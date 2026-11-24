ביום ראשון בלילה, כששוקי התחזיות עדיין העניקו סיכוי נמוך לחזרתו של ג'נסן הואנג לתפקיד מנכ"ל אנבידיה , נרשמו בבורסת ההימורים האמריקאית קלשי (Kalshi) שבע עסקאות בתוך שנייה אחת. בשעה 23:10 החליפו ידיים כ־315 אלף חוזים על חזרתו של הואנג לתפקיד המנכ"ל, בשווי של כ־41 אלף דולר.

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פחות משש שעות לאחר מכן, קרא נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לדירקטוריון אנבידיה להחזיר את הואנג. כעבור 11 שעות נוספות הודיעה החברה על המינוי מחדש, והמניה זינקה ב־31.5% והוסיפה כ־950 מיליארד דולר לשוויה - תוספת שווי השוק היומית הגדולה ביותר שנרשמה למניה בארה"ב.

אלא שהעסקאות החריגות בקלשי היו רק חלק מסיפור רחב יותר. בדיקת "גלובס" של עשרות אלפי עסקאות בשוקי התחזיות מגלה כיצד הימורים של אלפי דולרים הפכו לרווחים של מאות אלפים, בזמן שמשקיעים שהימרו נגד אנבידיה ספגו הפסדים של מיליארדים.

גל הקניות שהחל ביום החלטת הדירקטוריון

הפעילות בקלשי החלה להתגבר כבר ביום ראשון בשעה 18:00, שעון ישראל. עד 04:54 לפנות בוקר, אז פרסם טראמפ את קריאתו, נסחרו כ-1.9 מיליון חוזים על חזרתו של הואנג. כמעט כל העסקאות נעשו ביוזמת מהמרים שהימרו על חזרתו של ג'נסן לתפקיד המנכ״ל.

קצב המסחר בחלון הזה היה גבוה פי ארבעה מזה שנרשם ב־90 שעות שקדמו לו. ובכל זאת, מחיר החוזה עלה במהלך הלילה מ־11 ל־15 סנט בלבד. כלומר, גם אחרי גל הקניות, השוק עדיין העריך את סיכויי חזרתו של הואנג בכ־15% בלבד.

התזמון מסקרן במיוחד: לפי הדיווח שהגישה אנבידיה לרשות ניירות הערך האמריקאית, דירקטוריון החברה החליט להחזיר את הואנג כבר ביום ראשון, אך לא פרסם את שעת ההחלטה. לפי CNBC, המגעים החלו בשבת והוכרעו בפגישה נוספת למחרת.

האם המהמרים ידעו משהו שהציבור לא ידע? הנתונים אינם מאפשרים לקבוע זאת. קלשי אינה חושפת את זהות הסוחרים, ואין דרך לדעת אם גל הקניות החל לפני החלטת הדירקטוריון או אחריה. יתרה מכך, האפשרות לחזרתו של הואנג כבר עמדה על הפרק: ב־17 בנובמבר הודיע כי יסכים לשוב לתפקיד אם יתבקש, וביום שישי גם טראמפ הביע תמיכה במתן הזדמנות שנייה.

30 אלף דולר הפכו ל־326 אלף

בפולימרקט, פלטפורמת התחזיות מבוססת הבלוקצ'יין, ההימורים על חזרתו של הואנג הניבו תשואות חריגות עוד יותר. דקות לפני הודעת אנבידיה, חוזה על חזרתו עד סוף נובמבר נסחר במחיר של כ־3 סנט בלבד. בתוך כחמש דקות מההודעה זינק מחירו לכ־99 סנט - פי 33.

בניגוד לקלשי, בפולימרקט ניתן לעקוב אחר עסקאות באמצעות כתובות ארנקים. ניתוח "גלובס" זיהה לפחות 1,760 ארנקים שרכשו חוזים על חזרתו של הואנג עד סוף נובמבר או דצמבר, עוד לפני ההודעה הרשמית. חלקם השקיעו מאות דולרים, ואחרים עשרות אלפים.

אחד המקרים הבולטים הוא ארנק אנונימי שב־17 בנובמבר רכש בעליו חוזים על חזרתו של הואנג. בסך הכול השקיע בעליו כ־30 אלף דולר. ביום שני, כחצי שעה אחרי הודעת אנבידיה, מכר את החוזים בכ־326 אלף דולר. בתוך תשעה ימים הפך ההימור לרווח ממומש של כ־296 אלף דולר, לפני עמלות.

מהמר נוסף רכש ביום שני חוזים בהיקף של כ־28 אלף דולר, כשעתיים לפני הודעת אנבידיה. במועד הבדיקה הציג הארנק רווח לא ממומש של כ־171 אלף דולר.

מנגד, משתמש בשם Flipadelphia, מהמהמרים הבולטים נגד חזרתו של הואנג שאותרו בבדיקה, החזיק פוזיציות בעלות של כ־490 אלף דולר ששוויין צנח לכמעט אפס.

האופציות זינקו פי 100

המהמרים בשוקי התחזיות לא היו היחידים שנהנו מהתפנית. בשוק האופציות נרשמו ביום שני זינוקים של אלפי אחוזים. אופציות קול על אנבידיה במחיר מימוש של 150 דולר, שנסחרו ביום שישי סביב 15-16 סנט למניה, זינקו ביום שני למחירים הגבוהים פי עשרות, ובמהלך המסחר התקרבו לתשואה של פי 100.

בצד השני של הזינוק ניצבו המוכרים בחסר. לפי נתוני ORTEX שפורסמו ב־MarketWatch, הם ספגו ביום שני הפסדים על הנייר של כ־11.2 מיליארד דולר - יותר מפי שניים מההפסד היומי הגדול ביותר שנרשם להם מאז 2019. עם זאת, מאז סוף אוקטובר הם עדיין מציגים רווח מצטבר של כ־15 מיליארד דולר.

הפגיעה הקשה ביותר נרשמה במוצרים ממונפים שנועדו להרוויח מירידת המניה. שתי תעודות שורט ממונפות פי שלושה הנסחרות בלונדון איבדו כ־91% וכ־92% מערכן, והמסחר בהן הופסק זמנית. מנגנוני הגבלת הפסדים מנעו את חיסולן, אך לא את מחיקת מרבית כספם של המשקיעים.

גם בארה"ב נרשמו תנודות קיצוניות. תעודת NVD של GraniteShares, שמטרתה להניב תשואה יומית הפוכה וממונפת פי שניים מזו של אנבידיה, צנחה בכ־63%. מנגד, התעודה המקבילה הממונפת לכיוון העליות NVDL, זינקה בכ־62%. אלא שלמרות התנודות החדות, שתי התעודות עדיין הציגו הפסדים של יותר מ־40% מתחילת השנה - עדות לסיכונים הכרוכים בהחזקה ממושכת במוצרים ממונפים.

עבור חלק מהמשקיעים, חזרתו של הואנג הפכה עשרות אלפי דולרים למאות אלפים; עבור אחרים, היא מחקה את מרבית ההשקעה ביום אחד. ואולם, שאלה אחת נותרה פתוחה: מי עמד מאחורי גל ההימורים החריג בקלשי ביום שבו החליט דירקטוריון אנבידיה להחזיר את המנכ"ל - והאם העסקאות בוצעו לפני ההחלטה או אחריה?