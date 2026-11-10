בנק חדש יוקם בישראל: רבולוט קיבל אישור

ענקית הפינטק הבינלאומית רבולוט (Revolut) מתקרבת לכניסה לשוק הבנקאות הישראלי. בנק ישראל הודיע היום (ג') כי העניק רישיון בנקאי מותנה והיתר שליטה להקמת "בנק רבולוט ישראל (בהקמה)", לאחר שהפיקוח על הבנקים השלים את בחינת המיזם. מדובר בצעד נוסף בניסיונות להגביר את התחרות במערכת הבנקאית המקומית, הנשלטת כיום בידי חמש קבוצות בנקאיות גדולות.

הרישיון הוענק לנציגיו של ניקולאי סטורונסקי, בעל השליטה בקבוצת רבולוט, לאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות. עם זאת, הבנק החדש טרם קיבל אישור להתחיל להציע שירותים בנקאיים לציבור. בשלב הבא תידרש הקבוצה להשלים את ההיערכות הרגולטורית, הטכנולוגית והתפעולית, ולעמוד באבני הדרך שקבע הפיקוח על הבנקים כתנאי להפעלת הרישיון ולהסרת המגבלות ממנו.

רבולוט, שנוסדה בבריטניה ב־2015, היא אחת מחברות הפינטק הגדולות בעולם. החברה משרתת יותר מ־80 מיליון לקוחות ברחבי העולם, ובתחילת נובמבר הושלמה עסקת מכירת מניות שהעניקה לה שווי של 115 מיליארד דולר, לעומת 75 מיליארד דולר בנובמבר אשתקד. הקבוצה מציעה שירותים פיננסיים דיגיטליים, ובהם תשלומים, המרות מטבע, אשראי ופיקדונות. כניסתה לישראל עשויה להרחיב את מגוון השירותים הפיננסיים הזמינים לציבור ולהגביר את הלחץ התחרותי על הבנקים הקיימים, במיוחד בתחומי השירותים הדיגיטליים והמט"ח.

לרבולוט כבר יש דריסת רגל רגולטורית בישראל. בשנת 2023, קיבלה החברה קוד זיהוי מבנק ישראל לצורך השתלבות במערכת התשלומים, וביולי 2025 העניקה לה רשות ניירות ערך רישיון למתן שירותי תשלום. ואולם, החברה טרם החלה להציע שירותים לציבור בישראל. בשלב זה, גם טרם פורסמו מועד לתחילת הפעילות הבנקאית, מסלולי השירות או התעריפים שיוצעו ללקוחות.

מעמד הסכם הקמת בנק רבולוט ישראל בנוכחות נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, המפקח על הבנקים, דניאל חחיאשוילי ובעל השליטה בקבוצת Revolut, ניקולאי סטורונסקי, ד״ר שמואל (מולי) בן צבי, יו״ר בנק רבולוט ישראל ואורי נתן, מנכ''ל בנק רבולוט ישראל / צילום: דוברות בנק ישראל

זהו הרישיון השלישי שמעניק בנק ישראל לבנק חדש מאז דצמבר 2019, לאחר תקופה של כארבעה עשורים בה לא הוקם בנק חדש בישראל. קדמו לרבולוט הבנק הדיגיטלי וואן זירו, שבשליטת אמנון שעשוע, שקיבל רישיון ב־2019 וכבר פועל בישראל, ובנק אש ישראל, שקיבל רישיון בדצמבר 2022 ופועל כיום במתכונת המאפשרת פתיחת חשבונות למוזמנים בלבד. ביולי האחרון, אף בוטלה עסקה במסגרתה הייתה אמורה ישראכרט לרכוש את בנק אש. בבנק ישראל רואים במהלך תוצאה של צעדים שננקטו בשנים האחרונות להסרת חסמי כניסה ולהתאמת הרגולציה לבנקים חדשים וקטנים.

הניסיון של וואן זירו ממחיש גם את הקשיים הכרוכים בכניסה לשוק הבנקאות המקומי. הבנק סיים את 2025 בהפסד של כ־214 מיליון שקל, ובמחצית הראשונה של 2026 הפסיד 84 מיליון שקל נוספים. בימים האחרונים אף דווח כי שעשוע בוחן אפשרות למכור את השליטה בבנק, לאחר שנים של השקעות משמעותיות בניסיון לבסס את פעילותו.

פוטנציאל להרחבת התחרות

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, סיפר כי כבר בסוף 2022 נפגש בלונדון עם ראשי רבולוט, כשעוד הייתה חברה קטנה יחסית, במטרה לשכנע אותם להיכנס לשוק הישראלי. "השלמת הליך הבחינה למתן רישיון הבנק היום מהווה סגירת מעגל", אמר. לדבריו, כניסתה של הקבוצה לישראל מהווה גם "הבעת אמון בכלכלת ישראל, במערכת הבנקאית ובפיקוח עליה". ירון ציין כי שחקנים נוספים נמצאים כבר כעת בתהליך לקראת כניסה אפשרית למערכת הבנקאית.

המפקח על הבנקים, דניאל חחיאשוילי, ציין כי הוא רואה בכניסתה של רבולוט פוטנציאל להרחבת התחרות ולהגדלת מגוון המוצרים והשירותים הפיננסיים לציבור ולבתי העסק.

בראש הבנק הישראלי החדש יעמוד המנכ"ל אורי נתן, לשעבר מנכ"ל פפר, פלטפורמת הבנקאות הדיגיטלית של בנק לאומי, ולתפקיד היו"ר מונה ד"ר שמואל (מולי) בן צבי. נתן מסר כי מטרת הבנק היא "לייצר תחרות אמיתית בשוק הבנקאות הישראלי, באמצעות סביבת שירותים פיננסיים דיגיטלית מובילה ברמה העולמית".

המבחן המרכזי של המהלך יהיה בשאלה אם רבולוט תצליח לתרגם את פעילותה הבינלאומית להצעה תחרותית בשוק המקומי. גם בבריטניה נדרשה החברה להליך רישוי ממושך, ורק במרץ 2026 קיבלה אישור להתחיל לפעול כבנק מלא, לאחר כ־20 חודשי היערכות. כעת, תידרש החברה להשלים תהליך דומה בישראל, לפני שתוכל להתחיל להתחרות בפועל בבנקים המקומיים.