקא להצלחתם, עת הפכה רוטשטיין שותפה לשליטה בחברה, מתוך כוונה להיכנס באמצעותה לתחום ההתחדשות העירונית - הלהיט של שוק הנדל"ן באותם ימים. בעקבות הרכישה שונה שמה של החברה ל"אנשי העיר מקבוצת רוטשטיין". שבע שנים לאחר מכן, ביוני 2025, הונפקה אנשי העיר בבורסה בת"א, מהלך שבו גייסה כ־50 מיליון שקל לפי שווי חברה של רבע מיליארד שקל אחרי הכסף.

וויכוח על 100 מיליון שקל ו־500 בעלי דירות

ובחזרה למציאות המורכבת באנשי העיר: ברוטשטיין טוענים כי שלושת המייסדים לא מסוגלים להביא את הכסף, 100 מיליון שקל, כדי לקיים את חלקם בעסקה. הערכות שנשמעו בשוק בשבוע האחרון הן שהשלושה מתקשים להביא את המימון לעסקה, ולכן מחפשים סיבות לביטולה מבלי לשלם את הקנס.

בסביבת המייסדים דוחים את הטענות. אולי אין להם כסף "להביא מהבית", אך הם הצליחו, עולה מבדיקת גלובס, למצוא גוף פיננסי שיממן עבורם את רכישת המניות. למרות הודעת הביטול, הם מצהירים גם כעת כי ברצונם להשלים את העסקה.

המכשול לטענתם שהוביל לביטול העסקה הוא תנאי מתלה מרכזי - השגת החתימה של מאות דיירים בפרויקטים שמקדמת אנשי העיר, לכך שהגורם מולו יתנהלו מעתה יהיה אנשי העיר בלבד, ולא אנשי העיר מקבוצת רוטשטיין (בעלת הגב הפיננסי הרחב).

באנשי העיר טוענים כי לאורך החודשים האחרונים ניסו שם ללא הצלחה להחתים בעלי 500 דירות בארבעה פרויקטים, על הסכמה לשינוי בזהות הגוף הפועל מולם לקדם את תוכניות ההתחדשות העירונית. לפי גורם בסביבת החברה "מבחינת אנשי העיר חשיפה לתביעות מצידם של אותם דיירים תפגע בחברה הרבה יותר מאשר ה־100 מיליון שקל הללו". ברוטשטיין, לעומת זאת, טוענים כי מדובר בסעיף טכני שניתן להתגבר עליו בקלות.

ניתן לתהות, אם כך, מדוע החברות לא מודיעות על הארכה לתקופת ההסכם, כפי שקורה ברבות מהעסקאות הנחתמות בשוק ההון. מייסדי אנשי העיר משדרים אי אמון בכך שיצליחו לקבל את החתימות הנדרשות של הדיירים, גם לא בעוד שנה. ברוטשטיין, כאמור, טוענים אחרת.

למה רוטשטיין רוצה להיפרד מהשליטה?

רוטשטיין נחושה להיפרד מהחזקתה באנשי העיר. מעבר לרווח הפיננסי הנאה ממכירת המניות, ההחזקה מגבילה אותה בשל הסכם "תיחום פעילות" שנחתם בין הצדדים, ומונע ממנה לפעול בתחום ההתחדשות העירונית בת"א, גבעתיים, הרצליה ובת ים. מנגד, אנשי העיר לא יכולה לפעול מחוץ לת"א. בשוק יודעים לספר כי גם לפני עסקת המכירה לאבו התבצעו ניסיונות נוספים למכור את חלקה של רוטשטיין, בידיעת השותפים מאנשי העיר.

הרצון בהפרדות יכול להעיד על מה שקורה כיום בעולם הנדל"ן היזמי בכלל ובפרויקטי התחדשות עירונית בפרט. השוק קפוא, החברות בקושי מצליחות למכור דירות ויוצאות במבצעים בניסיון לפתות קונים ולהציל את המכירות. חלקן מורידות את מחירי הדירות בפועל.

במקביל, התארכות זמן המכירה מייקרת ליזמים את עלויות המימון והם נאלצים להיעזר בהלוואות אף למשך זמן ארוך יותר, כדי לפצות את ההכנסות שמתעכבות. כתוצאה מההתייקרות בעלויות, הרווח הגולמי נחתך ואף עלול להעביר את החברות להפסדים.

אמנם התחדשות עירונית שונה בחלקה מנדל"ן יזמי רגיל, שכן אין בה את רכיב רכישת הקרקע, אך בסופו של דבר גם כאן צריך למכור דירות כדי להרוויח ומרגע שהתחילה הבנייה העלויות מצטברות.

"תקופה לא קלה, השוק עכשיו במצוקה"

רונית חלימה, אנליסטית נדל"ן במחלקת המחקר של פעילים ניהול תיקי השקעות, מסבירה כי הבעיה של היזמים כפולה: "בצד ההכנסות, מחירי המכירה בתחזית המקורית אינם משקפים את ההטבות שהיזמים נאלצים להעניק כיום כדי לקדם מכירות, דוגמת מבצעי מימון ושדרוג מפרטים (למשל, מטבח משודרג, מזגנים, נ"א), כך שמחיר הדירה האפקטיבי כיום לציבור נמוך משמעותית. וגם בצד ההוצאות, אומדני העלויות שערכו החברות בשלבי הגשת הבקשה להיתר הבנייה אינם מגלמים את הזינוק שנרשם במדד תשומות הבנייה בשנים האחרונות".

כתוצאה מכל אלה, החברות מחפשות לעצמן מקורות הכנסה נוספים. במקרה של רוטשטיין ואנשי העיר, תיחום הפעילות מגביל את פעילותן בתחום ההתחדשות העירונית. ההיפרדות תאפשר לרוטשטיין להיכנס לפעילות עצמאית בערים תל אביב, בת ים, הרצליה וגבעתיים, ואילו אנשי העיר רוצה להתפרס מעבר לגבולות אלו.

"זו תקופה לא קלה, אני לא מכחיש. השוק עכשיו במצוקה", מודה בעלים של חברת נדל"ן מוכרת. "יש היצע ולחצים לירידת מחירים, יזמים צריכים לאכלס דירות כבר בחצי השנה הקרובה ולכן הם מורידים מחירים וזה משתקף בנתון של רווח גולמי נמוך יותר. בשנים הקודמות הרווחיות הגולמית עמדה על 20%־25%, היום אפשר למצוא היום אפילו רווחיות גולמית של 8% בפרויקטים, שזה בפועל הפסד אחרי הוצאות הנהלה וכלליות, אולי איזון".

"הירידה ברווחיות הגולמית נובעת מהצורך של היזמים לתת הנחות משמעותיות כדי להצליח למכור דירות" מאשר רז דומב, אנליסט בלידר שוקי הון.

הנתונים הפיננסים הלכו ונחלשו

מדוחות אנשי העיר עולה כי החברה רושמת קיפאון במכירות וירידה בשיעורי הרווח בשנים האחרונות. השנה אף יצאה החברה במבצע כמעט חסר תקדים של "דירה במתנה", והגרילה דירה של 2 חדרים בת"א, בניסיון להגיע ל-50 מכירות.

בפועל, החברה מכרה מתחילת 2026 רק 16 דירות, כמעט כולן דרך אותו מבצע. בתקופה המקבילה בשנתיים הקודמות היא מכרה אותו מספר דירות, קצב של פחות מ־2 דירות בכל חודש.

שיעור הרווחיות הגולמית של החברה יורד במגמה שנמשכת כבר 3 שנים. אם ברבעון השלישי בשנת 2023 הוא עמד על 17.2%, מאז צלל עד ל־10.7% בלבד ברבעון השלישי השנה. כל זה בא לידי ביטוי כמובן גם בשורה התחתונה. בשנת 2022 הרוויחה אנשי העיר 13 מיליון שקל. בשנה שלאחר מכן הרווח נחתך ב־78% ל־2.9 מיליון שקל בלבד. בשנת 2024 היא כבר הפסידה 6.7 מיליון שקל ובשנה שעברה ההפסד זינק ל־18.5 מיליון שקל.

מתחילת 2026 החברה הרוויחה אמנם 21 מיליון שקל, אך זאת רק בגלל רווח חד פעמי מעסקה מול חברת מנרב, שיצרה לה הכנסות של 38 מיליון שקל ורווח גולמי של 34 מיליון שקל. כלומר, בנטרול זה היא הייתה מפסידה כ־4.5 מיליון שקל.

מכה לרווחיות בשורה של פרויקטים

כשמסתכלים על הרווחיות הגולמית בשורה של הפרויקטים עצמם ניתן לראות כיצד היא נשחקה בחדות מאז שנת 2024 ועד היום. כך למשל, בפרויקט ברחוב פנקס 11־13 בת"א הרווח הגולמי הצפוי ממכירת הדירות של החברה צלל ב־23% לסכום של 16.3 מיליון שקל. שיעור הרווחיות נחתך מ־20% ל־16% בלבד. ברחוב עמוס 10־12 הרווח הגולמי הצפוי צלל ב־42% ל־3.9 מיליון שקל. הרווחיות נחתכה מ־13% ל־8% בלבד.

לא פחות מעניינת היא העובדה שבחלק מהפרויקטים נרשמה ירידה אפילו בשורת ההכנסות הצפויה, עדות לכך שהחברה נאלצה להוריד מחירים. כך, בפרויקט רחוב רמז 21 הרווח הגולמי הצפוי נחתך ב־45% ל־9.7 מיליון שקל בעקבות ירידה בהכנסות וגם עלייה בעלויות. שיעור הרווחיות הצפוי נפל מ־28% ל־16% בלבד. מקרים דומים של ירידה בהכנסות הצפויות נרשמו גם בפרויקט יהודה גור 7 שיעור הרווח הגולמי הצפוי צלל מ־27% ל־20% ובגליצשטיין 4 נרשמה ירידה מ־20% ל־17%.

לדברי דומב מלידר, "בכל השוק יש האטה מאוד משמעותית בקצב מכירת הדירות. בעבר עלות השיווק הייתה פחות משמעותית כי המחירים רק עלו. היום הרבה יותר קשה לשווק והיזמים מאוד מתאמצים להביא רוכשים למשרדי המכירות.

"היזמים מנסים לעשות כל מה שהם יכולים כדי למשוך רוכשים. זה התחיל במבצעי המימון 80/20 ודומיהם (תשלם עכשיו 10%־20% והיתרה עם מסירת הדירה עוד כמה שנים, בתקווה שמצב השוק ישתפר, נ"א), עבר לזה שהם נותנים הטבות בגמר הפרויקטים כמו מטבח משופר או מזגנים על חשבון החברה. אבל עכשיו גם זה לא מספיק ונשאר להם בעיקר להוריד מחירים".

למרות כל אלה, גורמים בסביבת אנשי העיר מקווים שבסופו של דבר תמצא פשרה בין השותפים שתאפשר את הוצאת הפרידה אל הפועל, למשל בדרך של החרגה מהסכם המכירה של אותם פרויקטים בהם לא הושגו חתימות הדיירים. "הפרידה תקרה במוקדם או במאוחר", בטוחים בשוק. אם הדבר לא יקרה, הרי שהצדדים, שעלו על פסי התנגשות, עלולים להיפגש בקרוב בבית המשפט.