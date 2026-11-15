בנק אש יגייס לפחות 150 מיליון שקל; ניר צוק ישתתף בגיוס

בנק אש יוצא לגיוס הון של 150 מיליון שקל לפחות, ויזם ההייטק ניר צוק, בעל השליטה בבנק, צפוי להשתתף בו ולהזרים את הסכום המתוכנן, ככל שלא יצטרפו משקיעים נוספים.

שווי הבנק בגיוס עדיין לא נקבע. הגיוס מגיע חודשים ספורים אחרי שעלתה על שרטון העסקה למכירת הבנק לקבוצת ישראכרט. העסקה, שכללה כמה שלבים ושיקפה לבנק שווי של עד חצי מיליארד שקל, לא יצאה לפועל ביולי האחרון. בין הצדדים היו רק סיכומים ראשוניים ולא נחתם הסכם רכישה מחייב.

בשלב זה בעלי המניות בבנק פנו לגופים מוסדיים בישראל בהצעה להצטרף לגיוס. אם הם יצטרפו, הם עשויים להזרים סכום נוסף מעבר לחלקו של צוק, או לשנות את מבנה הגיוס.

ההון שיגוייס נועד להתחיל את הפעילות המסחרית של הבנק, שעדיין לא החלה. ככל הידוע, המערכות של בנק אש כבר מוכנות להציע לציבור בישראל חשבונות עובר ושב באופן דיגיטלי.

בנק אש מיועד לפעול כבנק דיגיטלי קמעונאי, ונראה שמועד השקת הפעילות מתקרב. זאת על רקע ההודעה על כניסתו הצפויה של רבולוט (Revolut), בנק דיגיטלי אירופי, לשוק הישראלי שקיבל רישיון מותנה מבנק ישראל רק בשבוע שעבר. בנק אש צפוי להיות הבנק הדיגיטלי השני בישראל, אחרי וואן זירו, שפועל כבר כמה שנים.

וואן זירו נדרש עד כה להזרמות של 1.3 מיליארד שקל מבעלי המניות שלו, ועדיין לא הגיע לרווחיות, אף שהוא צפוי להגיע אליה השנה. בעל השליטה בוואן זירו, פרופ' אמנון שעשוע, בחן לאחרונה גיוס הון שיכניס שותף נוסף, או מכירה של מניות השליטה בבנק לבעל שליטה חדש.

בנק אש קיבל רישיון בנק מותנה מבנק ישראל בדצמבר 2022. הבנק צפוי להציע שירותי ניהול חשבון עובר ושב לציבור, פקדונות והלוואות, והציג מודל חדשני לפני כשנה לחלוקת מחצית הכנסותיו מריבית בצורה של ריבית על הפקדונות של הלקוחות.

במרץ האחרון חתמה ישראכרט, שבשליטת קבוצת דלק, על מזכר הבנות לרכישת הבנק. המהלך נועד לקצר את הדרך של חברת כרטיסי האשראי לפעילות בנקאית. ביולי הודיעה ישראכרט כי תוקף מזכר ההבנות, שכלל גם בדיקת נאותות, פג ולא הוארך, לאחר שהמשא-ומתן בין הצדדים לא הבשיל.

לפי הערכות שעלו אז בשוק, הפערים בין הצדדים נגעו ללוחות הזמנים שהציגה הנהלת אש וליכולת של הטכנולוגיה שלה לתמוך בהיקפים שציפתה להם ישראכרט כבר בשלב הראשון. מנגד, גורמים שהיו מעורים במגעים טענו כי העסקה הייתה קרובה להיסגר ונפלה על פרטים שוליים. לאחר ביטול המהלך הודיעו באש כי ימשיכו לפעול לפי החזון שהציבו לעצמם.