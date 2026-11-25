אחרי הראלי הענק שראתה וול סטריט ביום השני השבוע, בעקבות ההודעה הדרמטית על השבתו של ג'נסן הואנג לתפקיד מנכ"ל אנבידיה, המדדים המרכזיים בניו יורק חוזרים לרדת בחדות בהובלת מניות הטכנולוגיה, ומוחקים את מרבית העליות שהשיגו.

שלושה גורמים מרכזיים עומדים מאחורי גל הירידות היום:

1 החששות סביב הוצאות ההון בתחום הבינה המלאכותית

כבר תקופה ארוכה צפים מעת לעת גלים של סקפטיות ודאגות סביב הוצאות ההון העצומות של ענקיות הטכנולוגיה לטובת ההתרחבות בתחום ה-AI, ולאחרונה בפרט סביב חובות הענק שנטלו על עצמן חלק מהשחקניות המרכזיות בתחום. אנליסטים רבים הקפידו לציין כי המשקיעים הולכים והופכים סלקטיביים יותר לגבי המניות בהן הם בוחרים להשקיע, ומחפשים לראות באילו ערוצים ועד כמה מיתרגמות הוצאות העתק לרווחים.

חששות אלו הועצמו מוקדם יותר החודש על־ידי הניצחון הסוחף של המפלגה הדמוקרטית בבחירות האמצע בארה"ב, שמבחינת המשקיעים הציבה סימן שאלה גדול לגבי קצב הצמיחה העתידי של תחום ה-AI. המשקיעים הפכו מודאגים שמא מגבלות רגולטוריות מחמירות שיטילו הדמוקרטים על חוות שרתים יאטו את הצמיחה, וכך יפגעו במנוע שאחראי לרוב העליות בשווקים בשנים האחרונות.

החששות לא התפוגגו עם שובו של הואנג לתפקידו, כפי שאמרה ל-CNBC ליז אן סונדרס, אסטרטגית ההשקעות הראשית במרכז המחקר הפיננסי של צ'ארלס שוואב. "בואו נזכור שגל המכירות באקו-סיסטם של ה-AI הקדים את החדשות על הואנג ואנבידיה", היא אמרה. "החששות בנוגע להוצאות ההון, להקמת הדאטה-סנטרים, לפער שבין עלות ההון לתשואה על ההון המושקע, ולפיצול שמתרחש כעת בשוק בין הסגמנטים הרווחיים יותר לבין אלו שאינם רווחיים", הוסיפה. "אני חושבת שזה הסיפור הגדול והכולל יותר".

2 נתוני המאקרו האחרונים בארה"ב

מדד ה-PCE לחודש אוקטובר - מדד האינפלציה המועדף על הפד - לא הניח היום את דעתם של המשקיעים. המדד הציג עלייה חודשית של 0.3% ועלייה שנתית של 3.8%, הרבה מעל ליעד ה-2% של הפד. מדד הליבה שמנכה את מחירי האנרגיה והמזון התנודתיים, ונחשב לחשוב יותר בעיניי הפד, הציג עלייה חודשית של 0.3% ועלייה שנתית של 3.3% - מעט מעל לצפי שעמד על 3.2%.

המספרים הופכים העלאת ריבית בדצמבר לכמעט ודאית באופן מוחלט, בהתחשב בשורה הארוכה מאוד של בכירים ובכירות בפד שסיפקו לאחרונה התבטאויות ניציות ודיברו על הצורך בהידוק מוניטרי נוסף. השוק מתמחר העלאת ריבית בהסתברות של כ-95%, והסתברות של יותר מ-50% להעלאת ריבית נוספת בהחלטה העוקבת בינואר.

גם האומדן השני של הצמיחה ברבעון השלישי שפורסם היום עלה על הציפיות ותמך בהעלאת הריבית. הנתון תוקן כלפי מעלה מ-3.4% ל-4.3% - הקצב המהיר ביותר זה שלוש שנים. רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, התייחס לנתוני המאקרו האחרונים וציין כי "מכלול הנתונים משקף איתנות יחסית של פעילות המשק האמריקאי ויכול רק לחזק את ההערכות הרווחות גם כך בשוק - שהריבית תעלה ברבע אחוז בחודש הבא - ולתמוך גם בהתבטאויות הדי ניציות שהגיעו, לאחרונה, מכיוון הפד".

העלאות ריבית מצננות את הפעילות הכלכלית ומכבידות על הנזילות ועל עלות המימון, מה שדוחף לעלייה בשיעורי ההיוון ושוחק את הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים של החברות. המשקיעים, ככל הנראה, מתמחרים את המציאות הזו.

3 המכסים החדשים של טראמפ

השוק לא אוהב מכסים, כפי שלמדנו ב'יום השחרור' של הנשיא טראמפ באפריל בשנה שעברה, אז הציג תוכנית מכסים אגרסיבית שהכניסה את וול סטריט לסחרור. העמדה הרווחת בקרב המומחים היא שמכסים פוגעים בכלכלה וברווחי החברות כאחד - הם מייצרים אי־ודאות בשרשראות האספקה ומגבירים את הלחץ האינפלציוני, שכן העלויות הנוספות שהחברות נדרשות לספוג מתגלגלות, לפחות בחלקן, לצרכנים, וגם עלולות להקשות על הבנק המרכזי להוריד ריבית.

לכן, המשקיעים לא היו מעודדים לשמוע שארה"ב מטילה מכסים חדשים על 14 שותפות סחר שלה, ביניהן סין, האיחוד האירופי, יפן והודו. אנליסטים מעריכים כי בעוד שהמכסים היו צפויים ומהווים גורם פחות מהותי בגל הירידות של היום, התזמון מגיע בעת שהיא רגישה גם כך, ולכן עלול לפגוע בסנטימנט בשווקים.

ומה הלאה?

כבר בתחילת השבוע, אחרי הצניחה הגדולה שנרשמה ביום שישי האחרון, היו אנליסטים שהזהירו מלבטוח בריבאונד חד בשווקים, ככל שזה יגיע. ויש סיבה טובה לכך.

לעתים, לאחר גל חריף של ירידות בשווקים, יכול להתרחש זינוק שמגיע כמעין תגובת ריפלקס, אך לא מחזיק מעמד. זאת, מכיוון שמאחורי הקלעים, מה שמניע אותו זה משקיעים שמכסים את פוזיציות השורט שלהם (קונים בחזרה מניות כדי לממש רווחים), ומשקיעים שמחפשים מציאות וקונים בירידות, אך מספקים לשוק תמיכה זמנית בלבד. לזינוק כזה יש שם בוול סטריט: 'קפיצת חתול מת' (Dead Cat Bounce). הסיבה לשם הזה נעוצה בפתגם ישן של סוחרים: "גם חתול מת קופץ אם הוא נופל מגבוה מספיק".

בשיחה עם CNBC, קייטי סטוקטון, מייסדת Fairlead Strategies, הזהירה בתחילת השבוע משקיעים מלבטוח בריבאונדים חדים שעשויים להתרחש, והציעה למכור בעליות ולא בירידות. "אנחנו לא ממליצים כרגע על כניסה לפוזיציות לונג חדשות", היא אמרה. "המלצתנו היא להישאר עם החשיפה הקיימת, לאפשר לשוק להציע הזדמנויות מכירה טובות יותר, ואז יגיע הזמן לבחון מחדש".

גם בבנק ההשקעות גולדמן זאקס נוקטים היום בגישה דומה. כריסטיאן מוּלר-גליסמן, אסטרטג בכיר בבנק, הזהיר היום בשיחה עם בלומברג שמוקדם מדי לקנות מניות. הוא ציין כי השווקים הם "בתקופה שברירית למדי", וכי משקיעים צריכים לראות רווחים אמיתיים ממיליארדי הדולרים שמוציאות חברות הטכנולוגיה על בניית תשתיות ה-AI. לדבריו, קשה כרגע להכריז על תחתית אליה הגיע השוק, והגורם הברור ביותר שיכול לייצב את השווקים הוא הטייה של בנקים מרכזיים בעולם לעבר עמדה יונית יותר.

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