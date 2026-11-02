מחירי הביטוח המקיף צנחו ב-25% מהשיא. אלו דגמים בולטים בירידות?

בשורה טובה לצרכן הישראלי: מחירי ביטוחי הרכב המשיכו לרדת גם ברבעון השלישי של השנה, בהתאם להערכות שפורסמו בגלובס מוקדם יותר השנה. על-פי מדד Wobi לרבעון השלישי של 2026, שכולל השוואת מחירים מ-12 חברות רכב (לא כולל ביטוח ישיר וליברה), מחירי הביטוח המקיף רשמו ברבעון האחרון ירידה של 4% והשלימו ירידה של 13% בשנה האחרונה. מאז שיא המחירים שנרשם ברבעון הראשון של 2025, מחירי הביטוח המקיף ירדו ב-25%.

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עוד מדווחים ב-WOBI, שנמצאת בעיצומו של הליך מכירה לחברת הביטוח הפניקס, כי הפער בין ההצעה היקרה ביותר לביטוח ביחס להצעה הזולה ביותר עבור אותו מבוטח עומד בממוצע על יותר מ-4,500 שקל.

הסיבות לירידת המחירים - מעבר ל"שוט" שהפעילה רשות שוק ההון והדרישה מחברות הביטוח להוריד מחירים - הן הפסקת העלייה במחירי החלפים, מה שגם הוביל ל"התמתנות בגובה התביעה הממוצעת שחברות הביטוח משלמות" על תיקון כלי הרכב. במקביל, המשטרה דיווחה על ירידה של 20% בגניבות כלי רכב במחצית הראשונה של השנה.

עם זאת, ב-WOBI מציינים כי מנגד נרשמה עלייה בעלויות התיקון במוסכים, כמו גם במחירי החומרים כמו שמנים ונוזלים, וכן עלייה בעלות שעת עבודה עקב מחסור בטכנאים, שעצרה חלק מירידת המחירים.

בניגוד לשינוי במחירי הביטוח המקיף, מחירי ביטוח צד ג' (שכולל כיסוי לנזק לרכב אחר אך לא נזק לרכב של המבוטח) נותרו יציבים, לכן הפער בין שני סוגי הפוליסות.

פערי מחיר בין הדגמים

כשבוחנים את סוגי הדגמים השונים, ניתן לראות כי מחיר הביטוח של טויוטה C-HR צלל ב-27% בשנה האחרונה, מחיר הביטוח של יונדאי איוניק וגם של צ'רי טיגו 7 ירד ב-22%, מחיר הביטוח של מאזדה 3 ירד ב-17%, מחיר הביטוח של BYD אטו 3 וקיה ספורטאז' עם ירידה של 16%, פולקסווגן פולו עם 10% וטסלה מודל 3 עם 5%.

מנגד, הביטוח לדגם יונדאי אלנטרה דווקא התייקר ב-18%, והביטוח ליונדאי סונטה התייקר ב-5%.

יציבות בתעריפי ביטוח צד ג'

בניגוד למגמת הירידה בביטוח המקיף, תעריפי ביטוח צד ג' שמרו כאמור על יציבות ביחס לשנה שעברה. כתוצאה מכך, הפער הכספי הממוצע בין שני סוגי הפוליסות הצטמצם בכ-1,500 שקל בתוך שנה וחצי, וכעת הוא עומד על כ-2,000 שקל בלבד.

"לאחר תקופה שבה מחירי המקיף הגיעו לרמות גבוהות במיוחד, אנחנו רואים ירידה מתמשכת במחירים, בזמן שפרמיות צד ג' נותרות יציבות ביחס לשנה שעברה", אומר נדב שרייבמן, מנהל מחלקת מחקר ואנליזה ב-Wobi.

לדבריו, "המשמעות היא שבעלי רכבים שהתלבטו בעבר אם להסתפק בצד ג', עשויים לגלות שכדאי להם לבחון מחדש גם את האפשרות לביטוח מקיף. יחד עם זאת, חשוב להדגיש כי בחירת הביטוח צריכה להתבסס לא רק על המחיר, אלא גם על היקף הכיסוי, שווי הרכב והפערים בין ההצעות של חברות הביטוח השונות".