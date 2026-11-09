צרפת מאשימה את איראן בהתקפת סייבר נגדה, שהייתה אחראית לפגיעה במערכות הקירור בעשרות סופרמרקטים ובנזק למזון בשווי של עשרות מיליוני אירו. משרד החוץ הצרפתי פירסם היום הודעה חסרת-תקדים, שבה הממשלה בפאריס מאשימה ישירות את איראן ב"מתקפה על התשתיות שלה" ומגנה בחריפות את המעשה. הממשלה הצרפתית הודיעה כי תזמן את שגריר הרפובליקה האיסלמית של איראן לשיחת נזיפה.

● צרפת מאשימה: חשבונות ישראליים ליבו ברשת את מהומות המהגרים

● הנתון החריג שהופיע בצרפת והשאלה: האם החשש ממשבר חוב מוגזם?

בחודש שעבר נרשמה התקפה אנונימית, עד להיום, נגד מערכות בקרה של מקררים בסופרמרקטים ברחבי צרפת. ההאקרים פרצו את המערכות הממוחשות, ככל הנראה של חברת Danfoss הדנית, ושינו את בקרי הטמפרטורה כך שיחממו את המזון ולא יקררו אותו. ההתקפה בוצעה, לפי הפרטים שנמסרו היום, נגד 700 סופרמרקטים של רשתות מזון גדולות בצרפת. " מדובר בפגיעה חמורה באינטרסים הלאומיים של צרפת ובביטחונם של אזרחיה", נכתב בהודעה.

"זהו מבצע הסייבר ההתקפי הראשון מסוגו בשטח צרפת, שמטרתו המובהקת היא חבלה ופגיעה בתשתיות", נכתב בהודעה החריפה שפירסם משרד החוץ הצרפתי.

"איום מתמשך על התשתיות של צרפת"

בעקבות החקירה שנערכה בנושא, הודיעו הצרפתים "אנו קובעים כי איראן היא האחראית לפעולות ההרסניות", ובאופן פרטני יחידת יחידת הסייבר ההתקפי SHAHID KAVEH, השייכת ל"מרכז הלוחמה האלקטרונית והסייבר של משמרות המהפכה האיראניים", לפי ההודעה. "גורם זה מהווה איום מתמשך על התשתיות החיוניות של צרפת", נכתב. "מתקפות הסייבר ההרסניות הללו הן בלתי מוצדקות, בלתי נסלחות ומנוגדות לדין הבינלאומי", נכתב, "הן גם מפרות את עקרונות ההתנהלות מדינות במרחב הדיגיטלי, שגובשו במסגרת האו"ם ושאיראן התחייבה לפעול לפיהם".

בהודעה נכתב עוד: "בהתאם לאסטרטגיית הסייבר הלאומית של צרפת לשנת 2026, פריז נחושה להפעיל את מלוא האמצעים העומדים לרשותה, לרבות במסגרת האיחוד האירופי ובשיתוף בעלות בריתה באירופה ובעולם, כדי לצפות מראש, למנוע, להרתיע ולהגיב לפעולות חתרניות והרסניות המכוונות נגדה במרחב הסייבר. לפיכך, צרפת תזמן את שגריר הרפובליקה האסלאמית של איראן לשיחת נזיפה, שבמהלכה תביע את מחאתה החריפה ואת גינויה הנחרץ למתקפות הסייבר. בנוסף, צרפת תציע לשותפותיה באיחוד האירופי להטיל סנקציות חדשות על גופים ואישים איראניים המעורבים במתקפה זו, וכן על גורמים המעורבים בפעילות סייבר זדונית אחרת. לבסוף, צרפת מדגישה כי היא שומרת לעצמה את הזכות לנקוט צעדים נוספים, גלויים או חשאיים, ככל שתמצא לנכון, ובלבד שיהיו נחוצים ומידתיים, בתגובה למתקפות הסייבר נגדה.

לא ברור אם איראן היא גם זו שאחראית למתקפה נוספת שאירעה בימים האחרונים על מקררים ביעדים אחרים באירופה, כולל הולנד, בלגיה וגרמניה, או להתקפת הסייבר על בנק הדם הצרפתי שניסתה להשחית את כל מנות הדם הנשמרות בקירור בו.