חודש אוקטובר היה חודש שלילי למדי לבורסה בארץ וגם בוול סטריט, מדד ת"א-35 איבד בסיומו 3.5% ואילו מדד s&p 500 ירד בכ-1% אך הדולר זינק ביחס לשקל והעניק לחוסכים שחוסכים באפיקים שצמודים למדד המניות האמריקני תשואה חיובית נאה. היו אלה תוצאות הבחירות בארץ שהובילו לחשש מפלונטר פוליטי, שהעיקו במיוחד על הבורסה בתל אביב, שדשדשה במשך חודשים לפני כן.

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בחודש שכזה היה קשה למנהלי ההשקעות בקרנות ההשתלמות והפנסיה לחמוק מההשלכות, במיוחד באפיקים המנייתיים, אך יש בית השקעות אחד שהצליח לסכם אותו (בחודש אוקטובר) בעליה - מור בית השקעות , שהציג באפיק זה תשואה חיובית של 0.4%.

11 הגופים שנסקרו (נתוני אלטשולר שחם טרם התקבלו) מציגים תשואה שלילית ממוצעת של 0.2%- באוקטובר, כאשר מתחילת השנה עדיין מדובר בתשואה חיובית של 6.6%. המצטיין אחרי מור הוא אינפיניטי (גוף השקעות קטן מהגופים האחרים), שנותר מאוזן באוקטובר באפיק הכללי. שאר הגופים רשמו תשואה שלילית של בין 0.2%- (ילין לפידות ומיטב) וירידה של 0.5%- למנורה מבטחים. בשלוש השנים האחרונות המשקיעים באפיק זה נהנו מתשואה חיובית של 41% (הראל ) עד 51% (כלל ביטוח ).

האפיק המנייתי: כולן סיימו באדום, אך מור ואינפיניטי בלמו את הירידות

באפיק המנייתי, המצטיינים של החודש עדיין רשמו תשואות שליליות. מור בין הגופים הגדולים הציג תשואה של 0.4%-, ואינפינטי הציג תשואה דומה. אחריהם במקום השלישי ילין לפידות (0.7%-). במקומות הנמוכים הראל (1.8%-), אלטשולר שחם (1.7%-) ומנורה מבטחים (1.4%-) והפניקס (1.3%-). הממוצע באפיקי קרנות ההשתלמות המנייתיות עמד על 1.1%- באוקטובר, ונותר חיובי (11%+) מתחילת השנה. בשלוש השנים האחרונות המשקיעים באפיקים אלה נהנו מתשואה של 84% בממוצע, שנעה בין 73% (אלטשולר שחם) ל-91% (כלל ביטוח).

מי שהשקיע באפיקים צמודי s&p 500 בקרנות ההשתלמות נהנה מתשואה חיובית ממוצעת של 2.4%, שנעה בטווח של 2.1%-2.5% בגופים השונים. מתחילת השנה האפיק העניק תשואה ממוצעת של 10%, שאינה שונה במהותה בין הגופים השונים (שכן כולם אמורים לעקוב אחרי המדד ולא להציג תוצאות שעוקפות אותו). בשלוש השנים האחרונות עלה המדד ב-47%, כך שהאפקים המניתי בארץ עדיין היה עדיף עליו וכמעט כפול ממנו בממוצע.

גם החוסכים לפנסיה (במסלול עד בני גיל 50) עברו חודש לא פשוט ושלילי. התשואה הממוצעת מציגה ירידה של 1.2%- באוקטובר, אך זו עדיין תשואה חיובית של 8.2% מתחילת השנה. הגוף המצטיין באוקטובר בפנסיה היה כלל עם תשואה של 0.6%-, אחריו מגדל ומנורה עם תשואות של 0.8%- ו-0.9%-, בהתאמה. הגרועים באוקטובר היו אינפיניטי (1.8%-), אחריו בגדולים מור - 1.7%-, אלטשולר שחם - 1.6%-, ומיטב 1.3%-. בשלוש השנים האחרונות, מי שחסכו באפיק המדובר רשמו תשואה ממוצעת נאה של 53%.

אי-הוודאות הפוליטית מכבידה על השוק המקומי

כרמל קני, מנהל ההשקעות הראשי של קופות הגמל בילין לפידות מציין כי "לאחר תקופה ממושכת של עליית תשואות באפיק האגח הממשלתי וביצועי יתר של הבורסה המקומית על פני שווקי חו"ל חודש אוקטובר התאפיין במגמה הפוכה של ביצועי חסר של השוק הישראלי, בין היתר עקב חוסר הוודאות הפוליטי לאחר הבחירות. גם השווקים בחו"ל התאפיינו בתנודתיות גבוהה עקב חששות לגבי תחום הבינה המלאכותית. בחודש זה אפיק האגח הממשלתי הארוך שימש כעוגן של ביטחון בתיקים ורשם עליות שערים שתרמו לתשואות. בראייה קדימה, חוסר הוודאות הפוליטי והאתגרים התקציביים הנובעים מצרכי הביטחון עדין מהווים משקולת על השוק הישראלי כאשר גם הסיכון העולמי בתחום הטכנולוגיה משפיע עלינו עקב התלות הגבוה של הכלכלה הראלית בישראל בתחומי הטכנולוגיה".

קני מוסיף כי "בראייה קדימה אנו מאמינים כי סביבת ההשקעות הנוכחית מחייבת יותר מתמיד ניהול מקצועי וגמיש, המשלב פיזור גלובלי עם זיהוי הזדמנויות בשווקים. אנו ממשיכים להעדיף תיק השקעות מפוזר, עם הטיה למדדי המניות המובילים בעולם, מתוך הערכה כי שילוב זה יאפשר להתמודד טוב יותר עם גורמי הסיכון הייחודיים לשוק הישראלי וליהנות מפוטנציאל הצמיחה בשווקים הגלובליים".

עוד לדבריו קני, "בנוסף, בעקבות תיקונים משמעותיים למטה שקרו השנה במחירי מניות רבות בישראל וגם בעולם, נראה שצפויים בעתיד שערוכים שלילים רבים בהשקעות לא סחירות בתיקים מוסדיים, בעיקר בתחום הנדלן וחברות קטנות-בינוניות".