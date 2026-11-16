סקר כלל-אירופי מעלה כי מחצית מהנשאלים באירופה סבורים כי יש להשעות את הסכם הסחר החופשי עם ישראל בנקודת הזמן הנוכחית - כך מדווח היום (ב') העיתון הספרדי "ARA", על סמך נתונים של חברת Polling Europe. הסקר הקיף כ-6,299 נשאלים בכל 27 המדינות החברות באיחוד האירופי והתקיים בסוף ספטמבר. החברה מקיימת סקרים תקופתיים בנושאים פאן-אירופיים.

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הסקר ממחיש את נקודת השפל הנוכחית של היחסים בין ישראל לאירופה: 54% תומכים בהטלת איסור על סחר עם התנחלויות, ו-47% תומכים בהשעיית הסכם האסוציאציה בין ישראל לאיחוד האירופי, שעל בסיסו מתנהל סחר חופשי בתחומים מסומים.

האיחוד האירופי הוא שותף הסחר הגדול ביותר של ישראל, וביטול מעמד הסחר החופשי בתחומים הכלולים בהסכמים שנחתמו - בעיקר בתחום החקלאות והמזון - עשוי לפגוע ביצוא הישראלי במאות מיליוני אירו בשנה. בשנה שעברה ייצאה ישראל סחורות בשווי 15.3 מיליארד אירו למדינות האיחוד האירופי.

שיעור המתנגדים לצעדים הללו הוא מינימלי: 12% נגד האיסור על סחר עם התנחלויות ו-14% נגד השעיית הסכם האסוציאציה. כ-20%-24% מהנשאלים אמרו כי אין להם עמדה בעניין, בשתי השאלות.

לפי עורכי הסקר, הצעדים זוכים לרוב גם בקרב תומכי מפלגות המרכז-ימין באירופה, ולא רק בקרב השמאל. לפי פילוח ההצבעה כך שתשקף רק מפלגות החברות בגוש ה-EPP (השמרני) האירופי, ביניהן מפלגת האיחוד הנוצרי הגרמנית (CDU), 53% תומכים בחרם על מוצרים על התנחלויות, ו-45% תומכים בהשעיית הסכמי הסחר החופשי, בדומה לתמונה הכללית.

עצומה כלל-אירופית: לדון בסנקציות על ישראל

כמה מדינות אירופיות כבר הודיעו על צעדים שנכנסו לתוקף ברמה הלאומית, כמו איסור על סחר או על רכישת מוצרי התנחלויות, ביניהן אירלנד, ספרד והולנד. בריטניה ושורת מדינות אחרות הודיעו על כוונה לחוקק חוקים בנושא בפרלמנט, בעוד מיעוט מדינות, כמו דנמרק וגרמניה, דורשות שהסנקציות יקודמו רק ברמת האיחוד האירופי, ולא באופן עצמאי.

הנציבות האירופית, האחראית לעניין, אינה מקדמת נכון לעכשיו סנקציות כלכליות על ישראל בשל אי-רוב מיוחס להחלטה בקרב מדינות החברות באיחוד. עם זאת, בימים האחרונים הוגשה עצומה כלל-אירופית עליה חתמו 1.1 מיליון בני אדם, בדרישה שהיא תדון בכך.

העצומה הוגשה במסגרת החוקים המאפשרים לחייב את הנציבות לדון בנושא מסוים אחרי איסוף יותר ממיליון חתימות שעברו הליך בקרה ווידוא. הדרישה בעצומה היא להשעות את הסכמי האסוציאציה בשל "הפרות משמעותיות של החוק הבינלאומי" מצד ישראל.