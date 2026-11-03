6,000 רכבים ביום: כמה חוסכים "הנתיבים המהירים" באיילון?

פרויקט "הנתיבים המהירים" יצא לדרך לפני כחצי שנה, כאשר נפתח המקטע בין מחלף השלום בתל אביב לשפיים, באורך של 18 ק"מ, ומתחם תחבורה בשפיים ובו כ־7,000 מקומות חניה. לפני פחות מחודש נפתח השלב השני, שכלל מתחם תחבורה חדש בראשון לציון עם 3,500 מקומות חניה ונתיב מהיר באיילון צפון - מתל אביב ועד ראשון לציון. מדי יום עולים על נתיבים אלו מספר קווים של שאטלים לאזורים מרכזיים בתל אביב, כך שהנוסעים יכולים להשאיר את הרכב בחניונים הייעודים, לעלות על השאטל עם הנתיב הייעודי ובכך לחסוך את הפקקים.

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כעת, ניתן ללמוד מהנתונים כמה אכן עושים זאת: מדי יום כ־9,800 נוסעים עולים על השאטל בין שפיים לתל אביב (ייתכן שחלקם נספרים פעמיים מכיוון שעושים זאת הלוך־חזור), כאשר 4,200 כלי רכב חונים במתחם התחבורה. במקטע שבין ראשון לציון לתל אביב, שכאמור נפתח לפני פחות מחודש, עולים על השאטל כ־4,400 נוסעים ביום, כאשר 2,000 מכוניות חונות במתחם. יש לציין כי למקטע הדרומי עדיין לא נערך קמפיין תקשורתי מאסיבי (דבר שאמור להתרחש בשבועות הקרובים), כך שעבור החברה מדובר בהצלחה גדולה בשעה זו.

במילים אחרות, יותר מ־6,000 רכבים ביום משאירים את רכבם בחניונים המיועדים לכך ולא עולים על איילון. על פי ההערכות, השאטל חוסך 40 דקות לכל כיוון כך שעבור מי שנוסע כל יום הלוך־חזור. מדובר בחיסכון של יותר משש שעות בשבוע.

השקעה של 8 מיליארד שקל

הפרויקט, שאותו הובילה חברת נתיבי איילון, נאמד בכ־8 מיליארד שקל, שמתוכם 4 מיליארד שקל הושקעו על ידי המדינה בתשתיות ובסלילת נתיב חדש. את הפרויקט מפעילה דן נתיבים, מקבוצת דן תחבורה, שביחד עם דניה סיבוס ואלקטרה הקימו את נתיב לעיר, שקיבלה את הזיכיון להפעלה ולתחזוקה. בהמשך, ככל הנראה בתחילת 2027, תותר נסיעה ללא תשלום בנתיבים המהירים גם לרכבים פרטיים, עם שלושה נוסעים ומעלה. באותו הזמן הכביש גם יהפוך לכביש אגרה, כאשר כלי רכב פרטיים ובהם נוסע אחד או שניים יוכלו לנסוע בנתיבים אף הם, בתעריף שישתנה כתלות בעומסי התנועה.