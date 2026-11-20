התרגשות גדולה אחזה בוול אתמול ויום המסחר נפתח בעליות. מדד 500 S&P עלה בשיאו ב־1.3%, לקראת הופעת הבכורה של אנתרופיק, שגייסה 81.3 מיליארד דולר בהנפקה הגדולה בהיסטוריה.

אלא שאז הגיע המהפך. וול סטריט עברה לירידות חדות ה-S&P 500 ננעל בירידה של 2% ורשם יום שישי ברציפות של ירידות. יותר מ־90% מהמניות הכלולות בו סיימו באדום. והוא לא היחיד דאו ג'ונס שירד בשיעור דומה מתקרב ל"תיקון". מדד נאסד"ק 100 כבר 15% פחות משיאו. והכל בשעה שאנתרופיק זינקה ב-17%.

מה יכול להסביר את הפער?

1 המשקיעים נערכים להעלאת ריבית בדצמבר

פרוטוקול הפד שפורסם ביום רביעי חיזק את הציפייה להעלאת ריבית בחודש הבא. כריסטופר וולר, חבר מועצת הנגידים, העלה אפשרות של העלאה בחצי נקודת אחוז בדצמבר או של איתות על קצב העלאות מהיר יותר בשנה הבאה. לפי רויטרס, השוק עדיין תמחר בעיקר העלאה של רבע נקודת אחוז. ריבית גבוהה יותר מייקרת את המימון ומכבידה על מניות שמתומחרות לפי ציפיות לרווחים רחוקים. במהלך גל המכירות עצמו, תשואת האג״ח האמריקאית לעשר שנים ירדה מ־5.07% ל־5.04%, כשמשקיעים פנו לאג״ח ממשלתיות.

2 השוק בוחן מחדש את ההשקעה בתשתיות הבינה המלאכותית

הביקוש למניית אנתרופיק העיד על התיאבון להשקעה במפתחת קלוד. במניות של ספקיות כוח המחשוב ניכרה דאגה לשאלה אחרת, כמה יעלה לממן את הקמת התשתיות ומתי ההשקעה תשתלם. קורוויב ירדה ב־6.1% ונביוס איבדה 9.4%. במקביל, חזר החשש מהגבלות על מכירת שבבים לסין. מניית AMD ירדה ב־7.7% לאחר שהאנטרברוק מדיה טענה כי קושחה של החברה הגיעה לידי חברות ברשימה השחורה של ארה״ב. לקרן הקשורה להאנטרברוק הייתה פוזיציית שורט במניה.

3 חלק מהמשקיעים מכרו מניות כדי לפנות מקום לאנתרופיק

ג'ד אלרברוק, מנהל תיקים בארג'נט קפיטל, העלה ברויטרס הסבר אפשרי נוסף. לדבריו, חלק מהמשקיעים התאימו את התיקים שלהם כדי לשלב בהם את המניה החדשה, וייתכן שמכרו לשם כך מניות אחרות. ההסבר הזה עשוי לתאר חלק מהתנועה במניות הטכנולוגיה.

גם הכלכלן מוחמד אל עריאן לירידות תומך בתזה הזו ואמר: ״בזמן שמניית אנתרופיק נסחרת במחיר הגבוה ב-20% ממחיר ההנפקה שלה, כדאי לזכור שלא מדובר רק בהימור על הפוטנציאל של הבינה המלאכותית, אלא גם בצורך לפנות לה מקום בתיקי ההשקעות. במובן הצר, מימון ההנפקה הענקית מחייב משקיעים לפנות הון לצורך רכישת המניה החדשה - בין היתר באמצעות מכירת החזקות קיימות".