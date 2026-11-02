התקפות סייבר אלמוניות נגד מקררים ברשתות מזון התרחשו בבלגיה, בהולנד ובשבדיה ביממה האחרונה, כשבועיים לאחר שסחורה בשווי מיליונים נזרקה בשל התקפות דומות על סופרמרקטים בצרפת. לפי הדיווחים מבלגיה, עשרות מרכולים חוו פריצת סייבר למערכות הקירור שלהם במהלך יום ראשון, במסגרתה הו הפכו למערכות חימום עד לטמפרטורה של 70 מעלות. התוצאה היתה שבבוקר יום שני סחורה שדרשה קירור היתה חצי-מבושלת, מקולקלת, והיה צריך לזרוק אותה לאשפה.

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לפי הדיווחים מבלגיה, עשרות סופרמרקטים נפגעו בתקיפה אמש, וסחורה בשווי של מאות אלפי אירו נאלצה להיזרק לפח. במקביל, רשת הסופרמרקטים השוודית ICA דיווחה את התקפה דומה, ועל פגיעה בסחורה שלה שהתגלתה בבוקר יום שני. ההתקפה לפני כחודש כוונה על מערכות קירור של חברת Danfoss הדנית, ובמסגרתה נפרצו מערכות ב-800 חנויות. לא ברור אם היה שימוש באותה המערכת בתקיפה האחרונה, וכמה סופרמרקטים נפגעו.

במקביל לתקיפות הללו, שלא ידוע מי עומד מאחוריהן, דיווח הפנגטגון בימים האחרונים כי הוא מתייחס לשורת תקלות שפקדו מערכות קירור בבסיסים צבאיים אמריקאיים כבר באוגוסט השנה כ"התקפת סייבר פוטנציאלית". החוקרים האמריקאים אמרו כי הם נמצאים בקשר עם הרשויות הצרפתיות, בעקבות התקיפה שפגעה בחנויות במדינה בחודש שעבר. כלי התקשורת ביבשת כבר מתייחסים לתופעה כ"התקפות שיטתיות על מערכות קירור", והעלו שורה של סברות לגבי העומדים מאחרויהן - החל מהאקרים איראנים או רוסים ועד לצעירים המנסים לגרום למבוכה ולחוסר סדר.

במסגרת המתקפה הנוכחית נפגעו סופרמרקטים של רשתות קארפור, דלהייז ו-SPA. גם רשת קצביות בבלגיה דיווחה כי הותקפה וכי התוצאה היתה חימום של הבשר שהיה אמור להישאר במקררים. הרשתות אמרו כי מקור התקלה היה במערכות הקירור, שחוו "תקלה כתוצאה מתקשורת נתונים". ההתקפה בחודש שעבר גרמה למאמץ לסגור פרצות טכנולוגיות בסופרמרקטים שהותקפו ופגעה בהפצה ובאחסון של מוצרים רבים.