אודות כותרות העיתונים בעולם על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים. הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1טראמפ אמר שהגרעין באיראן הושמד. אז למה ארה"ב מציעה כסף בשביל מידע?

ארה"ב מציעה פרס של עד 20 מיליון דולר למי שיספק מידע על תוכנית הגרעין של איראן, למרות הצהרותיו החוזרות של הנשיא דונלד טראמפ כי התוכנית הושמדה. לפי דיווח ב־CNN, משרד החוץ האמריקאי מבקש לקבל מידע על מתקני גרעין, ציוד ואנשים המעורבים בפיתוח התוכנית, ואף מציע לסייע למוסרי המידע לעבור למקום מגורים אחר.

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ההצעה מעוררת תהיות באשר להיקף הנזק שנגרם לתוכנית הגרעין בתקיפות של ארה"ב וישראל. טראמפ הצהיר בשנה שעברה כי מתקני העשרת האורניום המרכזיים של איראן הושמדו לחלוטין, אך נראה שבוושינגטון עדיין חוששים כי חלק מיכולותיה הגרעיניות של איראן נותרו על כנן. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית דיווחה בעבר כי איראן העשירה אורניום לרמה של 60%, בעוד שהרמה הנדרשת לייצור נשק גרעיני היא כ־90%.

ולמה טראמפ ממשיך לאיים לתקוף את האתר התת־קרקעי המכונה "הר המכוש"? על כך בכתבה המלאה.

מאת לורה שרמן ואיאד כורדי, מתוך CNN. לקריאת הכתבה המלאה.

2סנטור דמוקרטי מאיים לפרוש מהמפלגה אם ייבחר מנהיג שמבקר את ישראל

הסנאטור הדמוקרטי ג'ון פטרמן מפנסילבניה מאיים לעזוב את מפלגתו אם הסנאטור כריס ואן הולן, הנחשב למבקר חריף של ישראל, ייבחר למנהיג הדמוקרטים בסנאט. כך דווח ב־Middle East Eye. בריאיון לרשת פוקס ניוז אמר פטרמן כי בחירה במנהיג שלדבריו מפגין עוינות כלפי ישראל תהיה מבחינתו בעייתית, ואישר כי פרישה מהמפלגה היא אפשרות.

האיום מגיע לאחר שוואן הולן הכריז על התמודדות מול צ'אק שומר על הנהגת הסיעה, בעקבות בחירות האמצע שבהן זכו הדמוקרטים ב־55 מושבים בסנאט. ואן הולן האשים בעבר את ממשלת ישראל בראשות נתניהו בשימוש במזון כאמצעי לחימה בעזה וביצירת תנאים שנועדו לדחוק פלסטינים מהרצועה.

פטרמן, לעומתו, הפך את התמיכה בישראל לאחד הנושאים המרכזיים בפעילותו. הוא ביקר בישראל פעמיים ונפגש עם נתניהו לפחות ארבע פעמים. עם זאת, גם אם יחליט לעזוב, הרוב הדמוקרטי בסנאט צפוי להישמר.

מיהו היועץ המקורב אל פטרמן שמסייע בקשריו עם גורמים פרו־ישראליים? על כך בכתבה המלאה.

מאת אליס ג'בורי, מתוך Middle East Eye. לקריאת הכתבה המלאה.

3מצרים הכריזה על ארגון המעורב בהפגנות פרו־פלסטיניות בבריטניה כארגון טרור

בית משפט בקהיר הכניס את האגודה המוסלמית של בריטניה (MAB), המעורבת בארגון הפגנות פרו־פלסטיניות בלונדון, לרשימת ארגוני הטרור של מצרים. כך דיווח העיתון הבריטי הטלגרף.

לפי הדיווח, האגודה משתפת פעולה עם קואליציית Stop the War, שהייתה מעורבת בארגון יותר מ־30 הפגנות בבריטניה מאז מתקפת חמאס ב־7 באוקטובר 2023. הארגון נקשר בעבר למוחמד כאט'ם סוואלחה, שתואר כבכיר לשעבר בחמאס, אך מכחיש כי היה ממייסדיו. בשנת 2024 הגדיר השר הבריטי דאז מייקל גוב את הארגון כאחד הגופים המעוררים דאגה בהקשר של קיצוניות.

האגודה דחתה בחריפות את ההחלטה המצרית וטענה כי קהיר משתמשת בהאשמות בטרור כדי להשתיק פעילות אזרחית.

האם המהלך המצרי ישפיע על פעילות הארגון בבריטניה? על כך בכתבה המלאה.

מאת צ'ארלס היימס, מתוך הטלגרף. לקריאת הכתבה המלאה.