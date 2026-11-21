יום אחרי הנפקת הענק של אנתרופיק, גל המכירות במניות הבינה המלאכותית החריף. מדד הנאסד"ק צנח אמש ב־5.3%, מחק את כל העליות מתחילת השנה וסגר את השבוע הגרוע ביותר שלו מאז 2020, עם ירידה של 10%. מדד S&P 500 איבד 3.7% והשלים שבעה ימי ירידות רצופים, הרצף הארוך ביותר מאז פברואר 2020.

אנבידיה צנחה ב־14%, לאחר שרויטרס דיווחה שרשות ניירות הערך האמריקאית בוחנת את שיטות החשבונאות שלה. אנתרופיק איבדה כ־9% ביום המסחר השני שלה, ומדד הפחד, ה־VIX, זינק בכשליש ל־37 נקודות.

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"מכירות פאניקה", כך תיארה בנדיקט לואו, אסטרטגית נגזרי מניות ב־BNP פריבה, את המסחר בשיחה עם CNBC. לדבריה, המשקיעים מנסים להעריך אם ההתלהבות ממניות הבינה המלאכותית כבר הגיעה לשיא.

ההנפקה ששאבה כסף מהשוק

הנפקת אנתרופיק, שגייסה כ־81 מיליארד דולר, הייתה אמורה לספק זריקת עידוד למניות הבינה המלאכותית. לסמיר סמאנה, ראש תחום המניות הגלובליות והנכסים הריאליים בוולס פארגו, יש הסבר אפשרי ללחץ שנרשם בשאר השוק. "ההנפקה שואבת הרבה נזילות מחלקים אחרים של השוק", אמר לביזנס אינסיידר. לפי ההסבר הזה, חלק מהביקוש למניית אנתרופיק הגיע ממשקיעים שמכרו מניות אחרות כדי לפנות כסף להשתתפות בהנפקה.

מייקל ברי, המשקיע שהתפרסם בזכות ההימור נגד שוק הדיור האמריקאי לפני משבר 2008, חזר לאזהרות שהשמיע בחודשים האחרונים. "קורוויב, נביוס, אנבידיה, מניות השבבים - ניסיתי להזהיר את כולכם", כתב ביום חמישי ב־X. ברי הזהיר בעבר מפני עסקאות המימון המעגליות בענף, שבהן חברות שמשקיעות זו בזו הן גם ספקיות ולקוחות זו של זו.

מניות הטכנולוגיה נפלו, האג"ח הממשלתיות עלו

בזמן שהמניות צנחו, משקיעים חיפשו מקלט באג"ח ממשלת ארה"ב. מחירי האג"ח עלו והתשואה לעשר שנים ירדה ב־12 נקודות בסיס ל־4.93%. לורנס גילום, אסטרטג האג"ח הראשי של LPL Financial, אמר לרויטרס שלהאטה בהשקעות בתשתיות בינה מלאכותית עשויה להיות השפעה גם על הריבית. אם ההשקעות יתמתנו, לדבריו, גם הצמיחה והלחץ האינפלציוני עשויים להיחלש, והפד עשוי להידרש לפחות העלאות ריבית מכפי שהשוק מתמחר כיום.

בין נתוני המאקרו לירידות בשווקים

מייקל הארטנט, אסטרטג בבנק אוף אמריקה, סבור שהשוק מייחס סיכוי נמוך מדי לנחיתה קשה, לפי מרקטווץ'. בסקר מנהלי הקרנות של הבנק, רק 3% מהמשיבים צפו מיתון. הארטנט הזהיר שהורדת תחזיות הצמיחה והרווחים עלולה לגרום למנהלי השקעות לצמצם את החשיפה למניות ולהחריף את הירידות. להערכתו, מדד S&P 500 מתחת ל־7,000 נקודות עשוי להיות הזדמנות קנייה אם הכלכלה תימנע ממיתון. ביום שישי המדד כבר נסגר מתחת לרף הזה.

אד ירדני, מצא גם הפעם בירידות צד חיובי. "בדיעבד, נראה שפרשת ג'נסן הואנג בהחלט פוצצה את הבועה של אנבידיה", אמר, לפי ביזנס אינסיידר. להערכתו, יציאת האוויר מבועת הבינה המלאכותית כבר עכשיו מקטינה את הסיכון לפיצוץ חד בהמשך שעלול לפגוע בכלכלה ואף לגרור אותה למיתון.

בינתיים, דוחות חברות השבבים נותנים לחלק ממנהלי ההשקעות סיבה להישאר אופטימיים. "דוחות השבבים השבוע היו מבחן לרווחים, והחברות עברו אותו", אמר לרויטרס ג'ין גולדמן, מנהל ההשקעות הראשי ב־Cetera. את הנפקת אנתרופיק הוא תיאר כמבחן לתמחור. כשהתשואה על אג"ח ארה"ב לעשר שנים עדיין סביב 5%, השאלה היא כמה מהצמיחה העתידית של ענף הבינה המלאכותית כבר מגולמת במחירי המניות.

"כרגע השוק מוכר קודם ושואל שאלות אחר כך", אמר לרויטרס מייקל מונהאן, מנהל תיקים ב־Founder ETFs. להערכתו, נתוני היסוד של החברות עדיין חזקים, ומחירי המניות ישקפו אותם עם הזמן.

ומה צפוי בהמשך?

בגולדמן זאקס מעריכים שגל המכירות בוול סטריט עלול להימשך גם בשבוע הקרוב. לפי בלומברג, "מדד הפאניקה" של דסק המסחר בבנק טיפס ביום שישי ל־9 מתוך 10, והמכירות התפשטו גם לקרנות שפועלות לפי מגמות השוק. לפי המודל של גולדמן, הקרנות האלה עשויות למכור מניות בכ־28.6 מיליארד דולר גם אם השוק יעלה, בכ־65.8 מיליארד דולר אם יישאר יציב, ובעד כ־80.6 מיליארד דולר אם הירידות יימשכו.