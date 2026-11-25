סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:05

1. שוק המניות

המסחר בתל אביב ייפתח ברקע סנטימנט שלילי בשווקים הגלובליים ופער ארביטראז' שלילי קל במניות הדואליות, לאחר שגל מימושים מחודש במניות הטכנולוגיה וירידות מאתמול בערב בוול סטריט גררו הבוקר את בורסות אסיה לנפילות חדות.

● מהפכה במדדי ת"א: משקלם של הבנקים וטבע יקטן; ומי ירוויח?

המניות הדואליות צפויות להכביד מעט על פתיחת המסחר בתל אביב, עם פער ארביטראז' משוקלל שלילי של כ-0.14% על מדד ת"א 35. את הלחץ השלילי מובילות איי.סי.אל שחוזרת מוול סטריט עם פער שלילי של כ-1.4%, נייס ואופקו הלת' עם פער שלילי של 1.2%, ונובה שצפויה לרדת ב-1.1% בפתיחה. עוד יחזרו באדום טבע (-0.6%), טאואר סמיקונדקטור (-0.5%) ואלביט מערכות (-0.2%), ובין המניות הקטנות יותר בולטות בפערים שליליים חדים פורסייט (-7.6%) ואלארום טכנולוג'יס (-6.8%). מנגד, מספר מניות דואליות צפויות למתן את הירידות ולחזור בפערים חיוביים - ובראשן קומפיוג'ן שצפויה לזנק בכ-4.5%, אינטרקיור (+3.3%), ארבה רובוטיקס (+3.1%), גילת (+2.2%), קמטק (+1.3%), אורמת טכנולוגיות (+0.9%) ופאלו אלטו נטוורקס (+0.5%).

אתמול, המסחר בבורסה בתל אביב ננעל אתמול (ג') במגמה מעורבת, שהתאפיינה בפער בולט בין מניות השורה הראשונה למניות הבינוניות והקטנות: מדד ת"א 35 ירד בכ-0.9%, מדד ת"א 125 איבד כ-06%, ואילו מדד ת"א 90 עלה בכ-0.7%.

יום המסחר אתמול, נפתח בעליות שערים קלות, אך עד מהרה עברו המדדים למגמה מעורבת שנמשכה עד לנעילה - כאשר הלחץ השלילי מכיוון מניות השבבים, המניות הדואליות וחלק מחברות הדוחות הכביד על מדד הדגל, בעוד הודעת הבורסה על רפורמה במדדים תמכה במניות השורה השנייה והשלישית.

עוד לפני פתיחת המסחר אתמול, הודיעה הבורסה לניירות ערך על תוכנית להרחבת מדדי הדגל שלה בעדכון החצי-שנתי במאי 2027: מדד ת"א 35 יורחב ל-50 מניות, ת"א 90 יהפוך לת"א 100 ות"א 125 יורחב לת"א 150. המהלך, שנועד להגדיל את הפיזור ולהפחית ריכוזיות, הזניק במהלך אתמול את מניית הבורסה והקפיץ את מדד מניות היתר SME 60 בכ-3.5%, ברקע הערכות בנוגע למניות שצפויות להיכנס למדד ת"א 150.

בגזרה הענפית, את העליות הוביל מדד הביומד שקפץ ב-3.1%, ואחריו בלטו סקטור התוכנה שטיפס בכ-1.6% ומדד הנדל"ן המניב בחו"ל שעלה בכ-1.5%. מדד הנפט והגז הוסיף 1.5%, על רקע דיווחים במצרים בדבר הגדלת יבוא הגז מישראל, שתמכו במניות ניו-מד , רציו יהש , קבוצת דלק ותמר פטרוליום . מנגד, את הירידות הוביל סקטור הטכנולוגיה שאיבד 2.1%, ואחריו מדד המניות הביטחוניות שירד ב-0.7% וסקטור הביטוח שאיבד 0.1%.

בזירת העסקאות, דוראל אנרגיה דיווחה כי תספק לרשת מלונות פתאל חשמל בהיקף של 700 מיליון שקל לאורך עשור, לצד בחינת הקמת מתקני אגירה בנכסי הרשת - אולם מניית דוראל נסוגה בנעילה. בשוק ה-IT הודיעה מלם-תים על רכישת חברת הייעוץ והשירותים הטכנולוגיים קיו פוינט תמורת 26 מיליון שקל.

ברקע המסחר, עמד שטף של דוחות כספיים לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של 2026, לצד מימושים חדים במניות השבבים לאחר הראלי שרשמו אתמול בעקבות חזרתו של ג'נסן הואנג להובלת אנבידיה.

היורדות הבולטות אתמול: טאואר ומנועי בית שמש הובילו את הירידות וצנחו כל אחת. מנועי בית שמש (שאיבדה בשיא היום יותר מ-12%) אכזבה את המשקיעים לאחר שבנטרול פיצוי ביטוחי בגין שריפה הציגה צמיחה מתונה בלבד ברווח הנקי הרבעוני (11.6 מיליון דולר לעומת 10.3 מיליון דולר אשתקד), שלא תאמה את מכפיל הרווח הגבוה שבו נסחרה ערב הדוח (35). עוד בלטו בירידות: מניות השבבים קמטק ונובה (למרות דוחות חזקים שפרסמה בעלת השליטה בקמטק, פריורטק , שהציגה עלייה של 32% ברווח הנקי בתשעת החודשים ל-39 מיליון דולר), וכן תורפז ואל על .

העולות הבולטות אתמול: בצמרת העליות בלטו אופקו הלת' ופרשקובסקי שזינקו ביותר מ-6% כל אחת, וכן אמפא ותעשיות מספנות ישראל שעלו ביותר מ-5%, לצד עלייה בולטת באיי.סי.אל . מספנות ישראל נהנתה מרוח גבית לאחר שדיווחה כי הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה יותר מהוכפל ל-43.2 מיליון שקל, בהובלת קפיצה של 69% בהכנסות מגזר המספנה.

דוחות בולטים נוספים: קרן התשתיות קיסטון אינפרא בלטה בעליות לאחר שהציגה צמיחה של 20% בשווי השקעותיה ל-4.9 מיליארד שקל ועדכנה על התקדמות לקראת הנפקת אגד ב-2027; להב התחזקה לאחר שדיווחה על קפיצה של 29% ברווח הנקי בתשעת החודשים ל-201.4 מיליון שקל והעלאת דירוג מצד מידרוג; ביג דיווחה על זינוק של 53% ברווח הנקי הרבעוני ל-827 מיליון שקל וכניסה לתחום חוות השרתים בחו"ל עם מגה אור ; הולמס פלייס דיווחה על הכפלת הרווח הנקי הרבעוני וחלוקת דיבידנד נוסף; ועמל הולדינגס עדכנה על הארכת ההתקשרות במכרז הסיעוד הקיים מול הביטוח הלאומי עד סוף 2027.

● הראלי שהקפיץ את וול סטריט עלול להיות דווקא תמרור אזהרה

המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת עם נטייה לירידות חדות במדדים מוטי הטכנולוגיה, על רקע גל מכירות חריף במניות השבבים ובחברות הקשורות לשרשרת האספקה של הבינה המלאכותית. הירידות באסיה מגיעות בהמשך לסגירה השלילית אמש בוול סטריט, שם מחק מדד הנאסד"ק חלק ניכר מהזינוק שנרשם יום קודם לכן בעקבות חזרתו של ג'נסן הואנג לתפקיד מנכ"ל אנבידיה.

את הירידות החדות באזור מוביל מדד הקוספי בדרום קוריאה שצונח ב-6.3%, ואחריו מדד הניקיי ביפן שמאבד 3%, מדד שנחאי בסין שיורד ב-1.5%, ומדד הנג סנג בהונג קונג נסחר בירידה קלה של 0.3%.

החוזים החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים הבוקר בירידות שערים בהמשך למגמת הירידות של אתמול: החוזים על מדד הנאסד"ק מאבדים כ-1.5%, החוזים על S&P 500 יורדים בכ-0.8% והחוזים על הדאו ג'ונס נחלשים בכ-0.5%.

הראלי שנרשם בוול סטריט ביום שני, בעקבות חזרתו המפתיעה של ג'נסן הואנג להנהגת אנבידיה , החזיק מעמד יום אחד בלבד והתפוגג אתמול. מדד נאסד"ק ירד אתמול ב-1.5% לאחר שזינק כמעט ב-7% אתמול. מדד S&P 500 איבד 0.5% בהובלת סקטור הטכנולוגיה (XLK ), מנגד נרשמה עלייה נאה בסקטור הצריכה (XLP ). במקביל, מדד הפחד בוול סטריט, VIX, טיפס לרמה של כ-27 נקודות, המעידה על עלייה במתח ובציפיות לתנודות חדות בשוק.

גורם נוסף שהכביד על השווקים הוא תוכנית המכסים החדשה של ממשל טראמפ. הממשל פועל להחליף את המכסים שבוטלו על ידי בית המשפט העליון. לפי גורמים המעורים בפרטים, המכסים החדשים לא יעלו על הרמות שנקבעו בהסכמי הסחר שעליהם חתם טראמפ, ויותאמו לכלכלות בנפרד במקום להטיל שיעור אחיד על כלל המדינות.

הירידות משקפות את חזרתם של החששות סביב השקעות הבינה המלאכותית: העלויות העצומות, היכולת לשמר את קצב הצמיחה, התמחור הגבוה והאפשרות להטלת מגבלות רגולטוריות. מדד השבבים של פילדלפיה צנח והשלים ירידה של 40% מהשיא שקבע ביוני.

גם המתחרות של אנבידיה, AMD וברודקום ירדו, כשטרייד הבינה המלאכותית כולו נקלע ללחץ מחודש. מניית יצרנית שבבי הזיכרון מיקרון ועמיתתה אס.קיי. הייניקס ירדו אף הן בחדות. חברות האחסון והזיכרון סנדיסק וווסטרן דיגיטל גם הן ירדו. אפילו אזורים אחרים בעסקי הבינה המלאכותית לא נשארו יבשים, ובהם מניות ספקיות הענן החדשות, קורוויב ונביוס .

"התנודות מיום ליום מסחררות", אמר אדם פיליפס, מנהל אסטרטגיית השקעות ב-EP Wealth Advisors. לדבריו, דבר מהותי לא השתנה מאז יום שני, אך השוק עדיין לא יצא מהמשבר, והחששות ואי-הוודאות סביב השקעות ה-AI עדיין לא נפתרו.

מניית אנתרופיק ירדה בשיעור חד, פחות ממחיר ההנפקה שלה שעמד על 83 דולר למניה. בכך נמחקו למעשה הרווחים של המשקיעים שהשתתפו בהנפקה ההיסטורית של חברת הבינה המלאכותית. הירידות מגיעות על רקע נסיגה רחבה בשוקי המניות, לאחר העליות החדות בתחילת השבוע. מאז החלה להיסחר בשבוע שעבר, מניית החברה בהובלת דריו אמודיי מתאפיינת בתנודתיות גבוהה: ביום המסחר הראשון שלה ביום חמישי זינקה לזמן קצר מעל 115 דולר, אך לאחר מכן ירדה במשך שני ימי מסחר רצופים, וכעת אף נסחרת מתחת למחיר ההנפקה.

לעומת הירידות במניות ה-AI למיניהן, עליות יפות נרשמו במניות הצריכה:

מניית דיקס ספורטינג גודס עלתה, אחרי שהקמעונאית פרסמה תוצאות לרבעון השלישי שעקפו את הערכות האנליסטים, והעלתה את תחזית הרווח לשנת הכספים 2026.

מניית אברקרומבי אנד פיץ' זינקה אחרי שמכירות הרבעון השלישי עקפו את התחזיות והקמעונאית שיפרה את התחזית שלה. החברה צופה כעת צמיחה של כ-6% במכירות נטו, לעומת 5% קודם. המכירות בשני המותגים, אברקרומבי והוליסטר, עקפו את ציפיות האנליסטים ברבעון שהסתיים ב-31 באוקטובר.

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב המקומי נרשמו עליות שערים וירידה בתשואות לאורך כמעט כל עקום האג"ח הממשלתיות של ישראל: תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים יורדת ב-3.6 נקודות בסיס לרמה של 4.148%, תשואת האג"ח ל-שנתיים יורדת ב-2.7 נקודות בסיס לרמה של 3.258%, ותשואת האג"ח הארוכה ל-30 שנה נחלשת ב-2.4 נקודות בסיס ועומדת על 4.818%. מגמה דומה נרשמת גם ביתר חלקי העקום, כאשר תשואת האג"ח ל-5 שנים יורדת ב-4.8 נקודות בסיס ל-3.763% והתשואה ל-3 שנים יורדת ב-3 נקודות בסיס לרמה של 3.678%.

לאחר הזינוק במדדי המניות הגדולים בוול סטריט, בעקבות חזרתו של מנכ"ל אנבידיה לתפקיד וגל המימושים שבא בעקבותיו, שוק האג"ח הממשלתי בארה"ב שמר על יציבות. החשש היה שעם העליות במניות, יירשם אפקט הפוך שיפיל את אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים, אך היציבות נשמרה בינתיים. תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב לעשור נסחרת הבוקר כמעט ללא שינוי סביב 4.89% (ירידה קלה של כ-0.8 נקודות בסיס), בעוד תשואת האג"ח לשנתיים יורדת ב-1.9 נקודות בסיס לרמה של 4.652%, ותשואת האג"ח הארוכה ל-30 שנה נותרת ללא שינוי ברמה של 5.292%. בימים הקרובים עשוי להגיע המבחן, וככל ששוק המניות יחזור להתאושש, חלק מהכסף שזרם לאג"ח ישוב אליו - ותשואות האג"ח יעלו בהתאם. יצוין כי לפני פחות מחודשיים, ב־5 באוקטובר, עוד נסחרה אג"ח ממשלת ארה"ב לעשור בתשואה לפדיון של מעל ל־5.3%, רמה גבוהה ומדאיגה.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

הדולר שב להתחזק ונסחר סביב 3.34 שקלים (יציג), עלייה של 0.06%, לאחר שנחלש בכ־1.2% בעקבות העליות החדות בוול סטריט. אתמול, הדולר זינק בכ-1.5% (תוספת של כ-5 אגורות) ונסחר סביב 3.35 שקלים - מה שמציב את המטבע הישראלי בין החלשים בעולם בתקופה האחרונה. לפי סקירת פלטפורמת המסחר Traders Union, הפיחות בשקל מונע משילוב של אי-ודאות פוליטית מתמשכת בישראל על רקע הקשיים בהרכבת ממשלה יציבה, החלטת בנק ישראל להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 3.25% למרות התמתנות האינפלציה, וביקושים מוגברים לדולרים מצד משקיעים מוסדיים על רקע סנטימנט של הימנעות מסיכון ותנודתיות בשווקים הגלובליים.

מבחינה טכנית, הצמד דולר-שקל נסחר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים, כאשר רמת ההתנגדות הקרובה ניצבת סביב 3.394 שקלים ורמת התמיכה באזור 3.309 שקלים. "המומנטום נמצא בצד של השוורים, וכל עוד רמות התמיכה המרכזיות יחזיקו מעמד, אני צופה הזדמנויות לעליות נוספות בהמשך", העריך ויקטורס קרפטיאנץ, מומחה ב-Traders Union, בעוד עמיתו לפלטפורמה, אנטון חריטונוב, הזהיר מפני תנאי קניית-יתר וציין כי "למרות המומנטום השורי, הייתי נשאר בעמדה הגנתית כאן, שכן סיכונים מבניים ותנאים של התחממות-יתר עלולים להצית תיקון מהיר".

הבוקר, נרשמת התחזקות קלה של המטבע האמריקאי, כשהדולר עולה ב-0.18% ונסחר סביב 3.34 שקלים - לאחר שכבר נגע מוקדם יותר בשיא יומי של 3.3555 שקלים, מרחק נגיעה משיא 52 השבועות העומד על 3.3581 שקלים.

בשוק הנפט העולמי, לאחר שמוקדם יותר אתמול (ג') ירדו מחירי הנפט לשפל של שלושה חודשים, הם עברו לעליות קלות ברקע דיווחים על תקיפות נוספות של מכליות במצר הורמוז. למרות ההתחזקות היומית, ולמרות שמחירי הנפט עדיין גבוהים ביותר מ-40% מתחילת השנה בעקבות המלחמה מול איראן, חבית WTI איבדה מתחילת נובמבר יותר מחמישית מערכה.

המגמה השלילית החודשית מונעת משני גורמים מרכזיים: רגיעה יחסית בחזית הדיפלומטית והתאוששות מהירה מהצפוי בהיצע העולמי. נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, נמנע מחידוש התקיפות נגד איראן לאחר ניצחון הדמוקרטים בבחירות האמצע, והעניק למגעים הדיפלומטיים ארכה עד לאחר השנה האזרחית החדשה.

במקביל, יצוא הנפט מהמפרץ הפרסי התאושש לכ-74% מרמתו טרם המלחמה, לפי סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA). סעודיה הצליחה לעקוף את חסימת מצר הורמוז באמצעות צינור חלופי לנמל ינבוע בים האדום והגיעה באוקטובר לשיא ביצוא מאז פרוץ המלחמה - נתון שאפשר למשרד האוצר בריאד לחתוך היום את תחזית ההתכווצות הכלכלית ל-2026 מ-3.6% ל-2.1%. לכך מצטרפים פתיחתו מחדש של צינור הנפט שרארה בלוב, שחרור מלאים אסטרטגיים, וזינוק לשיא ביבוא הנפט הרוסי של הודו וסין בחסות הקלות זמניות בסנקציות האמריקאיות.

הנתונים הללו מובילים בתי השקעות וגופים מובילים, בהם סוכנות האנרגיה הבינלאומית, גולדמן זאקס ודויטשה בנק, להזהיר מפני מעבר לעודף היצע בשוק. גם מבנה החוזים העתידיים של נפט מסוג דובאי התהפך השבוע למבנה דובי המאותת על היצע העולה על הביקוש, ומרווחי הזיקוק נפלו לרמתם הנמוכה מאז מרץ.

"למרות המשך הפעילות הצבאית במזרח התיכון, השוק נותר במצב של הימנעות מסיכון (Risk-off), ומבנה מרווחי הזמן מאותת על עודף היצע", אמר וויל קאנליף, אנליסט בקבוצת Onyx Capital, לבלומברג. ג'ובאני סטאונובו, אנליסט בבנק UBS, הסביר לרשת CNBC כי "מחירי הנפט ניצבים בפני לחץ מתון כלפי מטה משני כיוונים: השווקים מתמחרים החוצה חלק מהסיכון הגיאופוליטי לטווח הקצר במזרח התיכון, בעוד ששחרור ממאגרים אסטרטגיים שומר על היצע נוח יחסית - למרות הירידה ביצוא האזורי והביקוש החזק יותר מסין".

מנגד, בשוק מזהירים כי הרגיעה שברירית וכי הלוגיסטיקה העולמית נותרה מתוחה, כאשר המלאים היבשתיים מצויים בשפל של עשור (ורוב הגידול במלאים נובע מחביות המאוחסנות על מכליות בים). אתמול נפגעו שלוש ספינות במצר הורמוז, ארה"ב חוקרת מעורבות איראנית במתקפות סייבר על עד 50 מכליות, והיום נפצעו 11 בני אדם במתקפה חות'ית על מגדל ברובע הפיננסי של ריאד.

"הסטטוס-קוו הנוכחי אינו בר-קיימא לטווח הבינוני והארוך, וכל עוד סיום הסכסוך אינו נראה באופק, הנפט הגולמי צפוי לשמור על פרמיית סיכון בתמחור - מה שמצביע על פוטנציאל עלייה מכאן" , אמר ריאן מקיי, אסטרטג סחורות בכיר ב-TD Securities, לבלומברג. ברוח דומה, דניאל היינס, אסטרטג סחורות בכיר בבנק ANZ, כתב בסקירה ללקוחות כי "מחירי הנפט, מרווחי הזמן, מרווחי הזיקוק ופוזיציות המשקיעים מצביעים יותר ויותר על כך שהשוק מצפה שהתנאים יחזרו לנורמליות. עם זאת, הלוגיסטיקה עדיין מוגבלת וכריות הביטחון של המלאים דקות".

הבוקר, מחירי הנפט ממשיכים לרדת. חבית נפט מסוג ברנט יורדת בכ-1.6% ונסחרת סביב 90 דולר, בעוד חבית נפט אמריקאי (WTI) מאבדת כ-1.8% לרמה של 80.6 דולר.

4. מאקרו

ממשל טראמפ נערך להכריז השבוע על תוכנית להעלאת מכסים על סחורות מסין, מהאיחוד האירופי ומיותר מתריסר כלכלות נוספות עם סיומה של חקירת נציבות הסחר (USTR) המתנהלת מאז מרץ בנוגע לסובסידיות ממשלתיות וכושר ייצור עודף ב-16 מדינות תחת סעיף 301 - כך מדווחות בלומברג והוול סטריט ג'ורנל.

המהלך נועד להחליף את מכסי החירום הגלובליים שפסל בית המשפט העליון בפברואר, אך בניגוד לעבר, ההיטלים החדשים יתמקדו במוצרי תעשייה וייצור, יותאמו פרטנית לכל מדינה ולא יחרגו מתקרות הסכמי הסחר שגיבש טראמפ בשנה שעברה. בהתאם לכך, היבוא מהאיחוד האירופי, יפן ודרום קוריאה (הנתון כיום למכסים של 10%-12.5%) עשוי להתייקר לרמה של עד 15%. סין צפויה לספוג את הפגיעה הרחבה ביותר ללא פטורים - תוספת אפשרית של 7.5% על המכס הקיים של 12.5% (לרמה של 20%), וזאת במסגרת הפסקת האש המסחרית מול הנשיא שי ג'ינפינג שתוקפה עד 10 בינואר (לאחר פגישתם בשנזן בשבוע שעבר), ובנוסף למכסי עבודות הכפייה בשיעור 10%-12.5% שהוטלו ביולי על כ-60 מדינות.

בקרב מומחי סחר מצביעים על המשמעות הכלכלית של המהלך לצד הרגישות הפוליטית שלו. ריאן מאג'רוס, שותף במשרד King & Spalding בוושינגטון, אמר לבלומברג כי בממשל רואים בכך "כנראה את מהלך המכסים המשפיע ביותר שיבצעו, אך בחירות האמצע בהחלט תקעו מקלות בגלגלים", והזהיר כי הניתוח של הבית הלבן יהווה תחמושת פוליטית עבור הדמוקרטים המבקרים את המדיניות. באשר להיקף ההתייקרות, דבורה אלמס, ראש תחום מדיניות סחר במכון Hinrich Foundation בסינגפור, העריכה בלינקדאין כי החזרת המכסים לרמות שקדמו לפסיקת העליון עשויה להסתכם בתוספת של 2% עד 7.5%. עם זאת, סוחרים בפלטפורמת Polymarket מעניקים הסתברות של 77% לכך ששיעור המכס הכללי על סין יישאר ברמה של 5%-15% בסוף השנה - שכן במכסי יולי חלפו שבעה שבועות מההצעה ועד היישום, לוח זמנים שאם יחזור על עצמו ידחה את כניסת ההיטלים לתוקף לאמצע ינואר, לאחר תום הפסקת האש.

המהלך יוצא לדרך שלושה שבועות לאחר שהרפובליקנים איבדו את הרוב בקונגרס על רקע תסכול הבוחרים מיוקר המחיה - כשסקר AP הראה שכשני שלישים מהמצביעים סברו שהמכסים פגעו בכלכלה, ואפילו הסנאטור הרפובליקני טד קרוז כתב כי "המכסים הפכו הכול ליקר מדי". אלא שנציב הסחר ג'יימיסון גריר הבהיר ב-CNBC כי תוצאות הבחירות לא שינו את גירעון הסחר האמריקאי העומד על טריליון דולר או את עודף הסחר הסיני המקביל, וציין כי החקירה תסתיים "בקרוב מאוד". בנוסף, בוול סטריט ג'ורנל ובבלומברג מציינים כי החרפת הטון מול בייג'ינג עשויה לסייע לטראמפ להסיט את תשומת הלב מהסערה הפוליטית סביב אנבידיה . זאת, לאחר שמחוקקים משתי המפלגות העלו שאלות בנוגע לפרשת הברחת שבבים לכאורה לסין, וברקע ביקורת על כך שטראמפ לחץ באופן אישי על דירקטוריון אנבידיה להחזיר את המנכ"ל ג'נסן הואנג לתפקידו - למרות החשיפות על רומן שניהל מחוץ לנישואים עם חשודה בריגול עבור סין.

5. תחזית

שבוע לאחר שאנתרופיק השלימה הנפקת ענק בנאסד"ק, שברה אתמול מניית מפתחת מודל Claude לראשונה את מחיר ההנפקה שלה (83 דולר) - לאחר שצללה במהלך המסחר עד ל-75.61 דולר וננעלה בירידה של 6.5% במחיר של 81.91 דולר (רחוק מהשיא של 115.10 דולר שרשמה ביום חמישי שעבר). הירידות אף דחפו את שווי השוק של החברה לזמן קצר מתחת לרף הטריליון דולר, לכ-999.5 מיליארד דולר (לעומת שווי של 965 מיליארד דולר טרם ההנפקה) - קצב מהיר בהרבה מזה של חברות ענק אחרות שהונפקו לאחרונה, כמו SpaceX שלקח לה כחודש לרדת מתחת למחיר ההנפקה. למרות הסנטימנט השלילי והעובדה שהמניה החמיצה את הראלי שהובילה אנבידיה ביום שני, בוול סטריט מביעים אמון חזק בחברה: בבנק ההשקעות אופנהיימר השיקו השבוע סיקור למניה בהמלצת Outperform ("תשואת יתר") ובמחיר יעד של 150 דולר - המשקף אפסייד של כ-83% ביחס למחיר הנעילה.

אופנהיימר אינו לבד, לפי נתוני FactSet, מתוך 15 האנליסטים המסקרים את החברה, 13 מעניקים לה המלצת קנייה, בהם גם בתי ההשקעות Canaccord Genuity ו-Wedbush שהשיקו סיקור השבוע. אנליסט Wedbush, יגאל ארוניאן, ציין כי אף שאנתרופיק הונפקה ב"שוק סוער", הרי ש"השד כבר יצא מהבקבוק ואנתרופיק היא שחקנית חזקה במגמה הזו", והציב לה מחיר יעד של 120 דולר (אפסייד של כ-50%). במקביל, גם המשקיעים הפרטיים (ריטייל) מנצלים את הירידות, לפי חברת המחקר Vanda Research, הרכישות נטו של משקיעים פרטיים במניה חצו ביום שני את רף ה-100 מיליון דולר - מה שהפך אותה למניה השנייה הכי נקנית בקרב משקיעי הריטייל, כשבאסטרטגיית החברה הגדירו אותה כבר כ"חביבת הקהל" לצד אנבידיה. ברקע התנודתיות, דווח אתמול באתר Axios כי אנתרופיק ויריבתה OpenAI מפתחות מודלים חדשים שעוצמתם מעוררת חשש בקרב חלק מהעובדים מפני השקתם לציבור; דובר אנתרופיק אישר כי החברה עיכבה לאחרונה ביותר מחודש את שלב האימון המקדים של מודל חזית חדש כדי לחזק את אבטחתו, והדגיש כי החברה נכונה להאט קצב "גם כשזה עולה לנו".

בסקירה של אופנהיימר, שנכתבה על ידי האנליסטים פראם סינג וג'ייסון הלפסטיין יחד עם סרגיי וסצ'ונוק ואביבית מנה קליל מאופנהיימר ישראל, מעריכים כי אנתרופיק תשמור על שיעורי צמיחה גבוהים משמעותית ממתחרותיה לצד שיפור ברווחיות. תזת ההשקעה של הבנק נשענת על שישה עמודי תווך, ובראשם הובלה במודלי החזית וקצב פיתוח מהיר: מודל Claude Fable 5.2 מוביל את מדד Artificial Analysis (ציון 64.6) לפני OpenAI וגוגל, והחברה השיקה 250 מודלים ומוצרים בתשעה חודשים בלבד - כשיותר מ-90% מהקוד שלה נכתב על ידי Claude עצמו. במקביל, החברה משפרת את יעילות המחשוב (מודל Opus 5.5 הוזיל את עלות הטוקנים למשימה בכ-40%) ומאמנת את המודלים על שבבים של מספר ספקים (Trainium, TPU, אנבידיה ו-AMD ). בצד העסקי, 79% מההכנסות מבוססות על צריכה ארגונית עם תלות נמוכה בסגמנט הצרכני המסובסד, והשילוב של מודלים, פלטפורמה ואפליקציות (בהן Claude Code ו-Cowork) לצד ממשק MCP ו-Skills מייצר עלויות מעבר גבוהות ו"נעילה" של לקוחות.

על בסיס הערכות גרטנר, באופנהיימר מעריכים כי שוק היעד הפוטנציאלי של אנתרופיק יצמח בכ-10% בשנה, מ-3.3 טריליון דולר ב-2025 לכ-5.3 טריליון דולר ב-2030, כאשר כלל הוצאות ה-AI יגיעו ל-3.15 טריליון דולר, והנהלת החברה מעריכה את שוק העבודה הקוגניטיבית ביותר מ-40 טריליון דולר. הכנסות החברה מלקוחות גדולים צפויות לזנק מנתח של 1.2% מהשוק ב-2026 ל-15.1% ב-2030: כיום לחברה כ-11,900 לקוחות ארגוניים בעלי הכנסות חוזרות שנתיות (ARR) של מעל 100 אלף דולר (לעומת כ-950 לפני שנה, והם אחראים על 74% מההכנסות), בהם כ-1,900 לקוחות עם ARR של מעל מיליון דולר וכ-250 מעל 10 מיליון דולר. אף שיותר ממחצית מחברות Fortune 500 הן כבר לקוחות, ההוצאה שלהן על פתרונות אנתרופיק מהווה פחות מ-0.1% מסך הוצאותיהן - ובבנק צופים כי מספר הלקוחות הגדולים יזנק מכ-15,500 בסוף 2026 ל-35,600 ב-2028, עם הכנסה ממוצעת של 7.8 מיליון דולר ללקוח.

תחזיות אופנהיימר גבוהות משמעותית מקונצנזוס השוק: בבנק צופים הכנסות של 24.3 מיליארד דולר ברבעון הרביעי (לעומת 19.3 מיליארד בקונצנזוס) ושל 57.5 מיליארד דולר ב-2026 כולה (מול כ-53 מיליארד בקונצנזוס), שיקפצו ב-141% ב-2027 ל-138.5 מיליארד דולר וב-99% ב-2028 ל-275.1 מיליארד דולר. שיעור הרווח התפעולי (non-GAAP) צפוי לעלות מ-14% השנה ל-22% ב-2028 (לעומת יעד ארוך טווח של מעל 35%), הרווח למניה יעמוד ב-2026-2028 על 0.86, 1.65 ו-3.30 דולר, ותזרים המזומנים החופשי יגיע ל-9.9, 31.3 ו-67.6 מיליארד דולר. בבחינת התמחור מציינים באופנהיימר כי המניה נסחרת במכפילי רווח של 54 ו-27 לתחזיות 2027 ו-2028 (ומכפילי תזרים חופשי של 44 ו-20), ומחיר היעד של 150 דולר מבוסס על מכפיל מכירות (EV/Sales) של 9 לתחזית 2028 - פרמיה מתונה לממוצע של 8.3 בקבוצת חברות הענן הבוגרות.

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