לפני שלושה חודשים, בפעם הקודמת שנחשפו תיקי ההשקעות של האנשים החזקים בוול סטריט, אלפאבית (גוגל) הייתה אחת המניות הבולטות ברשימות הקניות שלהם. ענקית ההחזקות ברקשייר האת'וויי ביצעה בה השקעת ענק, מנהלת הקרנות קת'י ווד הצטרפה לחגיגה, ואילו ביל אקמן בחר ללכת נגד הזרם ולחסל את החזקתו בה. אלא שהדיווחים הרבעוניים הרשמיים של הקרנות הגדולות בארה"ב חושפים כעת שינוי כיוון חד לגביה.

● שברון רוכשת את השותפה של נאוויטס במאגר הנפט שננדואה

● מנהל ההשקעות שמתריע: הענף הזה לא מתאושש - "תהיו זהירים"

לאן הלך הכסף הגדול? הנתונים נכונים לסוף הרבעון השלישי, רגע לפני הטלטלה שמאפיינת את וול סטריט בשבועות האחרונים, ואת סקטור השבבים בפרט.

ברקשייר האת'וויי

הרבעון השלישי היה גם האחרון שבו מילא וורן באפט תפקיד רשמי בברקשייר האת'וויי, חברת ההחזקות שבנה. בעוד שברבעון הקודם חשפה החברה השקעת ענק באלפבית (החברה האם של גוגל), הפעם היא העמיקה את ההימור על שוק הדיור האמריקאי.

תחת ניהולו של גרג אייבל, ברקשייר כמעט הכפילה את מספר מניותיה בענקית הבנייה למגורים Lennar, מכ־13.1 מיליון לכ־26 מיליון מניות - החזקה שהסתכמה בכ־2.12 מיליארד דולר בסוף ספטמבר. המהלך בולט במיוחד על רקע אי־הוודאות בשוק, הריביות הגבוהות והביקוש הנמוך לדירות.

מהלך זה הוא רק חלק מההימור של ברקשייר על ענף המגורים, בתקווה להתאוששות קרבה. ביולי היא השלימה רכישה של חברת בנייה בעסקה המוערכת בכ־8.5 מיליארד דולר.

לצד ההשקעות בדיור, ברקשייר הגדילה גם את החזקתה בחברת התעופה דלתא, ונכנסה לחברת התוכנה האיטלקית Bending Spoons בהשקעה של כ־689 מיליון דולר. מנגד, היא המשיכה לצמצם את החשיפה לבנקים והקטינה בכ־5.7% את החזקתה בבנק אוף אמריקה.

ביל אקמן

המיליארדר היהודי ביל אקמן, מנהל קרן הגידור פרשינג סקוור, חיסל עוד ברבעון הקודם את החזקתו בגוגל. הפעם הוא בחר לצמצם משמעותית את ההימור על ענקית טכנולוגיה אחרת - מיקרוסופט, כשמכר כ־35% מהמניות שבידיו. עם זאת, גם לאחר המימוש הוא עדיין החזיק בסוף הרבעון מניות מיקרוסופט בשווי של יותר משני מיליארד דולר.

את תשומת הלב משכו שתי השקעות חדשות בהיקף כולל של כמעט 2 מיליארד דולר בסוף הרבעון. אקמן נכנס למפעילת הבורסות ושוקי המסחר Intercontinental Exchange, עם החזקה של מעט יותר ממיליארד דולר, וליצרנית מוצרי רפואת העיניים Alcon, עם החזקה המוערכת בכ־954 מיליון דולר.

להשקעה באלקון יש גם הקשר אישי יוצא דופן. בפברואר האחרון סבלה בתו בת ה־26 של אקמן, לוסי, מדימום מוחי חמור שפגע קשות בראייתה. מאז הפך אקמן למעורב במיוחד במחקר רפואי ובשיקום, ואף הודיע עם אשתו על הקמת מכון מחקר בהשקעה של כ־400 מיליון דולר.

לצד זאת, אקמן הגדיל בכ־18% את מספר מניות נטפליקס שבידיו, בעוד כמה מהחזקותיו הגדולות האחרות נותרו כמעט ללא שינוי.

2 מיליארד דולר

השקעה בחברת נדל"ן למגורים - הגדולה ביותר של החברה 585 מיליון דולר

שווי החזקות קרן ARK באנבידיה, ערב הצניחה במניה 954 מיליון דולר

שווי ההחזקות בחברת רפואת העיניים Alcon

קת'י ווד

קת'י ווד, מנהלת ARK Invest, הגדילה ברבעון השלישי את מספר מניות אנבידיה שבידי הקרן בכ־85%, לשווי של כ־585 מיליון דולר בסוף ספטמבר. מאז ענקית השבבים נכנסה לסחרור ואיבדה כשליש משוויה.

במקביל, הגדילה ARK בכ־51% את החזקתה ב־SpaceX של אילון מאסק, לשווי של מעט יותר ממיליארד דולר. גם מספר מניות טסלה שבידי הקרן גדל בכ־22%, והיא נותרה ההחזקה הגדולה ביותר בתיק המדווח שלה.

אלא שהאופטימיות אינה מתחלקת באופן שווה בין חברות הטכנולוגיה. לצד הרכישות באנבידיה, ווד צמצמה בכ־52% את מספר מניות AMD שבידיה. גם בגוגל, שבה הגדילה את החזקתה ברבעון הקודם, נרשם שינוי כיוון עם מכירת כמעט כל החזקותיה של ARK.

בגזרה הישראלית בולט המימוש בסימילרווב: אחרי שיותר מהכפילה את החזקתה בחברה ברבעון הקודם, ווד מכרה הפעם כ־63% ממניותיה, והותירה החזקה בשווי של כ־2.4 מיליון דולר.

ברידג'ווטר

ברידג'ווטר, מקרנות הגידור הגדולות בעולם, שהקים ריי דליו ומנוהלת על ידי ניר בר דעה, צמצמה ברבעון השלישי בחדות את החשיפה לכמה מענקיות הטכנולוגיה.

על פניו, ההימור השתלם לה: ערב הירידות החדות בערך המניות, הקרן חתכה בכ־65% את החזקותיה בגוגל ובכ־30% את ההחזקה באנבידיה. במקביל, היא צמצמה גם את השקעותיה במיקרוסופט ובאמזון, והקטינה משמעותית את החזקותיה בקרנות סל העוקבות אחר מדד S&P 500.

אבל לא מדובר בנטישה של עולם השבבים. ברידג'ווטר דווקא יותר מהכפילה את מספר מניות מיקרון שבידיה, יצרנית שבבי הזיכרון המשמשים בין היתר בתשתיות הבינה המלאכותית. כך, לצד הצמצומים בענקיות הטכנולוגיה, המשיכה הקרן להגדיל את ההימור על חלק מהחברות המספקות את התשתית למהפכה. מניית מיקרון אגב צנחה מאז סוף ספטמבר ביותר מ-30%.

טפר ודרוקנמילר מעדיפים חלל וזהב על פני גוגל

שני משקיעי על נוספים מצטרפים לגל המכירות של החברה האם של גוגל. דיוויד טפר, מנהל קרן הגידור אפלוסה, צמצם בכ־46% את החזקתו באלפבית, ובמקביל הגדיל ביותר מפי 17 את מספר מניות SpaceX שבידיו.

סטנלי דרוקנמילר, ממשקיעי המאקרו הבולטים בוול סטריט, הלך רחוק יותר: הוא חיסל את החזקתו בגוגל, שאליה נכנס רק ברבעון הקודם, ופתח שלוש החזקות חדשות בחברות כריית זהב, בהיקף כולל של כ־129 מיליון דולר בסוף ספטמבר.