דירקטוריון אנבידיה (הודיע היום (א’) כי יפתח בחקירה לבדיקת האפשרות שמנכ"ל החברה, ג’נסן הואנג, היה יעד למזימת ריגול זרה, לאחר שהודה בפני עובדיו כי בגד ברעייתו. לפי הודעת החברה, הדירקטוריון יקים ועדה מיוחדת של דירקטורים בלתי תלויים, שתפעל בליווי יועצים משפטיים חיצוניים ותפקח על החקירה.

במזכר ששלח לעובדי החברה הודה הואנג, בן 63, כי ניהל רומן מחוץ לנישואיו והביע חרטה על מעשיו. "אני מצטער מעומק לבי", כתב. "בגדתי באשתי. מעשיי פגעו בה ובילדינו. אין שום תירוץ למה שעשיתי". הואנג הוסיף כי הוא משתף פעולה באופן מלא עם החקירה, וכי ימשיך לכהן כמנכ"ל אנבידיה עד להשלמתה.

בהודעת הדירקטוריון נמסר כי החקירה תבחן את הדיווחים שלפיהם הואנג היה יעד לפעילות מודיעין זרה. "אף שלדירקטוריון אין סיבה להאמין כי הביטחון הלאומי או סודותיה של אנבידיה נפגעו, הבדיקה תבחן את כל המידע הזמין", נמסר. במזכר לעובדים התחייב הואנג לשתף פעולה עם החקירה. "אני אוהב את המדינה שלנו ואת החברה שלנו, ואני מחויב להגן על אנבידיה ולתמוך בביטחון הלאומי של ארה"ב", כתב.

הקשר לאשת העסקים הסינית

ההודעה מגיעה על רקע פרשת הריגול הסיני שנחשפה לאחרונה בתחקירי הניו יורק טיימס, שבמרכזה קשריו של הואנג עם אליס הואנג, אשת עסקים סינית שכיהנה בתפקיד בכיר בחברת Megaspeed מסינגפור. החברה מקימה חוות שרתים בדרום־מזרח אסיה באמצעות שבבי בינה מלאכותית מתקדמים של אנבידיה, ומשכירה את כוח המחשוב שלהן לחברות סיניות, בהן עליבאבא.

לפי התחקיר האחרון, שפורסם ביום שישי, אליס הואנג גויסה בידי משרד ביטחון המדינה הסיני (MSS), סוכנות הביון המרכזית של בייג’ינג, במטרה לאסוף מידע על מנכ"ל אנבידיה. המידע הופיע במסמך מודיעיני שהופץ באביב האחרון בקרב בכירים בממשל טראמפ. לפי גורמים שנחשפו לממצאים, מטרת הפעילות הייתה ללמוד על שבבי הבינה המלאכותית האמריקאיים, ואולי אף להשפיע על אנבידיה לפעול להתרת מכירת השבבים המתקדמים ביותר שלה לסין.

בתחקיר קודם של העיתון נחשף כי סוכנויות המודיעין האמריקאיות עקבו אחר אשת העסקים וגילו כי היא מעבירה מידע לבייג’ינג, ובמקביל מקיימת קשרים ישירים עם מנכ"ל אנבידיה. עוד דווח כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עודכן בממצאים לפני כשנה, אך בחר שלא לנקוט צעדים בעקבותיהם. הואנג עצמו לא קיבל אזהרה מגורמי המודיעין האמריקאיים.

הפרשה עוררה עניין גם בקונגרס האמריקאי. ביום חמישי האחרון פנו מנהיגים רפובליקאים של שלוש ועדות משפיעות בבית הנבחרים בדרישה שמנכ"ל אנבידיה יתייצב בהמשך החודש לתדרוך בדלתיים סגורות בנוגע לקשריו עם אשת העסקים הסינית.

שאלות לגבי עתידו של הואנג

הפרשה מעלה שאלות גם בנוגע לעתידו של הואנג בראש אנבידיה, שהפכה תחת הנהגתו לאחת מחברות הטכנולוגיה החשובות בעולם ולשחקנית מרכזית במהפכת הבינה המלאכותית. החברה אינה מחזיקה בתוכנית ירושה פומבית, ולא ידוע על מועמד ברור להחלפתו.

הואנג, ממייסדי החברה, ידוע בסגנון ניהול ריכוזי ובמעורבותו הישירה בפעילותה. הוא בנה סביבו מבנה ארגוני לא שגרתי, שבו מנהלים רבים מדווחים ישירות אליו ואחראים ליישום מהיר של החלטותיו. לדבריו, המבנה הזה מאפשר לאנבידיה להגיב במהירות לשינויים טכנולוגיים, אך הוא גם יצר תלות משמעותית בניהולו האישי, ללא מחליף מוכן שיוכל להיכנס לתפקידו.

אנבידיה דחתה בעבר את הרושם שלפיו קשריו של הואנג עם אשת העסקים היו חריגים. דובר החברה, ג’ון ריזו, מסר לניו יורק טיימס כי פגישות עם לקוחות הן חלק שגרתי מתפקידו של המנכ"ל, וכי החברה אינה משתפת מידע מסווג עם לקוחותיה. שגרירות סין בוושינגטון דחתה את טענות הריגול וכינתה אותן הכפשות חסרות בסיס.