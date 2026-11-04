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רכב ותחבורה לטובת עמדות טעינה: תחנות דלק יוכלו להתרחב ב־100 מ"ר
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תחנות דלק

לטובת עמדות טעינה: תחנות דלק יוכלו להתרחב ב־100 מ"ר

התוכנית מאפשרת הקמת אזורי המתנה מקורים לנהגים בתחנות הדלק ומקלה על הליכי הרישוי באמצעות פטור מהגשת מסמך הידרולוגי־סביבתי • המהלך נועד לעודד השקעה בתשתיות טעינה מהירה ולהסיר חסמים בירוקרטיים

עידן ארץ 05:33
טעינת רכבים חשמליים / צילום: Shutterstock
טעינת רכבים חשמליים / צילום: Shutterstock

החלטה של מינהל התכנון ומשרד האנרגיה תאפשר תוספת זכויות בנייה של עד 100 מ"ר עבור הטענת כלי רכב חשמליים. השטח יכלול חדרי חשמל, חדרי שנאים ומתקני טרנספורמציה ומיתוג בתחנות תדלוק שבהן לפחות חמש עמדות טעינה מהירה. בנוסף, יהיה ניתן להקים מתקנים כאלה גם ב"שטחים כלואים" במחלפים.

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אחת הבעיות בטעינת כלי רכב חשמליים היא הזמן הרב שהיא אורכת. בניגוד לתדלוק רכב שיכול להסתיים תוך כדקה, גם בעמדות אולטרה־מהירות הטעינה יכולה להימשך כחצי שעה. לכן, חידוש נוסף בתוכנית הוא אפשרות להקים אזורי המתנה מקורים עבור הנהגים. יהיה ניתן לשלב אותם בשטחי המסחר של תחנות הדלק, דבר שהן צפויות ליהנות ממנו. כמו כן, התוכנית מציעה הקלה משמעותית בהליכי הרישוי באמצעות פטור מהגשת מסמך הידרולוגי־סביבתי עבור תוכניות והיתרים הכוללים הקמת עמדות טעינה לרכב חשמלי בלבד. מנכ"ל מינהל התכנון, רפי אלמליח, הוסיף ש"אנחנו מסירים חסמים בירוקרטיים ומעניקים תמריצים תכנוניים שיאפשרו להאיץ את הקמת עמדות הטעינה המהירות".