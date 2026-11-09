בזמן שענקית השבבים אנבידיה מתמודדת עם אחת הפרשות הרגישות בתולדותיה, כמה מהדמויות הבולטות בעמק הסיליקון, בוול סטריט ובממשל האמריקאי מתייצבות לצד מייסד ומנכ"ל החברה, ג'נסן הואנג. אילון מאסק, המשקיע המיליארדר ביל אקמן, שותף קרן סקויה שון מגווייר ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ, הביעו ביממה האחרונה תמיכה בהואנג, בעקבות חשיפת קשריו עם אשת עסקים סינית שלפי דיווחים נחשדה בידי גורמי מודיעין אמריקאיים בריגול עבור בייג'ינג.

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התמיכה מגיעה לאחר שדירקטוריון אנבידיה הודיע על פתיחת חקירה עצמאית לבדיקת האפשרות שהואנג היה יעד למבצע מודיעין זר. במקביל, הואנג הודה במכתב לעובדי החברה כי לא היה נאמן לאשתו והתנצל בפני משפחתו ועובדיו. עם זאת, החברה הדגישה כי בשלב זה אין לדירקטוריון סיבה להאמין שסודותיה המסחריים או הביטחון הלאומי של ארה"ב נפגעו.

"הואנג אינו בר תחליף למנהיגות האמריקאית בתחום ה-AI"

אחד הקולות הבולטים שיצאו להגנת הואנג היה שון מגווייר, שותף בקרן ההון סיכון סקויה קפיטל, מהקרנות המשפיעות בעמק הסיליקון. בפוסט שפרסם ברשת X תיאר מגווייר את הואנג כאחד היזמים הגדולים בדורו, אך לא נמנע מלמתוח ביקורת על התנהלותו. מגווייר כתב כי הואנג עשה מעשה טיפשי במיוחד, שהיה גם מזיק לארצות הברית, אך הביע את הערכתו שלא עמדה מאחוריו כוונת זדון. לדבריו, אין הצדקה לתקן טעות אחת באמצעות טעות נוספת, והואנג הוא דמות שאינה בת תחליף למנהיגותה של ארה"ב בתחום הבינה המלאכותית.

אילון מאסק, מנכ"ל טסלה ו-SpaceX, הצטרף לעמדתו של מגווייר בתגובה קצרה וישירה לפוסט: "אני מסכים". בכך העניק מאסק גיבוי פומבי לטענה שלפיה, למרות חומרת הפרשה, תרומתו של הואנג לתעשיית הבינה המלאכותית האמריקאית מחייבת להביא בחשבון את ההשלכות של פגיעה במעמדו.

גם ביל אקמן, מייסד ומנכ"ל קרן ההשקעות פרשינג סקוור, יצא להגנתו של מנכ"ל אנבידיה. בפוסט שפרסם ב-X כתב כי הואנג הוא אדם יוצא דופן, אך גם אנשים יוצאי דופן עושים טעויות. לדבריו, הואנג נטל אחריות למעשיו כפי שהיה עליו לעשות, וכעת יש לתמוך בו ובמשפחתו. עם זאת, אקמן הבהיר בהמשך כי אין בכוונתו להעניק להואנג חסינות מביקורת או מבדיקה. הוא הדגיש שאם מדובר ביותר מרומן מחוץ לנישואים, הרי שמדובר בבעיה חמורה. "אני מקווה שמדובר ברומן בלבד, ולא בסיכון לביטחון הלאומי שלנו", כתב. אקמן הוסיף כי הוא מעריך את הואנג ואת תרומתו לעולם, ומקווה שהנזק מהפרשה יהיה מצומצם ככל האפשר

גם טראמפ מתייצב לצדו: "הוא אדם הגון"

התמיכה בהואנג אינה מוגבלת לעולם העסקי. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס ביום ראשון לפרשה והביע אמון אישי במנכ"ל אנבידיה, אף שהבהיר כי טרם שוחח עמו על ההאשמות. "אני מכיר אותו כאדם טוב, אבל אי אפשר לדעת מה באמת מתרחש", אמר טראמפ לכתבים. "אני מקווה שהכול בסדר". הנשיא הוסיף כי הואנג הוא "אדם הגון" וכי עשה עבודה יוצאת דופן למען ארצות הברית.

כשנשאל אם הואנג יצטרף אליו לביקור המתוכנן באסיה בשבוע הבא, השיב טראמפ כי אינו יודע, אך בהחלט יהיה מוכן לצרפו. הנשיא גם ציין כי יש לשמוע את הסבריו של הואנג לפני שמסיקים מסקנות בנוגע להתנהלותו. טראמפ גם נשאל אם לדעתו ג'נסן הואנג צריך להמשיך לכהן כמנכל אנבידיה וענה ש״בהחלט״.

דבריו של טראמפ מגיעים על רקע הקשרים הקרובים שטיפח עם הואנג, שהפך בשנים האחרונות לאחד מבכירי התעשייה המשפיעים ביותר על מדיניות הטכנולוגיה האמריקאית. אנבידיה נמצאת בלב המאבק בין ארה״ב לסין על השליטה בטכנולוגיות הבינה המלאכותית, בין היתר בשל ההגבלות האמריקאיות על יצוא שבבים מתקדמים לסין. הפרשה החלה בעקבות דיווחים על קשריו של הואנג עם אליס הואנג, בכירה לשעבר בחברת Megaspeed הסינגפורית, שלפי הניו יורק טיימס נחשדה בידי גורמי מודיעין אמריקאיים בהעברת מידע לסין. סין דחתה את הטענות בדבר מבצע ריגול נגד מנכ"ל אנבידיה.

החקירה עשויה להציב את אנבידיה בפני שאלות הנוגעות לא רק להתנהלותו האישית של המנכ"ל, אלא גם לממשל התאגידי שלה ולשמירה על מידע רגיש. במקביל, גל התמיכה בהואנג ממחיש את מעמדו החריג בתעשיית הטכנולוגיה האמריקאית, ואת החשיבות שמייחסים כמה מבכיריה להמשך הנהגתו בחברה שהפכה לאחת מאבני היסוד של מהפכת הבינה המלאכותית.