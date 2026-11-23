ענקית הסייבר האמריקאית קראודסטרייק (CrowdStrike) הודיעה היום (ב') כי הגיעה להסכם לרכישת חברת הסייבר זיסקיילר (Zscaler) בעסקת מניות בהיקף של כ-43.9 מיליארד דולר.

מדובר בעסקת הרכישה הגדולה ביותר שהוכרזה אי-פעם בענף הסייבר, והיא עוקפת את השיא שקבעה גוגל עם רכישת וויז הישראלית תמורת 32 מיליארד דולר. העסקה, שעליה דיווחה בלומברג, צפויה ליצור אחת מחברות הסייבר הגדולות בעולם ולהגביר את התחרות בענף.

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לפי תנאי העסקה, בעלי המניות של זיסקיילר יקבלו 1.135 מניות של קראודסטרייק תמורת כל מניה שברשותם. שווי העסקה משקף פרמיה של כ-38% ביחס לשווי השוק של זיסקיילר בסיום המסחר ביום שישי, שעמד על כ-31.8 מיליארד דולר. העסקה תתבצע כאמור במניות בלבד, והשלמתה עדיין כפופה לאישורים הנדרשים.

קראודסטרייק נחשבת לאחת מחברות הסייבר המובילות בעולם ומתמחה בהגנה על מחשבים ושרתים של ארגונים, בזיהוי פעילות חשודה ובבלימת מתקפות. זיסקיילר פועלת בתחום משלים ומתמחה באבטחת הגישה של עובדים למערכות ארגוניות באמצעות שירותי ענן. הטכנולוגיה שלה מאפשרת לארגונים להגביל את הגישה למידע וליישומים, ובכך לצמצם את הסיכון שתוקפים שחדרו למערכת אחת יצליחו להגיע למערכות נוספות.

הרכישה תאפשר לקראודסטרייק להציע ללקוחותיה פתרונות אבטחה רחבים יותר, החל מהגנה על מחשבים ושרתים ועד לאבטחת התקשורת והגישה למערכות הארגון. בכך היא צפויה להתחרות בצורה ישירה יותר בפאלו אלטו נטוורקס, שמרחיבה בשנים האחרונות את פעילותה באמצעות רכישות.

גל רכישות בענף הסייבר

העסקה מצטרפת לגל רכישות ענק בענף הסייבר. לצד רכישת וויז בידי גוגל, פאלו אלטו השלימה בפברואר את רכישת סייברארק הישראלית בכ-25 מיליארד דולר, וסרוויסנאו הודיעה על רכישת ארמיס הישראלית תמורת 7.75 מיליארד דולר.

מאחורי גל העסקאות עומדים הביקוש הגובר לפתרונות אבטחה מקיפים והחשש מפני מתקפות סייבר מתוחכמות יותר, בין היתר באמצעות בינה מלאכותית. במקביל, חברות מבקשות לרכז יותר שירותי אבטחה אצל מספר מצומצם של ספקיות. לפי חברת המחקר גרטנר, ההוצאות העולמיות על אבטחת מידע צפויות לגדול השנה בכ-12% ולהגיע ל-244 מיליארד דולר.