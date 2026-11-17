אודות כותרות העיתונים בעולם על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים. הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1הנאום החריף של נשיא סומליה נגד ישראל וטייוואן

ישראל הפכה לסוגיה משמעותית בסומליה, עם החלטתה ההיסטורית להכיר בעצמאות סומלילנד - כשזו כבר במשך שנים מהווה ידידה טובה של טייוואן. עתה, נשיא סומליה חסן שייח' מוחמוד אמר בעת הנחת אבן הפינה לאוניברסיטה לביטחון לאומי שמימנה סין, כי ישראל וטייוואן מהוות "איום". כך מדווח באתר DNE אפריקה. דבריו נועדו, בין השאר, לשרת את מדיניות "סין אחת" של בייג'ינג, שלפיה משטרו של שי ג'ינפינג רואה בטייוואן כחלק מסין. ההתבטאות החריפה של מוחמד צוטטה בכלי תקשורת שונים, בהם חייראן, דוואן אפריקה, וחורסיד.

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"טייוואן מהווה איום על קיומה של סומליה, וישראל מהווה איום אחר על קיומה של סומליה כמדינה", אמר נשיא סומליה. "אנחנו יודעים מיהם ידידינו הקרובים, ומי אינם". מוחמוד הדגיש, לפי DNE אפריקה, כי סין היא אחת מידידותיה הקרובות של מוגדישו, וציין כי בייג'ינג עמדתה לצד מדינתו מאז שנות ה־60. בעיניו, שתי המדינות חולקות מדיניות של "סין אחת" וכן "סומליה אחת", כשאת עמדתו הביע במעמד שבו נכח גם שגריר סין במוגדישו, וואנג יו.

אילו קשרים יש בין סין לסומליה? על כך בכתבה המלאה.

מתוך DNE אפריקה. לקריאת הכתבה המלאה.

2ערב הסעודית רוצה להקים בשטחה בסיס של צבא טורקיה

בצל הימשכות מתקפות המורדים החות'ים ברחבי הממלכה, ערב הסעודית מעוניינת להקים בסיס קבע של צבא טורקיה בשטחה. כך מדווחים באתר החדשות אמוואג', ממוקם בלונדון ומסקר את המזרח התיכון. מהלך כזה יהווה מימוש של ברית מכה והוא גם בעל משמעויות בלתי מבוטלות עבור ישראל, כי כוחות של טורקיה יתפזרו אף יותר במרחב. המתכונת שבמסגרתה מעוניינים להקים בסיס משמעותי שכזה דומה לזו שנשיא טורקיה רג'פ טאייפ ארדואן יצר לפני עשור בקטאר. בסיס קבע צבאי, שמתגבר את הכוחות המקומיים.

באמוואג' מצטטים את העיתון טורקייה, שמקורב למשטר ארדואן, שצינן את ההתלהבות הסעודית, ובו נכתב שהחיילים לא יטלו חלק בפעולות נגד החות'ים, כי אם יעסקו רק במטרות "הגנה" בערב הסעודית.

האם ברית מכה מוכיחה את עצמה? על כך בכתבה המלאה.

מאת פול אידון, מתוך אמוואג'. לקריאת הכתבה המלאה.

3מספרי המתקפות האיראניות במפרץ נחשפים

יותר מ־7,000 מתקפות טילים וכלי טיס בלתי מאויישים (כטב"מים) ביצעה איראן נגד מדינות המפרץ מאז פרוץ מבצע שאגת הארי. כך עולה מנתונים שמסרו מדינות ה־GCC (מועצת שיתוף הפעולה של מדינות המפרץ) למועצת הביטחון. כך מפורסם באתר איראן אינטרנשיונל, שמזוהה עם התפוצה הגולה של האופוזיציה האיראנית. יוזמת כינוס מועצת הביטחון בנושא הייתה בחריין, שמארחת את בסיס הצי החמישי האמריקאי, ומעצם היותה מוקד פעילות אזורי אמריקאי - הפכה לאחת המטווחות ביותר בחודשים האחרונים. באותו המעמד, שגריר בחריין לאו"ם, ג'מאל פארס אל־ראוואי, קרא לעולם להתעורר מול האיום.

"ביטחון האזרחים לא יכול להוות קלף מיקוח או כלי לסחיטה", אמר השגריר, שייצג את כלל מדינות ה־GCC. הוא קרא ליישום מלא של החלטת מועצת הביטחון 2817, שגינתה את מתקפות איראן באזור, ואת איומה על תנועת השיט הבינלאומית.

כמה ספינות נפגעו במצר הורמוז? על כך בכתבה המלאה.

מתוך איראן אינטרנשיונל. לקריאת הכתבה המלאה.