נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חשף בראיון לרשת CNBC כי שוחח ישירות עם דירקטוריון ענקית השבבים אנבידיה והפעיל עליו לחץ להשיב לתפקיד את המנכ"ל המודח ג'נסן הואנג. "דיברתי איתם, בוא ננסח זאת כך, ושכנעתי אותם", אמר טראמפ ל-CNBC. דבריו של הנשיא מגיעים זמן קצר לאחר ההודעה המפתיעה של הדירקטוריון, שהצביע בעד החזרתו של הואנג לראשות החברה.

טראמפ הגן על הואנג וטען כי הוא "לא עשה שום דבר רע", תוך שהוא משבח את החלטת הדירקטוריון: "אני חושב שהדירקטוריון פעל באחריות רבה. הם ביקשו הבטחות לגבי החשש לביטחון הלאומי, ואנחנו סיפקנו להם את ההבטחות האלה, לפחות על סמך כל מה שאנחנו יודעים - ואנחנו יודעים הרבה".

עוד אמר טראמפ: "אנשים שואלים אם זה איום להשאיר אותו בתפקיד, ואני אומר: לא, זה איום לאבד אותו".

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הנשיא ציין כי שוחח עם הואנג אמש (א'), עוד לפני שהדירקטוריון פרסם את החלטתו הרשמית. "אני שמח שלדירקטוריון היה האומץ לעשות את הדבר הנכון. הם סבלו במשך שבועיים, והחברה סבלה מאוד", הוסיף.

כשנשאל האם הירידות שנרשמו בשוק המניות בשבוע שעבר בעקבות התפטרותו של הואנג הן שהניעו אותו להתערב, השיב טראמפ: "כנראה שכן, אבל ההשפעה הגדולה יותר היא לטווח הארוך. יש לו בראש עוד שבבים שאף אחד אחר לא מכיר".

הבדיקות סביב פרשת הריגול טרם הסתיימו

הדרמה בצמרת ענקית השבבים אנבידיה החלה לפני פחות משבועיים, כאשר מייסד ומנכ"ל החברה, ג'נסן הואנג, התפטר מתפקידו לאחר שנחשף כי ניהל רומן עם אישה החשודה כמרגלת סינית, ובהמשך התברר כי ניהל רומן נוסף עם עוד שתי עובדות בחברה. בעקבות עזיבתו מונתה קולט קרס למנכ"לית זמנית, ואף הספיקה להציג את דוחות הרבעון השלישי. הטלטלה הניהולית והחששות הביטחוניים הובילו לצניחה של 27.7% במניית אנבידיה מאז ההודעה על העזיבה - שהשלימה נפילה של 47.5% מהשיא שנרשם בחודש אוקטובר.

כעת מבצע דירקטוריון החברה פניית פרסה משמעותית ומחזיר את הואנג פה-אחד לתפקיד הנשיא, המנכ"ל וחבר הדירקטוריון - מהלך שהקפיץ את המניה ב-34.43% במסחר המוקדם ומשך למעלה את סקטור השבבים כולו. ההחלטה התקבלה בתום סדרת דיונים מול הואנג ולאחר קבלת הבהרות מהממשל האמריקאי, לפיהן חזרתו אינה מהווה סיכון לביטחון הלאומי.

הנשיא טראמפ בירך על הצעד וכינה את הואנג "פטריוט דגול ונכס לאומי", והתובע הכללי אישר כי אין בידי הממשל ראיות להתנהלות בלתי חוקית מצידו.

לצד שובו של הואנג הדגישו הן הדירקטוריון והן הנשיא טראמפ כי הבדיקות בעניינו טרם הסתיימו, וכי ב-1 בדצמבר צפוי הואנג להעיד מול בית הנבחרים על החששות להעברת השבבים לסין.