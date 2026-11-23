המפולת בוול סטריט בסופ"ש האחרון העבירה את מדד נאסד"ק לתשואה שלילית מתחילת השנה, והובילה לכך שגם במספר סקטורים, ובלא מעט מניות מרכזיות, עליות שנרשמו מתחילת השנה נמחקו כלא היו. בלט במיוחד בירידות סקטור הטכנולוגיה, ובתוכו מניות השבבים - מדד השבבים של פילדלפיה (SOX ) צנח בשבוע שעבר ב־17%. נכון להיום, סקטורים ומדדים בולטים בוול סטריט נסחרים מתחת למכפילים ההיסטוריים שלהם - מה שכמובן מעלה את השאלה האם נוצרה הזדמנות השקעה מעניינת, או שעל רקע הסנטימנט השלילי הנוכחי, עדיף לא להתקרב.

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כך למשל, בסרטון שהעלה מתן שטרית, הכלכלן הראשי בהפניקס, ליוטיוב, הוא הציג נתונים לפיהם סקטור הטכנולוגיה נסחר במכפיל רווח עתידי של 15, לעומת מכפיל ממוצע של 26-28 ב-5-10 השנים האחרונות, ואילו סקטור הצריכה הבסיסית - במכפיל 23.7, לעומת ממוצע של 20.6־20.9 בהתאמה.

"החוצה מהטכנולוגיה"

רוב הסקטורים בוול סטריט נסחרים כעת מתחת לממוצע ההיסטורי שלהם, מלבד צריכה בסיסית ובריאות. שטרית התייחס לכך: "חברות כמו מקדונלד'ס, יוניליוור וקרוקס נסחרות במכפילים גבוהים יותר כמעט מכל מניות הטכנולוגיה, זה לא נתפס ולא הגיוני. הסנטימנט כרגע הוא לחבוט במניות הטכנולוגיה".

להערכת ניר אורגד, אנליסט מניות חו"ל במערך ההשקעות והייעוץ של בנק לאומי, סקטור הטכנולוגיה הפך לאטרקטיבי מבחינת רמות התמחור. "הדיסקאונט במכפיל הרווח הצפוי הוא מאוד משמעותי ביחס למכפילים בעבר", הוא אומר. הדבר בא לידי ביטוי במיוחד בתעשיית השבבים: "מכפיל הרווח הוא 13, לעומת ממוצע של 19-21 ב-5 ו-10 השנים האחרונות", מציין אורגד. "סקטור הצריכה הבסיסית עלה יפה בחודשים האחרונים, והיום הוא יקר משמעותית מהטכנולוגיה, שזה נתון מאוד מעניין.

"אפשר לראות כאן את הרוטציה שהייתה החוצה מטכנולוגיה, לעבר סקטורים יותר דפנסיביים כמו בריאות וצריכה בסיסית. יש חברות כמו וולמארט וקוסטקו שנסחרות במכפילים של מעל 40, רמות תמחור מאוד גבוהות, לעומת חברות שבבים במכפילים של 10-13".

המסקנה שלו היא להתרחק כרגע מסקטור הצריכה הבסיסית, שלדבריו לא אטרקטיבי להשקעה, ולהיזהר גם מסקטור הבריאות. "במכפיל רווח עתידי של 23, סקטור הצריכה הבסיסית נמצא באחוזון ה־97% (בין הגבוהים ביותר, שח"ו) ב־27 השנים האחרונות", הוא אומר. הסיבה היא כאמור מעבר של משקיעים לסקטורים דפנסיביים. "זה 'טרייד מיתון'. כשמסתכלים על היחס בין מכפילי הטכנולוגיה לצריכה הבסיסית, הוא הכי נמוך מאז פיצוץ בועת הדוט.קום, ואני לא חושב שאנחנו בתרחיש דומה".

"השבבים יכולים לתקן"

סקטור הטכנולוגיה, וגם סקטור שירותי התקשורת, שירד הכי הרבה מתחילת השנה, אטרקטיביים בעיני אורגד מלאומי, אך הוא מדגיש שלצד הרמה הגבוהה של מדד הפחד (VIX) והעוצמה והמהירות של הירידות, התמונה כיום קיצונית יחסית. "בטווח היותר ארוך נכנס עניין התמחור. לכל תקופה יש ה'שיגעון' שלה: קורונה, ריבית, מלחמת סחר - אבל השוק בדרך כלל צופה קדימה. מכפיל 13 בשבבים, זה אומר שהשוק צופה הרעה משמעותית. התמחור מגלם תרחיש שלילי, שאם לא יתגשם, המחירים יתקנו את עצמם. לרוב יש נטייה פסיכולוגית להיות מאוד שליליים במצב כזה, והאמת היא איפשהו באמצע".

אורגד מוסיף שהטכנולוגיה והשבבים כבר הוכיחו את יכולתם לעשות תיקונים משמעותיים, ומזכיר שבתקופת העלאת הריבית (2022) מדד השבבים ירד בכ־47%. "זה לא שלא ראינו דברים כאלה בעבר, אבל פה העוצמה יחסית חדה, והיה שינוי בסנטימנט - ממהפכה וביקושים, לסוף העולם. האמת היא באמצע". להערכתו, "יש כאן הזדמנות למשקיעים שהרגישו שפספסו את הרכבת בתמחורים שהיו. למי שרואים את מהפכת ה־AI ורוצים להיחשף נוצרה הזדמנות כניסה טובה. עם זאת, חשוב להכיר בכך שהתנודתיות יכולה להמשיך להיות גבוהה. מי שמחפש שלווה - לא בסקטור הזה".

"השוק מתמחר האטה"

סרגיי וסצ'ונוק, אנליסט בכיר באופנהיימר, סבור שירידות בשוק יוצרות הזדמנות, בוודאי בטווח הארוך, אך מדגיש שבטווח הקצר זה תלוי בנסיבות. לדבריו, "יש פה מפולת חריגה יותר, ויש עניין של סנטימנט יותר פסיכולוגי ופחות פונדמנטלי (של היסודות הכלכליים, שח"ו). נוצר רצף אירועים ששבר את רמת הביטחון של משקיעים בסקטור הטכנולוגיה, שהוביל את העליות בשני העשורים האחרונים והפך לדומיננטי ביותר בוול סטריט".

בהתאם, כשמשקיעים חיפשו מה למכור, באופן טבעי הם מכרו מניות טכנולוגיה: "השאלה הגדולה היא עד כמה המפולת במניות משקפת את המציאות, או עד כמה היא תשתנה. צריך לזכור שהמאקרו משקף את ציפיות הצרכנים, המשקיעים והחברות. אם למשל ענקיות הטכנולוגיה יחליטו להאט השקעות ב־AI, תהיה לזה השלכה על הכלכלה האמריקאית. אני לא בטוח שזה המצב, כי יש מרוץ חימוש בין החברות, כך שאין משהו שאמור לערער על ההערכות הקודמות".

וסצ'ונוק מצביע על כך שאנבידיה היום היא בין המניות הזולות ביותר בנאסד"ק 100, "מכפיל רווח חד־ספרתי. זה הזוי", הוא אומר. אז האם זה זמן טוב להשקיע בטכנולוגיה? "עד שהמגמה לא מתייצבת זה תמיד כמו לתפוס 'סכין נופלת'", הוא מזהיר. "כל המפולות האחרונות בשוק היו מאוד קצרות עם תיקון חד כלפי מעלה. נקודת המבחן תהיה פתיחת המסחר השבוע בארה"ב. נאסד"ק כבר קרוב לשוק דובי, וזה מערער את ביטחון המשקיעים.

"פאניקה יוצרת הזדמנות. כמובן שאי אפשר לדעת לגבי התזמון - האם זה יעצור פה או ימשיך לרדת, אבל אני מניח שאם המפולת תימשך בתחילת השבוע - יתחילו להגיע גם פקודות קנייה".