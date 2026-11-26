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זה היה שבוע של רכבת הרים בוול סטריט. ביום שני, נהנו המשקיעים מפיסת אופוריה עם עליות של כ-6.5% בנאסד"ק, עם חזרתו של ג'נסן הואנג לתפקיד מנכ"ל אנבידיה. האנליסטים מיהרו לעדכן כלפי מעלה את מחירי היעד לאנבידיה, והמשקיעים נהרו אחריהם והתנפלו על המניה כמוצאי שלל רב. הללו הזניקו אותה ביותר מ-30%, והתנפלו על עוד מניות, מה שנקרא 'Buying the dip'.

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אבל מהר מאוד המגמה התהפכה, והחל מיום שלישי קמו המשקיעים בוקר אחר בוקר למסכים אדומים בבורסה. מי שקיוו לאנחת רווחה, מצאו את עצמם שוב בטלטלה נפשית עם בואו של סוף השבוע, בדיוק כמו בשבוע שעבר. כך, הנאסד"ק עדיין רחוק ביותר מ-14% מהשיא האחרון ומדד ה-S&P 500 ירד ביותר מ-8% מהשיא. כך שבוע שהתחיל עם פתיחת המסחר החזקה ביותר מאז 1991, המשיך עם יומיים של ירידות.

למעשה, השבוע האחרון מזכיר לנו שהוויכוח הגדול בוול סטריט, שמתנהל כבר מתחילת השנה, טרם הוכרע. חלק מבתי ההשקעות המובילים בארצות הברית פרסמו תחזיות מאוד אופטימיות לגבי האופן שבו תסתיים שנת 2026 בשווקים הפיננסיים והם צופים ראלי "מסורתי" של סוף שנה. לעומתם, ישנם אחרים, בעיקר כמה מאריות השוק, כמו מייקל ברי, שמזהירים מפני המשך הירידות החדות.

מה אמורים המשקיעים לעשות מול שתי הגישות הקיצוניות האלה? זו בדיוק הנקודה בזמן שבה צריך לחזור ל"בייסיק" - לתובנות הבסיסיות ביותר לגבי אופן ההתנהלות בשוקי ההון. הנה כמה מהן:

השקעה במניות לאורך זמן

מרוב התעסקות יומיומית במה עלה ובמה ירד, משקיעים רבים שוכחים שמניות מייצגות שווי, וערך שעולה לאורך זמן ככל שהכלכלה חזקה וככל שהחברה צומחת. לכן, כל משקיע שטווח ההשקעה שלו ארוך יותר, צריך להחזיק במניות. השיעור שלהן שונה ממשקיע למשקיע בהתאם למאפייניו, והוא יכול להשתנות גם אצל המשקיע עצמו, בהתאם לנסיבות חייו ולנסיבות השוק, אבל באופן מתון.

מתן העדפה לטווח ארוך על פני הטווח הקצר

ההסתכלות הנכונה על השקעה בשוק ההון ובעיקר על השקעה במניות היא לטווח ארוך כי זה כוחן של המניות - להשביח את ערכן לטווח הארוך כנגזרת של צמיחת החברות. לכן, צריך להיות במניות כל הזמן במינון כזה או אחר. הפעילות של המשקיעים צריכה להתבטא בהשקעה במניות שהם מאמינים בהן ולהחזיק בהן במשך שנים! זה לא אומר שפעילות לטווח קצר היא פסולה. היא נותנת תחושה טובה כאשר המשקיע מרוויח, אבל הגרעין המרכזי של התיק המנייתי לא צריך להשתנות לעיתים קרובות.

אסטרטגיית השקעות

יש שתי גישות בסיסיות לגבי אופן הפעילות בשוק המניות. האחת אומרת שאתה המשקיע צריך לפעול יחד עם המגמה, או כפי שהיא מתחברת לאמירה, "The trend is your friend" והגישה השנייה היא כאילו הפוכה: אתה המשקיע צריך לפעול נגד המגמה, כלומר, לקנות כאשר שוק המניות בדיכאון ולמכור כאשר שוק המניות באופוריה, גישתו של באפט. מדוע היא רק כאילו הפוכה? כי אפשר לשלב בין שתיהן - עת לזו ועת לזו. ובכל זאת, הניסיון שלי מראה שהרווחים הגדולים נוצרים כאשר אתה פועל נגד המגמה.

התאמת מדיניות ההשקעה למשקיע הספציפי

אין, כמובן, מדיניות השקעות אחת שמתאימה לכל המשקיעים. כאשר משקיע רוצה להחליט על מדיניות ההשקעות שלו, הוא צריך להתחשב בשלושה מאפיינים: הראשון הוא היכולת הכלכלית שלו, לרבות היכולת שלו לספוג הפסדים, בעיקר בטווח הקצר.

השני והחשוב לא פחות הוא היכולת המנטלית שלו. משקיע יכול להיות אמיד מאוד, אבל אם הוא אינו עמיד מנטלית בפני סערות בשווקים, מפולות והפסדים, הוא חייב להתחשב בכך כאשר הוא מחליט על האופן שבו הוא משקיע את כספו וקובע את רמת הסיכון של תיק ההשקעות שלו.

והמאפיין השלישי הוא אופק ההשקעה. לא דומה השקעה כאשר המשקיע מוכן, ויכול, כלכלית ומנטלית, להשקיע לטווח ארוך, להשקעה כאשר הלקוח יודע שהוא יזדקק לכסף בטווח הקצר, שאז כדאי שישקיע ברמת סיכון נמוכה מאוד.

גם הגיל משחק תפקיד וזה בא לידי ביטוי בחיסכון הפנסיוני שבו יש מסלולי השקעה מותאמי גיל, כאשר הרעיון הוא שמה שמתאים לאדם בגיל 40, למשל, לא בהכרח מתאים לאדם בן 70, מסלול שמוריד את רמת הסיכון. בארה"ב, יש לעניין נוסחה פופולרית ופשטנית: קח את המספר 100, תוריד ממנו את הגיל שלך, והתוצאה תראה לך מהו שיעור המניות שמתאים לתיק ההשקעות שלך.

פיזור סיכונים

משקיע סביר צריך לדאוג לפיזור הסיכונים שלו. הדרך לעשות זאת היא לייצר פיזור ברמה גיאוגרפית בין השווקים, ברמה סקטוריאלית בין ענפי משק שונים, וגם בין אפיקי השקעה שונים, שרצוי שתהיה קורלציה נמוכה ביניהם, ורצוי - אפילו שלילית, כלומר, שהם מתנהגים באופן שונה, ואפילו הפוך.

הקאמבק של הואנג הוא תעודת עניות

ואחרי שקיבלנו תזכורת לכללי האצבע הללו, לסיום, כדאי לשוב ולהסתכל מחדש על אותו "ראלי אנבידיה" מיום שני. את הדברים הבאים אני כותב בידיעה שלא מעטים מהקוראים, ובוודאי אלה שמחזיקים במניות אנבידיה, לא יאהבו לקרוא, ויראו בהם צדקנות יתר וטהרנות, ואינני כזה.

במקרה של אנבידיה, אין ספק בכלל שג'נסן הואנג, היזם שהקים את אנבידיה, הוא מנכ"ל מוכשר וכריזמטי. אבל, יש כמה עננות מעל ראשו, ולא אחת, והדברים עתידים להיחקר, לרבות הופעתו בקונגרס בשבוע הבא סביב פרשת המאהבת החשודה כמרגלת, יצוא אסור של שבבים לסין, וניצול יחסי מרות בחברה עצמה.

המינוי המחודש שלו כמנכ"ל הוא לדעתי תעודת עניות לתרבות העסקית האמריקאית, שרואה ברווח לטווח קצר את חזות הכול, ומוכנה להקריב את כל שאר הדברים לטובתו. לי אין ספק, שיהיה לכך מחיר כבד מאוד בטווח הארוך, כולל למשקיעי אנבידיה ועובדיה, ולתעשיית הבינה המלאכותית כולה.

*** אין באמור ייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם, או משום עצה או המלצה לרכישה או מכירה של מוצר פיננסי כלשהו.