הסנונית הראשונה בדרך להריסת התחנה המרכזית בתל אביב

במשך שנים נחשבת התחנה המרכזית בתל אביב כ"אזור נפגע זיהום אוויר", פיל לבן, מקום שאף אחד לא באמת רוצה להתקרב אליו. כעת, לגלובס נודע כי האזור צפוי לעבור בחודשים הקרובים הריסה דרמטית, כזו שתשפיע על אלפי האוטובוסים שעוברים שם מדי יום. למעשה, אחרי שנים של דיבורים, זוהי הסנונית הראשונה בדרך להריסת התחנה כולה.

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בתחילת השנה צפויות להתחיל עבודות להריסת כל רמפות הבטון והגשר שמוביל לקומות הגבוהות בתחנה. העבודות צפויות לשנות את הסדרי התנועה בעורק התחבורתי העירוני, וההשפעה ברורה: על פי מסמך של עיריית תל אביב משנת 2024, יש 2,300 כניסות ו־2,300 יציאות אוטובוסים מהתחנה המרכזית מדי יום. כעת, יצטרכו בעירייה ובמשרד התחבורה למצוא פתרונות, גם אם זמניים, שככל הנראה יוסיפו לכאוס התחבורתי שממילא שורר באזור.

ברקע: עבודות הקו הסגול

על פי התכנון, תחילה תיהרס הרמפה המרכזית שעולה מרחוב לוינסקי ובהמשך גם הרמפות שמובילות אליה מצפון ומדרום. הסיבה לדחיפות המהלך, והרצון לקדם אותו כבר בתחילת השנה, נובעת בעיקר מעבודות הקו הסגול של הרכבת הקלה. הקו עובר מדרך ההגנה ומגיע ללוינסקי, סמוך מאוד לרמפות ולתחנה המרכזית. אם העבודות יימשכו עוד חצי שנה והרמפות לא ייהרסו, יהיה הרבה יותר מורכב לעשות זאת בהמשך והדבר יצריך השבתה של הרכבת הקלה.

בעקבות כך, פעלו בעירייה מול משרד התחבורה, ולפי שעה הגיעו עימם להסכמות. שני הצדדים אישרו לגלובס כי התוכנית צפויה לצאת לפועל בתחילת 2027, והרמפה מרחוב לוינסקי תיהרס לכל המאוחר עד מרץ.

למרות ההסכמות שהצדדים הגיעו אליהן, עדיין עשויים להיות קשיים: המהלך אמנם מתואם עם נת"ע ושפיר (החברה שבונה את הרכבת הקלה), אך האינטרס שלהן יהיה בראש ובראשונה למנוע עיכובים בפרויקט הרכבת הקלה. אם אכן הפרויקט יתעכב, ייתכן שהמהלך יוטל בספק. במקביל, נצבא, הבעלים והמנהלת של מבנה התחנה, עדיין לא מכירה את המהלך, אך לפי ההערכות תתנגד לו. יש לציין שהשטח לא שייך לנצבא, אך היא תוכל לטעון שהשינוי פוגע בשטח שברשותה.

בעירייה כבר הוציאו מכרז על המהלך, וגם שפיר צפויה לקחת בו חלק. על פי ההערכות, בעירייה יעדיפו ששפיר תזכה במכרז, בעקבות רגישות העבודות מול הקו הסגול וחשש שקבלן אחר יגרום לעיכובים או לנזקים.

חלק מהקווים יוסטו

כאב הראש האמיתי יגיע לאחר שהפרויקט ייצא לדרך. כאמור, בשלב הראשון תיהרס הרמפה מרחוב לוינסקי. במצב זה, הגישה לקומות הגבוהות בתחנה תתאפשר רק מרחוב מטלון (ולא דרך רמפה), שנמצא מערבית לתחנה המרכזית, ולמעשה מדובר בצמצום משמעותי בדרכי הגישה לתחנה.

עם זאת, מרבית הקווים יוצאים מהתחנה יחסית ריקים, וכך גם מגיעים אליה. על פי גורמים המעורים בפרטים, בשלב זה נערכה בחינה תפעולית מקיפה של הסדרי התנועה החלופיים, ותכנון מפורט של השינויים במסלולי הקווים נמצא בהכנה. בתוך כך, חלק מהקווים יוסטו למסופים אחרים. ניתן להעריך שהשינויים עשויים לגרור עומסים ושינויים משמעותיים בהסדרי התחבורה הציבורית, לפחות בשלבים הראשונים.

כך או כך, בעירייה ובמשרד התחבורה מציינים שמדובר בצעד מתבקש. בכוונתם, בכל מקרה, לייבש ולרוקן את התחנה מכל פעילות בשנים הקרובות. זאת באמצעות ייעול קווים והסטת קווים למסופים שונים, כמו סבידור.

גורמים איתם שוחחנו ציינו שמדובר בהצהרת כוונות וכי המהלך נועד לפינוי העתידי של התחנה ולהקמת מסוף תחבורה חלופי במרחב צומת חולון-מקווה ישראל. כזכור, לפני כחודשיים משרד התחבורה הכריז כי נעשה "צעד משמעותי בדרך לפינוי התחנה המרכזית בתל אביב". זאת, לאחר שהוועדה המשותפת של ועדת החינוך, התרבות והספורט ושל ועדת הפנים והגנת הסביבה אישרה את שינוי הייעוד בחלק משטחי מקווה ישראל, בסמיכות לצומת חולון, לצורך הקמת מסוף תחבורה ציבורית חלופי. על פי התכנון, המסוף יקלוט כ־60% מפעילות התחבורה הציבורית המתקיימת כיום בתחנה ויהווה נדבך מרכזי במהלך לפינויה.

בתל אביב פחות התרגשו מאותה הכרזה. "אישור הוועדה לא מבשר על תחילת העבודות ועל היתרי הבנייה", אמרה אז מיטל להבי, סגנית ראש עיריית תל אביב־יפו המחזיקה בתיק התחבורה ובטיחות בדרכים. "יש לתת את הדעת גם לכך שהמסוף יקלוט רק כ־60% מהפעילות, כך שבכל מקרה עדיין נידרש לפתרון נוסף. במצב הנוכחי, למרות הפרסומים של משרד התחבורה, פינוי התחנה המרכזית עדיין נראה מורכב מאוד ורחוק".

יש לציין כי גם לפי לוחות הזמנים, המסוף החלופי אמור להיפתח רק ב־2031. כך או כך, המסוף במקווה ישראל מוגדר כפתרון זמני והוא אמור לפעול עד להקמת המרכז הקבוע במתחם בן צבי חולון.

כך, בזמן שפינוי התחנה המרכזית עדיין רחוק לפחות חמש שנים, בכוונת העירייה כבר עכשיו לפרק חלק מהתשתיות שמאפשרות את פעילותה. בעירייה רואים בכך צעד ראשון בדרך לשינוי פני דרום תל אביב ולפינוי התחנה, אלא שבינתיים אלפי אוטובוסים יצטרכו למצוא דרכים חלופיות - בתקופה שבה גם עבודות הרכבת הקלה והמטרו צפויות לשנות את פני התחבורה בגוש דן.

"פצע בלב דרום העיר"

ממיטל להבי, סגנית ראש עיריית ת"א, נמסר: "התחנה המרכזית היא פצע בלב דרום העיר, והרמפות הן ההמחשה הפיזית לכך: מבנה שמאפיל על השכונה ונישא מעל בתי מגורים. הורדת הרמפה היא צעד ראשון ונחוץ בדרך לשינוי פני סביבת התחנה, ויש לנו חלון זמן קצר להגיע להסכמות, להיכנס לשטח ולסיים את הביצוע לפני חישמול הקו הסגול שעובר מתחת לרמפה ברחוב לוינסקי. בשנים האחרונות הצלחנו לדלל את תנועת האוטובוסים לתחנה המרכזית ולהסיט חלק ניכר למסופים כמו החרש, סבידור והולץ, כדי לצמצם את הרעש, הזיהום והמטרדיות שמייצרת תנועת האוטובוסים שרובם בינעירוניים. כיום, התחנה המרכזית מייצרת מפגעים ואינה מכבדת את משתמשי התחבורה הציבורית ואת סביבתה".

ממשרד התחבורה נמסר: "בהתאם לסיכומים בין משרד התחבורה, עיריית תל אביב־יפו וחברת נת"ע, הריסת הגשר המוביל לתחנה המרכזית מתוכננת להתבצע במהלך המחצית הראשונה של שנת 2027, בכפוף להשלמת ההיערכות התשתיתית והתפעולית הנדרשת. מבדיקה תפעולית שנערכה עולה שיש היתכנות להמשך פעילות התחנה המרכזית באמצעות הכניסה המערבית, בכפוף לביצוע ההתאמות התשתיתיות הנדרשות על ידי העירייה.

"במקביל, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית פועלת לגיבוש הסדרי התנועה והתפעול הנדרשים, לרבות התאמות במסלולי קווי האוטובוסים הפועלים באזור, במטרה לצמצם ככל הניתן את הפגיעה בשירות ולשמור על רציפות התחבורה הציבורית. ההסדרים הסופיים ייקבעו בתיאום עם כלל הגורמים הרלוונטיים, ולקראת יישומם יפורסם לציבור הנוסעים מידע מפורט על השינויים הצפויים ועל חלופות השירות".