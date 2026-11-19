סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

06:55

אופטימיות בשווקים הבוקר ברקע הנפקת אנתרופיק והדיווח על שת"פ בין קוריאה לסין: החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים בעליות שערים בהובלת הנאסד"ק שמזנק, לקראת פתיחת המסחר המסקרנת היום במניית ענקית הבינה המלאכותית אנתרופיק. במקביל, סיאול ובייג'ינג הכריזו על פריצת דרך במו"מ להרחבת הסכם הסחר החופשי ביניהן - התפתחויות שמפיחות רוח גבית בשווקים אחרי נעילה מעורבת אמש בוול סטריט, בצל הפרוטוקול הניצי של הפד והירידות במניית אנבידיה.

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אסיה

בבורסות אסיה מתנהל הבוקר המסחר במגמה מעורבת, בצל הנעילה המעורבת והירידות במניית אנבידיה אמש בוול סטריט: מדד ניקיי ביפן עולה ב-0.5%, בעוד שמנגד מדד האנג סנג בהונג קונג צונח ב-1.9%, מדד שנחאי נחלש ב-0.4%. בדרום קוריאה, שם נפתח המסחר באיחור של שעה (ויינעל שעה מאוחר מהרגיל) בשל בחינות הכניסה השנתיות לאוניברסיטאות, מדד קוספי מחק ירידות מוקדמות של 1.2% שנבעו מחולשה בענקיות השבבים סמסונג ו-SK הייניקס, ונסחר בירידה קלה של 0.1%. ההתאוששות נרשמה על רקע זינוק חד במניות הבידור, הגיימינג והתיירות במדינה, לאחר שסיאול ובייג'ינג הודיעו על פריצת דרך במו"מ להרחבת הסכם הסחר החופשי בתחומי השירותים וההשקעות (לאחר יותר משמונה שנות שיחות, אף שההסכם טרם נחתם רשמית) - מה שמעורר תקווה להסרת ההגבלות המוטלות מזה כעשור על תוכן תרבותי קוריאני בסין.

בהתאם, מניית מפיקת הדרמות Studio Dragon מזנקת בכ-30%, חברת CJ ENM (שמימנה את הסרט זוכה האוסקר 'פרזיטים') קופצת ב-26%, סוכנות הנסיעות, Hana Tour, עולה ב-18%, מפיצת הסרטים, Showbox, מוסיפה 9%, ומניות הגיימינג Shift Up ו-Krafton מטפסות ב-6.6% וב-2.7%, בהתאמה.

וול סטריט

החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים הבוקר בעליות שערים, בהובלת מניות הטכנולוגיה: החוזים על מדד ננאסד"ק מזנקים בכ-1%, החוזים על מדד S&P 500 עולים ב-0.6%, והחוזים על מדד דאו ג'ונס מוסיפים 0.4%.

אתמול ננעל המסחר בוול סטריט במגמה מעורבת ובתנודתיות גבוהה, לאחר שהשוק התקשה לשמר את המומנטום החיובי של פתיחת היום ונכנע ללחצים מצד הבנק המרכזי בארה"ב (הפד) ולמימושים במניות השבבים והאנרגיה. מדד נאסד"ק הצליח להתנתק מהמגמה השלילית ועלה ב-0.4%, אך מדד S&P 500 נחלש ב-0.2% - ובכך השלים יום חמישי ברציפות של ירידות (הרצף הארוך ביותר מאז יוני 2026) ונותר מתחת לממוצע הנע ל-200 יום (7,346.64 נקודות). מדד דאו ג'ונס הוביל את הירידות ואיבד 1.1%, כשהוא מסכם את רצף שלושת הימים הגרוע ביותר שלו מאז טלטלת המכסים באפריל 2025. במקביל, מדד התנודתיות VIX ("מדד הפחד") ירד בכ-3.7% לרמה של כ-24.5 נקודות, לאחר שמוקדם יותר השבוע חצה את רף 25 הנקודות.

יום המסחר נפתח בעליות שערים (נאסד"ק עלה ב-0.5% ו-S&P 500 ב-0.3%), ברוח הגבית של דוחותיה הכספיים החזקים של אנבידיה שפורסמו שלשום וכללו זינוק של 103% בהכנסות הרבעוניות ל-115.84 מיליארד דולר ותחזית של 130 מיליארד דולר לרבעון הבא. אלא שהאופטימיות התפוגגה במהירות על רקע התבטאויות ניציות מצמרת הפד: בריאיון ל-CNBC הזהיר נגיד הפד כריסטופר וולר כי הבנק המרכזי עשוי להידרש להעלות את הריבית בשיעור מצטבר של 1% (100 נקודות בסיס) או יותר כדי לבלום את האינפלציה, ואף שב וקרא לשקול העלאה חדה של 0.5% בדצמבר כדי "לזעזע את הציבור".

בשעות הערב פורסם פרוטוקול ישיבת ועדת השוק הפתוח (FOMC) מאוקטובר, שאישר את הקו הניצי: כמעט כל בכירי הפד העריכו כי יידרשו העלאות ריבית נוספות כדי להחזיר את האינפלציה ליעד של 2%, ושני חברים בוועדה אף התנגדו להותרת הריבית ללא שינוי (בטווח של 3.75%-4%) ודרשו העלאה מיידית. מעבר לכך, הפרוטוקול חשף דאגה עמוקה של קובעי המדיניות מפני מהפכת ה-AI - שסומנה הן כ"מקור מהותי לסיכון אינפלציוני" והן כאיום על היציבות הפיננסית, לאחר שכלכלני הפד התריעו מפני חוב לא שקוף, התחייבויות חכירה חוץ-מאזניות והסדרי "מימון מעגלי" בענף. על רקע הדברים, תשואות האג"ח הממשלתיות נותרו ברמות גבוהות, כאשר התשואה ל-10 שנים ננעלה בכ-5.06%.

בתוך סקטור הטכנולוגיה נרשמה חלוקה חדה: מניית אנבידיה, שזינקה בכ-3%-4% במסחר המוקדם ובפתיחה, מחקה לחלוטין את העליות ועברה לירידות על רקע המשך חוסר הוודאות סביב משבר המנהיגות בחברה לאחר הדחת המנכ"ל ג'נסן הואנג, והעיבה על מדד השבבים של פילדלפיה (PHLX ) שננעל בעלייה קלה בסוף. בוול סטריט הצביעו על דפוס של "מכירה בעליות" (Sell into strength) מצד מוסדיים, כשבמקביל בבית המחקר TS Lombard המליצו לעבור למשקל חסר במניות בארה"ב לקראת 2027.

מנגד, המשקיעים נערכו להנפקת הענק של חברת הבינה המלאכותית אנתרופיק, שתחל להיסחר היום בנאסד"ק תחת הסימול ANT לפי טווח מחירים של 83 דולר למניה ושווי פוטנציאלי של כ־1.5 טריליון דולר, לאחר שריכזה ביקושי יתר של פי שישה. המניות המזוהות כ"פרוקסי" ישיר לחברה רשמו עליות בולטות, בהן אמזון , אלפבית וברודקום , וזאת למרות סקירה של גולדמן זאקס שהעריכה כי ענקיות הענן עברו לתזרים מזומנים חופשי שלילי במצרפי ברבעון השלישי ויידרשו לגייס חוב חדש בהיקף של כמעט טריליון דולר ב-2027 למימון תשתיות ה-AI.

אנתרופיק מהמרת בגדול על המשקיעים הפרטיים ומתכננת להקצות להם כ-20% ממניותיה הרגילות (בדומה למודל של SpaceX , דרך ברוקרים כמו פידליטי, צ'ארלס שוואב, SoFi ו-E-Trade). בחברת המחקר Vanda Research מעריכים כי מחזור המסחר הכולל של משקיעים פרטיים ביום הבכורה עשוי להגיע ל-1.4 מיליארד דולר, גבוה מזה שנרשם בהנפקות SpaceX ו-SK Hynix, אם כי שחרור מוקדם של עד 316 מיליון מניות של בעלי עניין כבר ביום הראשון עלול להצית תנודתיות חדה, בדומה לירידות שאפיינו בחודש הראשון הנפקות ענק קודמות כמו מטא (18%-), Arm (20%-) ו-SpaceX (13%-).

בקרב המשקיעים והאנליסטים נרשמת תמונה מורכבת: בעוד שחלק מהמשקיעים הפרטיים מסתערים על המניה מתוך אמונה בחזון המייסדים או מתוך תפיסה שהחברה "גדולה מכדי ליפול", אף שיש המגדירים את התמחור "הייפ מוחלט וציפיות מנופחות", אחרים נרתעים מהשווי האגרסיבי ומעדיפים להתמקד ביצרניות השבבים. ביל גונדרסון, שותף ב-GCG Advisory Partners, הבהיר כי לא ישקיע בהנפקה והצביע על ההוצאות הכבדות, היעדר הרווחיות והעובדה שלמנכ"ל דריו אמודיי חסר "הקסם השיווקי" של אילון מאסק, ואילו האנליסטית ג'ניס קווק מבית ההשקעות CFRA הזהירה כי מבנה השליטה הייחודי (המותיר את הכוח בידי שבעת המייסדים) והגדרת החברה כ"תאגיד לתועלת הציבור" מעמיסים על המשקיעים "סיכון כלכלי מלא תוך ויתור כמעט מוחלט על זכויות הממשל התאגידי", באופן שעלול אף להוביל להחלטות שיפגעו בביצועים העסקיים לטובת אינטרסים ציבוריים רחבים.

ענקית הסייבר פאלו אלטו נטוורקס , החברה הגדולה בבורסה בתל אביב הנסחרת לפי שווי של 278 מיליארד דולר, זינקה בכ-7% במסחר המאוחר בוול סטריט, לאחר שעקפה את תחזיות האנליסטים לרבעון הפיסקלי הראשון של 2027, העלתה מהותית את הצפי השנתי והכריזה על רכישת ענק נוספת. ברבעון שהסתיים בסוף אוקטובר זינקו הכנסות החברה ב-39% ל-3.45 מיליארד דולר (לעומת צפי ל-3.31 מיליארד דולר), והרווח הנקי המתואם (Non-GAAP) עלה ב-33% ל-881 מיליון דולר, או 1.05 דולר למניה (מול תחזית ל-0.97 דולר), כאשר ההכנסות השנתיות החוזרות מ'אבטחת הדור הבא' (NGS ARR) קפצו ב-66% ל-9.73 מיליארד דולר וצבר ההזמנות גדל ב-35% ל-21 מיליארד דולר.

בעקבות פתיחת השנה החזקה, פאלו אלטו העלתה את תחזית ההכנסות לשנת 2027 לטווח של 14.52-14.57 מיליארד דולר (צמיחה של 26%-27%, מעל צפי השוק ל-14.17 מיליארד דולר) ואת תחזית הרווח השנתי ל-4.26-4.30 דולר למניה - רף הגבוה אפילו מהתחזית האופטימית ביותר מבין 52 האנליסטים המסקרים את המניה (4.24 דולר, מול ממוצע של 4.18 דולר), וסיפקה תחזית חזקה גם לרבעון השני, עם הכנסות של 3.53-3.55 מיליארד דולר (צמיחה של 36%-37%, מעל הצפי ל-3.42 מיליארד דולר) ורווח מתואם של 1.01-1.03 דולר למניה.

במקביל לדוחות, ולאחר שרכשה לאחרונה את סייברארק הישראלית ביותר מ-20 מיליארד דולר, חתמה החברה על הסכם לרכישת חברת הבינה המלאכותית Applied Compute, המפתחת פלטפורמה לאימון והרצה של מודלי AI בעלי משקולות פתוחים, תמורת 4.5 מיליארד דולר בעסקת מניות הצפויה להיסגר ברבעון הפיסקלי השלישי של 2027, במטרה לספק ללקוחותיה מודלי AI מאובטחים ולהאיץ את אימוץ הטכנולוגיה בארגונים.

במהלך יום המסחר עצמו, אתמול, רשת הקמעונאות טרגט זינקה לאחר שדיווחה על צמיחת המכירות החדה ביותר שלה מזה יותר מחמש שנים (עלייה של 7.1% בהכנסות ו-5.6% במכירות בחנויות זהות), ולצידה בלטה רשת האופנה המוזלת טי.ג'יי.אקס שקפצה. מפתחת המשחקים טייק-טו טיפסה לקראת השקת GTA VI מחר, ומניות הסייבר, בהן פאלו אלטו נטוורקס , אוקטה , קראוד סטרייק וצ'ק פוינט - התחזקו לאחר שהשר לביטחון המולדת בארה"ב הזהיר בקונגרס מפני מתקפות סייבר איראניות מוגברות על תשתיות קריטיות. מנגד, אלפאבית ריכזה עניין גם בשל החלטת חברת הרכב האוטונומי שבבעלותה, ויימו, להשעות זמנית נסיעות בכבישים מהירים בארה"ב בעקבות איסור שהטיל רגולטור התחבורה בקליפורניה.

בגזרת הישראליות בוול סטריט, חברת הפינטק גלובל-אי אונליין בלטה לטובה אך ננעלה בירידות לאחר שעקפה את תחזיות הרבעון השלישי עם זינוק של 42% בהכנסות ל-314 מיליון דולר והעלתה את התחזית השנתית, וגם קורנית דיגיטל עקפה את תחזיות הרווח וההכנסות לרבעון השלישי והציגה רבעון 12 ברציפות של תזרים מזומנים חיובי.

נפט

בשוק הסחורות נרשמו אתמול (ד') ירידות במחירי הנפט, לאחר שנתוני מינהל המידע לאנרגיה בארה"ב (EIA) הצביעו על זינוק חד מהצפוי במלאי הנפט הגולמי והדלקים בשבוע שהסתיים ב-13 בנובמבר והגבירו את החששות מעודף היצע כאשר שני החוזים נמצאים בדרך לירידה חודשית של כ-20% על רקע עלייה ביצוא מהמזרח התיכון.

על פי הדוח, מלאי הנפט הגולמי בארה"ב זינק ב-3.4 מיליון חביות ל-417.8 מיליון חביות (לעומת תחזית אנליסטים לעלייה מזערית של 58 אלף חביות בלבד), מלאי הבנזין קפץ ב-5.2 מיליון חביות ל-215.9 מיליון (מול צפי ל-1.6 מיליון), ומלאי התזקיקים עלה ב-1.6 מיליון חביות ל-104.9 מיליון (לעומת צפי ל-1.3 מיליון). הירידות החדות יותר ב-WTI הרחיבו את הפער מול הברנט לרמתו הגבוהה מזה כשבועיים, מהלך שלדברי ג'ון גו מחברת האנליטיקה Sparta Commodities היה מתבקש: "עסקאות הארביטראז' של WTI לאסיה ולצפון-מערב אירופה נסגרו, ולכן תיקון חד יותר ב-WTI לעומת הברנט הוא תנועת המחירים הצפויה כדי לאפשר לחלון הארביטראז' להיפתח מחדש", ציין ל-CNBC והוסיף כי הצטברות המלאים בחוף המפרץ האמריקאי תורמת להרחבת המרווח.

מנגד, ההסלמה במלחמה בין ארה"ב לאיראן והשיבושים בשיט במצר הורמוז בולמים ירידות חדות עוד יותר - זאת לאחר תקיפה אמריקאית באי קשם, מתקפות נגד איראניות על בסיסים אמריקאיים בכווית ועל בחריין, פגיעות במכליות באזור המצר וחופי עומאן ושיגור כטב"מים חות'יים לעבר צינור הנפט מזרח-מערב בסעודיה. כפי שסיכמו זאת אנליסטים ב-LSEG ל-CNBC: "אף שההיצע האזורי עשוי להמשיך להתאושש דרך נתיבים חלופיים, נתוני הספנות העדכניים מצביעים על כך שחזרה לשגרה בזרימה דרך מצר הורמוז עדיין אינה אפשרית בתנאים הנוכחיים".

הבוקר, מחירי הנפט ביציבות יחסית, כאשר חבית נפט אמריקאי מסוג WTI נחלשת ב-0.26% לרמה של 83.04 דולר, בעוד חבית נפט מסוג ברנט עולה קלות ב-0.07% ל-92.01 דולר.

תל אביב

המניות הדואליות צפויות להכביד הבוקר על פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב, עם פער ארביטראז' משוקלל שלילי של כ-0.5% על מדד ת"א 35. את הלחץ מובילות נייס שחוזרת מניו יורק עם פער שלילי של 2.1%, טאואר עם פער שלילי של 1.9% ואלביט מערכות עם פער שלילי של 1.1%, ולצידן יפתחו בירידות גם איי.סי.אל (0.7%-), טבע (0.6%-) ונובה (0.5%-), וכן בריינסוויי (2.7%-), קומפיוג'ן (1.9%-), גילת (0.8%-) וקמהדע (0.6%-). מנגד, פאלו אלטו נטוורקס בולטת לחיוב ותקזז חלק מהירידות במדד לאחר שחזרה מוול סטריט עם פער ארביטראז' חיובי של 4.1% (עוד לפני הזינוק הנוסף שרשמה במסחר המאוחר בעקבות הדוחות), ולצידה יפתחו בעליות אורמת טכנולוגיות (1.2%+), תאת טכנולוגיות (2.4%+), פריון נטוורק (2.2%+), אודיוקודס (1.9%+), אופקו הלת' (1.6%+) וקמטק (0.1%+).

עוד משהו שכדאי לדעת

במבט קדימה, בוול סטריט עוקבים בדריכות אחר רמת התמיכה הקריטית של מדד S&P 500, לאחר שביום ג' הוא ננעל ברמה של 7,340.53 נקודות - לראשונה מאז 7 באפריל מתחת לממוצע הנע ל-200 יום (7,346.64 נקודות), אתמול הוא ננעל ברמה של 7,323.63 נקודות והשלים ירידה של חמישה ימים ברציפות ושל כ-4.8% בחודש האחרון בצל אי-הוודאות סביב סקטור ה-AI ופרשת עזיבתו של מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג. לדברי ג'ונתן קרינסקי, האסטרטג הטכני הראשי בבית ההשקעות BTIG, התחזית הטכנית לשוק צפויה להחמיר בטרם תשתפר: "כאשר מדד S&P 500 בוחן שוב את החלק העליון של אזור התמיכה 7,250-7,350 נקודות, אנו חושדים שמדובר במבחן אחד יותר מדי. אנו ממשיכים לראות יותר מדי הערכות שלפיהן השוק זקוק להתאוששות או נמצא במכירת יתר - ייתכן שזה היה נכון ב-5 בנובמבר, אך השוק מיצה את תנאי מכירת היתר ונמצא כעת בעמדה חלשה בהרבה, כשהוא בוחן את אזור התמיכה המרכזי בפעם החמישית מאז תחילת יוני". להערכתו, שבירת הממוצע הנע עלולה להוביל את המדד לתחנה הבאה באזור ה-7,000-7,100 נקודות.

מנגד, בבנק ההשקעות ג'יי.פי מורגן ובבית המחקר TS Lombard שומרים על אופטימיות זהירה באשר להמשך המגמה החיובית. צוות מודיעין השווקים של ג'יי.פי מורגן נותר שורי טקטית על שוק המניות וציין השבוע כי "אמנם עסקת ה-AI סיפקה לשוק יותר חומר למחשבה, אך הביקוש אינו יודע שובע - גם אם קצב הקמת התשתיות עשוי להיות איטי יותר, דבר שאינו בהכרח שלילי ככל שקצב האימוץ המסחרי והעלייה בפריון גוברים". ברוח דומה, האסטרטג דריו פרקינס מ-TS Lombard מנה ארבע סיבות להמשך גאות ה-AI והעריך כי ירידות אלו הן תיקון זמני בלבד: "ענקיות הענן טרם הפחיתו את תוכניות השקעות ההון החזקות שלהן; הביקוש לכוח מחשוב נותר איתן באופן מרשים, כפי שניתן לראות ממחירי השכרת המעבדים הגרפיים; הפד רק החל את מחזור ההידוק המוניטרי החדש שלו; ותמיד מתרחש תיקון בשוק, שאחריו מגיעה התאוששות מהירה, לפני הקריסה הסופית".

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