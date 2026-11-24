בעוד שהראלי הענק בוול סטריט אמש (ב') הפיח חיים מחודשים במניית אנבידיה ובמסחר בתחום ה-AI בכלל, יש מי שרואה בו דווקא סימן אזהרה לשווקים.

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מארק הולברט, אנליסט וכותב טור קבוע במרקטוואץ', כותב היום (ג') כי לדעתו, הראלי של יום שני מגדיל את הסיכויים שאנחנו נמצאים בעיצומו של שוק דובי משמעותי. "עליות יומיות גדולות הן סימן היכר של שווקים דוביים", הוא אמר. לדבריו, אם פיסת המידע היחידה שהיה צריך להסתמך עליה כאשר מהמרים על הכיוון של שוק המניות, היא הראלי הענק של יום שני, ההימור החכם יהיה שהמגמה היא כלפי מטה.

"שוק דובי", נזכיר, הוא מונח שבמובן הנוקשה שלו מתאר ירידת של 20% לפחות מהשיא של מדד מניות כלשהו, אך הולברט משתמש בו באופן חופשי יותר כדי לתאר מגמה רחבה יותר של ירידות - כזו שמתפרשת על פני זמן רב ועשויה לכלול גם תקופות קצרות של התאוששות.

הולברט ריכז נתונים היסטוריים של העליות היומיות הגדולות ביותר של הנאסד"ק מאז היווסדות המדד ב-1971. הנתונים שאסף מראים כי ב-76.5% מהמקרים בהם המדד זינק במעל 7% ביום אחד, כפי שקרה אתמול, זה היה בעיצומו של שוק דובי. במקרה של עליות של יותר מ-5%, מדובר ב-66% מהמקרים. בנוסף, הולברט הציג נתון שמראה ש-59% מ-100 עליות הגדולות ביותר של הנאסד"ק התרחשו במהלך שוק דובי - כאשר העלייה "הקטנה" ביותר מבין אלו שנכנסו לחישוב נעמדה על 3.9%.

לפי הנתונים של מכון המחקר Ned Davis Research, מאז 1971, רק 24% מכלל ימי המסחר בוול סטריט התרחשו במהלך שוק דובי. הטענה של הולברט היא שאילו עליות יומיות חדות היו מפוזרות באופן אקראי, היינו מצפים שרק כרבע מהן יקרו בתקופות כאלה. בפועל, שיעור העליות היומיות החדות שהתרחשו דווקא בתוך שווקים דוביים גבוה פי שניים ואף פי שלושה מהנתון הזה. לדברי הולברט, ה-S&P 500 מציג דפוס דומה.

מדרון של תקווה?

"הסיבה לכך שעליות יומיות גדולות נפוצות יותר בשווקים דוביים נעוצה בסנטימנט המשקיעים", כותב הולברט. "שווקים דוביים נוטים לרדת לאורך 'מדרון של תקווה' [במקור: 'Slope of hope']. זאת, משום ששווקים דוביים בדרך כלל אינם מגיעים לסיומם עד שאחוז ניכר מאלה שהיו בעבר 'שוורים' [אופטימיים, ר"מ] מרימים ידיים ומוותרים על התקווה שהירידות ייגמרו אי פעם". במילים אחרות, רק כשהמשקיעים האופטימיים מתייאשים ומוותרים, הירידות ממצות את עצמן ומתאפשר שינוי מגמה.

"עד שזה קורה, הם [המשקיעים האופטימיים] קופצים בלהיטות על כל תנודה כלפי מעלה כראיה לכך שהחל שוק שורי חדש - ובכך דוחפים את השוק לעלות הרבה יותר מכפי שהיה עולה אלמלא כן", הוא מסביר.

לדברי הולברט, המצב הפוך לחלוטין בשווקים שוריים - שבהגדרתם הנוקשה מתארים עלייה של כ-20% מאז השפל האחרון של מדד מניות כלשהו. "הרגש הדומיננטי בשווקים שוריים הוא ההפך מ'מדרון של תקווה' - 'קיר דאגות' [במקור: Wall of worry], שמשמעותו שעליות יומיות גדולות נוטות להיתקל בספקנות שמשאירה את התשואות קטנות יותר מכפי שהיו במקרה אחר".

"בשורה התחתונה, תמיד ייתכן שהאופטימיסטים הנלהבים צודקים ושהשלב הבא של השוק השורי כבר החל", סיכם הולברט. "אבל אם כך הדבר, הם זקוקים לראיות תומכות נוספות מעבר לעצם הזינוק הגדול של יום שני".