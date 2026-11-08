אחד הפרויקטים השאפתניים ביותר של אילון מאסק מגיע לסוף דרכו. ביום שישי הודיע מנכ"ל טסלה כי החברה תצמצם בהדרגה את ייצור הסייברטראק במפעל שלה בטקסס עד אמצע 2027, כדי לפנות מקום להרחבת ייצור הסייברקאב (Cybercab) , המונית האוטונומית שבה הוא תולה כעת תקוות גדולות. לפי בלומברג, מאסק אישר בהודעת המשך כי מדובר בביטול הדגם.

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ההחלטה מסמנת את סופו של הימור שלא הצליח לעמוד בציפיות. לפי הערכות בברקליס, טסלה מייצרת כיום כ־20 אלף סייברטראקים בשנה, כ־1% בלבד מהיקף הייצור הכולל שלה ופחות משישית מכושר הייצור של יותר מ־125 אלף יחידות בשנה במפעל.

ובכל זאת, בשבת סיפק מאסק תפנית נוספת. הוא הודיע כי טסלה תוסיף משמרת ייצור כדי להשלים הזמנות שנותרו לפני פירוק הקו, המתוכנן ליוני או ליולי 2027. לדבריו, צבר ההזמנות הנוכחי גדול מכמות הטנדרים שניתן לייצר עד אז. גם אם נותר ביקוש לדגם, הפער בין החזון המקורי לתוצאות בפועל נותר עצום.

הובטח ב־40 אלף דולר, נמכר ביותר מ־90 אלף

כשהציג מאסק את הסייברטראק בנובמבר 2019, הוא הבטיח לשנות את שוק הטנדרים האמריקאי. הרכב, בעל גוף מפלדת אל־חלד ועיצוב זוויתי חריג, נראה כאילו נלקח מסרט מדע בדיוני. ההשקה זכורה בעיקר בזכות החלונות שהוצגו כעמידים במיוחד, אך נסדקו מול הקהל לאחר שנזרקו לעברם כדורי מתכת.

למרות המבוכה, ההתלהבות הראשונית הייתה גדולה. בתוך חמישה ימים דיווח מאסק על כ־250 אלף הזמנות מוקדמות, שהתבססו על פיקדון בר־החזר של 100 דולר. הוא הבטיח מחיר התחלתי של 39,900 דולר ותחילת ייצור בסוף 2021.

אלא שהמסירות הראשונות הגיעו רק בנובמבר 2023, והמחירים היו גבוהים בהרבה. בשבוע שעבר העלתה טסלה שוב את מחירי הדגם והפסיקה לקבל הזמנות לגרסת הבסיס. בעקבות השינוי, הגרסה הזולה ביותר שניתן להזמין עולה 92,490 דולר - יותר מפי שניים מהמחיר שהוצג בהשקה.

המחיר לא היה המכשול היחיד. הסייברטראק התמודד עם שורה של קריאות לתיקון ובעיות איכות, בעוד שעיצובו החריג הגביל את האפשרות לשווק אותו באירופה, בין היתר בשל תקנות להגנה על הולכי רגל.

התוצאות ניכרו במכירות. לפי הערכות, ב־2024 נמכרו בארה"ב 38,965 סייברטראקים, וב־2025 צנח המספר ל־20,237 בלבד - ירידה של 48%.

ויש גם נתון יוצא דופן על זהות הרוכשים. לפי נתוני S&P Global Mobility שפורסמו בבלומברג, ברבעון האחרון של 2025 רכשה SpaceX לבדה 1,279 סייברטראקים. חברות אחרות שבשליטת מאסק רכשו עוד 60. יחד, הן היו אחראיות לכ־19% מכלל הרישומים של הדגם בארה"ב באותו רבעון.

הפער בין כושר הייצור לביקוש הוא בעיה כלכלית משמעותית. פיתוח רכב והקמת קווי ייצור דורשים השקעות גדולות, שהיצרנית מקווה להחזיר באמצעות מכירת כמויות גדולות לאורך שנים. טסלה אינה מפרסמת את רווחיות הסייברטראק בנפרד, אך היקפי המכירות הנמוכים ממחישים את הקושי להחזיר את ההשקעה.

בזמן שטסלה נסוגה, המתחרה מושכת משקיעים

בזמן שטסלה מצמצמת את פעילות הסייברטראק, המתחרה האמריקאית ריביאן (Rivian) מציגה סיפור אחר. ביום שני שעבר העלה בנק UBS את המלצתו למניה מ"ניטרלי" ל"קנייה", עם מחיר יעד של 17 דולר. בבנק הצביעו על הביקוש הראשוני לדגם R2 ועל האפשרות לשיפור ברווחיות פעילות הרכב.

ריביאן, שהחלה את דרכה עם הטנדר החשמלי R1T, פונה כעת לקהל רחב יותר באמצעות R2, רכב פנאי משפחתי זול ונגיש יותר מדגמיה הראשונים. ברבעון השלישי הפך R2 לדגם הנמכר ביותר שלה. מסירות הרכב זינקו ב־46% ל־19,248 יחידות, וההכנסות גדלו ב־38% ל־2.16 מיליארד דולר.

אלא שריביאן עדיין רחוקה מרווחיות. ברבעון האחרון רשמה הפסד נקי של 913 מיליון דולר, ופעילות הרכב שלה ממשיכה להציג הפסד גולמי. גם ההשוואה לטסלה מוגבלת: R2 הוא רכב פנאי ולא טנדר, ולכן הצלחתו הראשונית אינה מעידה בהכרח על ביקוש משמעותי לטנדרים חשמליים.

הקשיים של הסייברטראק אינם ייחודיים לטסלה. גם יצרניות ותיקות, ובהן פורד, התקשו לבסס ביקוש רחב לטנדרים חשמליים. עבור נהגים המשתמשים ברכב לגרירה ולעבודה, מחיר, טווח נסיעה וזמינות טעינה הם שיקולים מכריעים. הסייברטראק התמודד עם כל אלה לצד עיצוב שנוי במחלוקת ומחיר גבוה במיוחד.

ההימור הבא של מאסק

הסייברטראק אינו הדגם היחיד שטסלה נפרדת ממנו. מוקדם יותר השנה הפסיקה החברה את ייצור מודל S ומודל X. כיום מרבית מכירותיה נשענות על מודל 3 ומודל Y, בעוד שמאסק מבקש למקד את עתידה בבינה מלאכותית, רובוטיקה ונהיגה אוטונומית.

במרכז החזון החדש עומד הסייברקאב, רכב דו־מושבי ללא הגה ודוושות, שאמור לשמש בסיס לרשת מוניות אוטונומיות. אלא שגם הפרויקט הזה ניצב בפני אתגרים משמעותיים. רגולטור הבטיחות בארה"ב כבר בוחן את התהליך והמידע הטכני שעליהם הסתמכה טסלה כשאישרה בעצמה שהרכב עומד בתקני הבטיחות הפדרליים.

שבע שנים לאחר שהציג מאסק טנדר שהיה אמור לשנות את תעשיית הרכב, הוא מפנה את קו הייצור שלו לטובת הבטחה עתידנית אחרת. הסייברטראק המחיש שגם חדשנות טכנולוגית ועיצוב יוצא דופן אינם מבטיחים הצלחה מסחרית. כעת, כשהחברה מהמרת על עתיד שבו הרכב נוסע ללא נהג, נותר לראות אם הסייברקאב יצליח במקום שבו ההבטחה הקודמת של מאסק התקשתה לעמוד בציפיות.