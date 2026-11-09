מנכ"ל אנבידיה , ג'נסן הואנג, הודה אתמול (א') כי בגד באשתו, ודירקטוריון ענקית השבבים הודיע על פתיחת חקירה עצמאית בחשד שהיה יעד למאמץ ריגול זר. ההתפתחויות האחרונות הגיעו בעקבות שורת תחקירים על קשריו עם אשת עסקים סינית, שלפי הערכות מודיעין אמריקאיות פעלה עבור בייג'ינג. אלא שהפרשה החלה הרבה לפני כן, במפגש בין אנשי תעשיית הטכנולוגיה בטאיוואן ובשורה של עסקאות שבבים בהיקפים חריגים.

● אילון מאסק, ביל אקמן וטראמפ מתייצבים לצד מנכ"ל אנבידיה בפרשת הרומן עם המרגלת הסינית

● דירקטוריון אנבידיה פותח בחקירה לאחר שג'נסן הואנג ניהל רומן עם מרגלת סינית

ביוני 2024, במהלך תערוכת הטכנולוגיה Computex בטאיפיי, נפגשה קבוצת מנהלים מתעשיית הטכנולוגיה בבר בעיר. בין המשתתפים הייתה אליס הואנג, המוכרת גם בשמה הסיני, הואנג לה, אשת עסקים ואזרחית סין. לפי דיווחים, במהלך המפגש הציעה אליס להזמין את ג'נסן הואנג להצטרף אליהם. מנכ"ל אנבידיה אכן הגיע, ותמונה שבה נראים השניים יושבים זה לצד זו פורסמה בהמשך בלינקדאין.

לא ברור מתי בדיוק הכירו השניים או מתי החל הקשר האישי ביניהם. אולם המפגש בטאיפיי, לצד תיעוד נוסף שלהם בארוחה עסקית שאירח הואנג במאי 2025, הפך בחודשים האחרונים לחלק מהפרשה שמעסיקה את הרשויות האמריקאיות.

ג'נסן הואנג במסעדה עם אליס הואנג / צילום: מתוך היוטיוב של Taiwan Sanli News

החברה הסינגפורית והעסקאות במיליארדי דולרים

באותה תקופה הייתה אליס מזוהה עם מגהספיד (Megaspeed), חברה סינגפורית המספקת שירותי מחשוב ומרכזי נתונים. שורשיה של החברה בחברת משחקים סינית בשם 7 Road. אליס מונתה לתפקיד ניהולי בכיר במגהספיד במרץ 2023, אך לפי רישומי החברות בסינגפור סיימה את כהונתה כדירקטורית כבר בנובמבר אותה שנה.

מגהספיד פועלת בתחום שהפך לאחד החשובים ביותר במרוץ הבינה המלאכותית: רכישת שבבים מתקדמים והקמת תשתיות מחשוב, שאת כוח העיבוד שלהן ניתן להשכיר לחברות אחרות. לפי הניו יורק טיימס, בין לקוחותיה נמנית גם ענקית הטכנולוגיה הסינית עליבאבא.

היקף העסקאות שביצעה החברה היה חריג. לפי תחקיר הניו יורק טיימס, חברה אחות של מגהספיד במלזיה רכשה בין יוני 2024 לפברואר 2026 ציוד מחשוב מתקדם המכיל שבבים וטכנולוגיה של אנבידיה בשווי של לפחות 4.8 מיליארד דולר. מדובר בסכום עצום עבור חברה קטנה ולא מוכרת יחסית, שחלק מהרכישות שלה התבצעו באמצעות מתווכים.

הרכישות משכו את תשומת לבן של הרשויות האמריקאיות, שחששו כי מגהספיד מסייעת לחברות סיניות להשיג גישה לשבבים מתקדמים תוך עקיפת מגבלות היצוא של ארה"ב. מגבלות אלה נועדו למנוע מסין גישה לטכנולוגיות שעשויות לשמש לפיתוח מערכות בינה מלאכותית מתקדמות ולצרכים ביטחוניים.

לפי הדיווחים, נציג משרד המסחר האמריקאי שביקר במרכז נתונים של החברה במלזיה מצא שבבים וציוד של אנבידיה שעדיין היו ארוזים בקופסאות. הממצא עורר חשד שהציוד מיועד להעברה למקום אחר ולא להפעלה במתקן.

באוקטובר 2025 הצטרף לחשדות גם הסנאטור הרפובליקני טום קוטון, שפנה למשרד המסחר בדרישה לחקור את קשרי הבעלות של מגהספיד ואת האפשרות שהיא מסייעת לעקוף את מגבלות היצוא. לפי הניו יורק טיימס, החקירה האמריקאית הועברה בהמשך ממשרד המסחר למשרד המשפטים.

אנבידיה מצדה טענה כי בדקה את פעילות מגהספיד ולא מצאה ראיות להברחת שבבים לסין. גם מגהספיד הכחישה שפעלה בניגוד לחוק. בסינגפור אישרו הרשויות כי חקירה הנוגעת לחברה נמשכת, אך הבהירו כי לא ניהלו חקירה נגד אליס עצמה בחשד לקשרים עם המודיעין הסיני.

ג'נסן הואנג עם אליס הואנג בביקורו בטאיפי / צילום: Net Thunder LinkedIn צילום מסך מתוך

החשד המודיעיני מגיע לבית הלבן

במקביל לבדיקת עסקאות השבבים, החלה להתברר תמונה רגישה יותר. לפי תחקיר שפרסם הניו יורק טיימס ב־29 באוקטובר, גורמי מודיעין אמריקאים עקבו אחר אליס הואנג והגיעו למסקנה שהיא מעבירה מידע לבייג'ינג. במסגרת המעקב התגלה גם הקשר הקרוב שפיתחה עם מנכ"ל אנבידיה.

על פי הדיווח, הנשיא דונלד טראמפ תודרך כבר ב־2025 על ממצאי המודיעין, אך בחר שלא לנקוט פעולה. הואנג עצמו לא קיבל אזהרה רשמית מהרשויות האמריקאיות. בעת התדרוך, לפי הטיימס, גורמי המודיעין לא העריכו כי מנכ"ל אנבידיה מודע לפעילותה המודיעינית לכאורה של אליס.

לאחר פרסום התחקיר נשאל טראמפ על אמונו בהואנג, שנחשב לאחד מאנשי הטכנולוגיה המקורבים אליו. הנשיא אמר כי הואנג תמיד נראה לו אדם ישר, אך הוסיף שמדובר ב"סוגיה מורכבת מאוד". טראמפ הביע תקווה שהחשדות יתבררו כלא מבוססים, אך נמנע באותה עת מלהעניק למנכ"ל גיבוי בלתי מסויג.

החשדות קיבלו משמעות מיוחדת לנוכח מעורבותו של הואנג במדיניות יצוא השבבים האמריקאית. בשנים האחרונות הוא היה אחד הקולות הבולטים שהתנגדו להגבלות על מכירת שבבים מתקדמים לסין. הוא טען כי ההגבלות פוגעות בחברות אמריקאיות ועלולות דווקא לסייע למתחרות הסיניות לפתח חלופות מקומיות.

באוקטובר 2025, המחיש הואנג את המחיר העסקי של המגבלות כשאמר כי נתח השוק של אנבידיה בתחום שבבי הבינה המלאכותית המתקדמים בסין צנח מכ־95% לאפס. הואנג פעל מול ממשל טראמפ לשינוי המדיניות, ומאמציו נשאו פרי: בדצמבר 2025 הודיע הנשיא כי יתיר מכירת שבבי H200 ללקוחות מאושרים בסין, בכפוף לתנאים ביטחוניים ולהסדר הכולל תשלום של 25% באמצעות מכס.

אלא שההקלה האמריקאית לא הביאה לחזרה משמעותית של אנבידיה לשוק הסיני. בייג'ינג הטילה מגבלות משלה על יבוא השבבים, ובתחילת נובמבר דיווחה רויטרס כי כ־600 אלף שבבי H200 ממתינים בהונג קונג לאישור כניסה לסין. הרשויות הסיניות אפשרו כניסה של כמויות מוגבלות, אך טרם אישרו יבוא בהיקפים גדולים.

על הרקע הזה, החשש שהעלו גורמי המודיעין אינו נוגע רק לאפשרות של העברת סודות מסחריים, אלא גם לניסיון להשפיע על אחד מאנשי העסקים המשפיעים ביותר על מדיניות השבבים האמריקאית. לפי דיווחים שפורסמו בסוף השבוע, גורמי המודיעין חשדו שאליס גויסה בידי המשרד לביטחון המדינה של סין, בין היתר כדי לאסוף מידע על הואנג ואולי גם כדי להשפיע על מאמצי אנבידיה לפתוח את השוק הסיני לשבביה.

עם זאת, לא פורסמו ראיות לכך שהואנג ידע על פעילות מודיעינית מצדה, העביר לה מידע רגיש או שינה את עמדותיו בעקבות הקשר.

מההסברים על קשר עסקי ועד להודאה של המנכ"ל

לאחר פרסום התחקיר הראשון, ב־29 באוקטובר, הציג הואנג את קשריו עם אליס כעניין עסקי רגיל. בריאיון לבלומברג הוא תיאר את המגעים עם אנשי מגהספיד כ"נורמליים לחלוטין", והדגיש כי אנבידיה בדקה את השימוש בשבביה. החברה עצמה מסרה כי המנכ"ל נפגש עם אלפי מנהלים של לקוחות מדי שנה, וכי לקוחותיה אינם מקבלים מידע מסחרי רגיש או מידע הקשור לביטחון הלאומי. גם סין דחתה את טענות הריגול.

אלא שבימים האחרונים התרחבה הפרשה. ב־5 בנובמבר הודיעו ראשי שלוש ועדות בבית הנבחרים האמריקאי כי ביקשו מהואנג להגיע לתדרוך סגור ב־18 בנובמבר, כדי להסביר את קשריו עם אליס ואת אמצעי ההגנה של אנבידיה מפני ריגול זר.

למחרת דיווח הפייננשל טיימס כי מזכר ממשלתי, המבוסס על מידע מודיעיני, מתאר קשר רומנטי בין השניים. לפי הדיווח, המזכר הופץ בקרב בכירים בממשל האמריקאי. הפרסום העלה שאלות חדשות גם בנוגע להצהרותיה הקודמות של אנבידיה, שהציגה את המפגשים בין השניים כחלק מקשרים עסקיים שגרתיים.

אתמול הגיע השינוי המשמעותי ביותר בתגובת החברה: הואנג פרסם מכתב לעובדים שבו הודה כי בגד באשתו והתנצל בפני משפחתו, עמיתיו ובעלי המניות. במכתב הוא לא ציין את זהות האישה, אך הביע תמיכה בחקירה העצמאית שעליה הכריז הדירקטוריון והתחייב לשתף עמה פעולה.

דירקטוריון אנבידיה הודיע כי ועדה של דירקטורים בלתי תלויים, בסיוע יועצים משפטיים חיצוניים, תפקח על הבדיקה. בהודעתו הדגיש כי בשלב זה אין סיבה להאמין שהביטחון הלאומי האמריקאי או סודות החברה נפגעו, והביע אמון בהואנג ובהנהלתו.

"החדשות שפורסמו היום לא יאטו את התקדמותה של אנבידיה. ג'נסן מחויב להמשיך להוביל את החברה כמנכ"ל ללא כל הפרעה", נמסר מדובר מטעם אנבידיה.

מניית החברה יורדת הבוקר ביותר מ־4% במסחר המוקדם, כאשר המשקיעים מנסים להעריך את השלכות החקירה על עתידו של המנכ"ל שהוביל את אנבידיה מאז הקמתה. ב-17 בנובמבר צפויה החברה לפרסם את דוחותיה הרבעוניים, ולמחרת ביקשו חברי הקונגרס לשמוע את גרסתו של הואנג.

בשלב זה עדיין לא ברור אם הקשר עם אליס נוצל להשגת מידע או להשפעה על פעילותה של אנבידיה. אולם הפרשה ממחישה את הרגישות הנלווית למעמדה של החברה: אנבידיה אינה רק ספקית שבבים, אלא גם שחקנית מרכזית במאבק בין ארה"ב לסין על השליטה בטכנולוגיות הבינה המלאכותית. השאלות שנותרו פתוחות נוגעות אפוא לא רק להתנהלותו האישית של המנכ"ל, אלא גם לאופן שבו החברה מגינה על המידע, הקשרים וההשפעה שהפכו אותה לאחת החברות החשובות בעולם.