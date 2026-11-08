מס על טיסות: ההצעה הלא שגרתית של רשות המסים. וכמה תשלמו?

הטלת מס של עד 100 אלף שקל על כל מטוס שיוצא מישראל, לפי קטגוריית משקל ובחלוקה לקטגוריות מרחק - זאת ההמלצה המתגבשת ברשות המסים לקראת חוק התקציב 2027. על פי ההמלצה, סכומי המס ינועו בין כ-1,300 שקל לטיסה, עבור מטוס שמשקלו עד 50 טון בטיסה מקומית, ועד כ-100 אלף שקל לטיסה, עבור מטוס שמשקלו מעל 300 טון בטיסה ארוכה.

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ההמלצה גובשה בהמשך להצעה שעלתה בדיונים על תקציב המדינה האחרון, ולקראת הדיונים על תקציב המדינה הבא, ופורסמה על ידי רשות המסים במסגרת נייר עמדה בנושא מיסוי טיסות יוצאות מישראל. במסמך, שהוכן בחטיבה לתכנון וכלכלה של הרשות, נבחנות החלופות השונות למיסוי טיסות, ומומלץ על חלופה של מיסוי כל מטוס יוצא מישראל בהתאם למשקל ולמרחק.

על פי נייר העמדה, המס יביא לתוספת עלות של כ-12 שקל לנוסע בטיסה פנימית, כ-58 שקל לנוסע בטיסה למרחק בינוני (בעיקר לאירופה), וכ-274 שקל לנוסע בטיסה ארוכה (טיסות לארה"ב ולמזרח אסיה). מתוך ניתוח של מחירי טיסות עולה כי בפועל המס המוצע יהיה כ-4-5% ממחיר הטיסה לצרכן. ברשות המסים מעריכים כי הכנסות המדינה מגביית המס יגיעו לכ-1.1 מיליארד שקל בשנה, לפי מחירי 2025.

הסיבה: זיהום האוויר

ברשות המסים מסבירים כי ההיגיון מאחורי הטלת המס הוא שטיסות תורמות תרומה משמעותית להתחממות הגלובלית, תופעה אשר מדינת ישראל משקיעה משאבים במיתונה ובהתמודדות עם השפעותיה. בנוסף, זיהום האוויר המקומי שטיסות גורמות לו והרעש שמטוסים מייצרים בהמראה ובנחיתה, מחייבים השקעה נוספת במערכת הבריאות ובבניה ממוגנת מפני רעשים.

עם זאת, בניגוד למצב בענף הרכב או בתעשייה, מערכת המס הישראלית אינה מגלמת כיום את העלויות הנוספות המושתות על המשק בשל טיסות באמצעות מיסוי, ולמעשה ענף זה כמעט ואינו ממוסה (למעט מסים ישירים). זאת, מאחר שמע"מ חל על צריכה בגבולות המדינה בלבד ולכן שיעורו על טיסות בין-לאומיות הוא אפס, והדלק למטוסים פטור ממס הבלו על דלקים. אמנם, בעשור האחרון נהוג בעולם מנגנון להפחתת פליטות מזהמות על ידי מטוסים, לפיו חברות תעופה שרמת הפליטות שלהן עוברת רף מסוים נדרשות לקנות "יחידות קיזוז" מגורמים המפעילים יוזמות לשיפור איכות הסביבה כגון שמירה ופיתוח של יערות, הקמה של מערכות אנרגיה מתחדשת, החלפת תנורי אפייה ועוד. אולם, מנגנון זה נחשב למקל מידי ובשל כך מספר מדינות מערביות (בהן לדוגמה אנגליה, צרפת וגרמניה) בוחרות למסות טיסות יוצאות כדי שמחיר הטיסה יגלם את ההשפעות המזהמות של הענף.

במסמך שפורסם היום (א') נבחנות כאמור החלופות השונות להטלת מס על טיסות בישראל, כגון הטלת מס פר נוסע, הטלת מס לפי מרחק הטיסה, או הטלת מס על דלק למטוסים. החלופה של מיסוי לפי קטגוריות משקל ומרחק נבחרה בשל פשטות התפעול והוודאות שהיא מעניקה לחברות התעופה בנוגע לגובה המס שיוטל עליהן (ללא קשר למספר הנוסעים בפועל).