מומחה מיסוי מזהיר: הסנקציות על ישראל עלולות לפגוע גם בהייטק

הסנקציות הפיננסיות שמתכננת בריטניה להטיל על התנחלויות ומוסדות בנקאיים ישראלים הקשורים אליהן, עשויות לפגוע במימון תעשיית ההייטק הישראלית, שנסמכת במידה רבה על הבנקאות באיי קיימן, כך כותב היום (ב') דן האריס, מומחה למיסוי במשרד משפטי בריטי העובד עם קרנות גידור, בטור דעה שפורסם ב"וול סטריט ג'ורנל".

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לפי המאמר, העובדה כי איי קיימן היא טריטוריה בריטית, "מחייבת אותה לאכוף סנקציות בריטיות". ממשלת בריטניה, בהובלת שר החוץ אד מיליבנד, הודיעה בספטמבר האחרון על כוונתה להטיל סנקציות על סחר על התנחלויות, כולל סנקציות פיננסיות על חברות הקשורות לבנייה ולפיתוח שלהן. הסנקציות נמצאות כעת בשלבי גיבוש, שאמורים לקחת כשישה חודשים. גורמים ישראלים הביעו חשש כי הן יכללו מוסדות פיננסיים ישראלים באופן כללי, בשל המעורבות של שוק המשכנתאות, הביטוח והבנייה בהתנחלויות בעסקים הישראלים. ראש הממשלה בנימין נתניהו הכריז כי הממשלה בוחנת שימוש במטבעות קריפטוגרפיים כדי להתמודד עם סנקציות פיננסיות.

מכה לאיי קיימן

כעת, לפי האריס, הסנקציות החזויות מאיימות ישירות גם על מגזר ההייטק הישראלי וגם על כלכלת איי קיימן. כטריטוריה בריטית, איי קיימן מחויבים ליישם את הסנקציות (שמתכננת בריטניה), הוא כותב. לדבריו, "(הם) כבר עשו זאת בעבר בכל הנוגע לסנקציות נגד איראן ורוסיה... אולם, הפעילות העסקית עם מדינות אלה הייתה מצומצמת". "הפעם המצב שונה: חלק משמעותי מההון המוזרם למגזר ההייטק הישראלי עובר דרך התעשייה הפיננסית של איי קיימן. לכן, סנקציות שיוטלו על ישראל עלולות להנחית מכה קשה על כלכלת האיים", נכתב. לפי גורמים בתעשיית ההייטק הישראלית, אכן קרנות הון סיכון רבות רשומות באיים.

לפי האריס, בנקים ומוסדות פיננסיים ישראלים "יכולים למצוא את עצמם בקרוב על הכוונת" של המחוקק הבריטי, מה שיכול להיות בעלות השלכות קטסטרופליות למגזר הפיננסי באיי קיימן, שהוא מקור ההכנסה הבלעדי של הטריטוריה. הוא מכנה את ההצעה "טיפשית ונמהרת", "ללא מחשבה על ההשלכות שלה".

"גופים הרשומים באיי קיימן מעבירים באופן שוטף הון מגויס לבנקים ישראליים, לצורך מימון הפעילות השוטפת של חברות סטארט-אפ. תפקידם המרכזי בזרימת ההון עלול להיפגע כתוצאה מהטלת סנקציות על בנקים ישראליים, באופן שיעודד חברות סטארט-אפ ומשקיעים לעקוף לחלוטין את איי קיימן. הדבר האחרון שאיי קיימן מעוניינים בו הוא שמגזר ההייטק הישראלי העצום ימצא מסלול חלופי להעברת השקעות והון, שיותיר אותם מחוץ לתמונה", כותב האריס.

בנוסף, הוא מזהיר מכך שאם יסתמן שהסנקציות מתקדמות, קרנות לא ישראליות הרשומות באיי קיימן ינסו להקדים תרופה למכה ולהיפטר מהשקעות במניות בנקים ישראלים, מה שיכול ליצור מהומה פיננסית ואולי אפילו לחייב את הרשויות באיים למנוע אפשרות לאופציות של שורט על מניות אלה. "כך או אחרת, הסנקציות המתוכננות של בריטניה עלולות ליצור אי־ודאות עבור גופי השקעה הרשומים באיי קיימן", כותב האריס, ומוסיף כי המעלה העיקרית של איי קיימן היא החשאיות והיציבות של המערכת הפיננסית שלה.

המחבר מבקר בחריפות את ההצעה של מיליבנד "הרצופה בורות ושגגה", וקובע כי היא תיצור השלכות בלתי רצויות לתעשייה הפיננסית באיים ולחבר העמים הבריטי כולו. האריס הוא שותף במשרד עורכי הדין Chancery Advisors, המתמחה בייעוץ לקרנות גידור הפועלות בשווקים הבינלאומיים.