מניות הטכנולוגיה באסיה רושמות ירידות חדות הבוקר, בהובלת קבוצת סופטבנק היפנית, שצנחה בכ-15% על רקע הלחץ הגובר על מניות הבינה המלאכותית בעקבות הנפקתה המתוקשרת של אנתרופיק, מפתחת הצ'אטבוט קלוד.

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סופטבנק היא אחת המשקיעות הגדולות ב-OpenAI, המתחרה של אנתרופיק, והשקיעה בחברה המפתחת את ChatGPT סכום מצטבר של 64.6 מיליארד דולר. הירידה החדה במניה משקפת את חששות המשקיעים מהחשיפה הגדולה של סופטבנק לתחום ה-AI, ואת הספקות בשווקים בנוגע ליכולתם של ההשקעות העצומות בתשתיות בינה מלאכותית להניב תשואה מספקת. גורמים נוספים הם החוב שנצבר סביב תשתיות הבינה המלאכותית ומהידוק הפיקוח האמריקאי על ייצוא שבבים לסין שמוסיפים לחץ על הענף.

החשיפה המשמעותית של סופטבנק ל-OpenAI הופכת את המניה לרגישה במיוחד לשינויים בסנטימנט כלפי ענף הבינה המלאכותית. המניה איבדה 30% באוקטובר וירדה ב-31% נוספים מתחילת נובמבר. אם הירידות היום יישמרו, יהיה זה יום המסחר הגרוע ביותר שלה ביותר משנתיים.

הירידה במניית סופטבנק אינה נובעת רק מהחשש מפני החשיפה שלה ל-OpenAI. בתחילת החודש דיווחה הקבוצה על הפסד רבעוני של 7.1 מיליארד דולר, בין היתר בעקבות מחיקת ערך של 3.7 מיליארד דולר בפרויקט להקמת מרכז נתונים באוהיו.

במקביל, עלויות המימון של הקבוצה עולות, ומחיר ביטוח החוב שלה מפני חדלות פירעון זינק בתחילת נובמבר לשיא של כמעט ארבע שנים. סופטבנק מחזיקה גם בכ-90% מיצרנית השבבים Arm, כך שהחשיפה שלה לענף הבינה המלאכותית רחבה הרבה מעבר להשקעה ב-OpenAI.