הוזלה של 1,000 שקל: מאחורי הצניחה החדה במחיר ביטוחי הרכב

הדרמה במחירי ביטוחי הרכב מסרבת לגווע. אחרי שנים של עליות מחירים השתנתה אשתקד המגמה, בין שבשל התערבות רשות שוק ההון, שאילצה את חברות הביטוח להוזיל את הביטוח, ובין שבגלל השוק עצמו, שבו חלה ירידה בגניבות הרכב.

כך, בין נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לאוגוסט, הסתתר נתון צרכני דרמטי, שחברות הביטוח כנראה לא ישמחו שתדעו. על פי הלמ"ס, באוגוסט לבדו נרשמה נפילה של ממש במחיר הממוצע של ביטוחי הרכב, של לא פחות מ-8% - הירידה החודשית החדה ביותר בביטוחי הרכב מאז שנת 1984, או ב-42 השנים האחרונות. מתחילת השנה, הירידה במחירי ביטוחי הרכב מגיעה כבר ל-12%.

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מתן שטרית, הכלכלן הראשי של הפניקס, הגדיר זאת השבוע בסקירתו השבועית כ"הפתעה וירידה סופר-חדה, זה לבד הוריד את מדד המחירים הכללי לצרכן ב-0.15%. זו הפתעה שלא נראה לי שמישהו ציפה לה".

לפי נתוני סוכנות הביטוח WOBI, בשנתיים האחרונות מחירי הביטוח המקיף לרכב צללו ב-29% (מנגד מחירי ביטוח החובה דווקא עלו ב-10%). מאחר שחלק הארי בתשלומי הביטוח הוא המקיף, ולא החובה, הרי שבסך הכול נרשמה הירידה כאמור. אם תתרגמו את השינויים הללו לשקלים, תגלו שמחיר הביטוח השנתי הממוצע לרכב (חובה+מקיף) ירד ביותר מ-1,000 שקלים, ולדברי גורם בשוק "זו הערכה שמרנית".

למה דווקא באוגוסט?

הסיבה שהשינוי הקיצוני הגיע דווקא בחודש אוגוסט טמונה בכך שזה המועד שבו רשות שוק ההון חייבה את חברות הביטוח לפרסם את המחירים החדשים שלהן, לאחר שאילצה אותן לעשות זאת. המחירים בפועל ירדו עוד קודם, אך בלמ"ס רואים כעת את המחירים החדשים במחירוני חברות הביטוח, ומכאן הירידה החדה ויוצאת הדופן.

לדברי שטרית מהפניקס, שלושה גורמים עומדים מאחורי הירידה במחירי הביטוחים. "התייצבות במחירי החלפים, אחרי ההתייקרות המשמעותית שהייתה בהם מאז הקורונה"; הירידה בנסועה, כלומר פחות נסיעות בכביש; והסיבה השלישית היא ירידה חדה בגניבות הרכב. ואכן, מאז תחילת שנת 2025 נרשמת מגמת ירידה של יותר מ-20% בגניבות הרכב.

מתן שטרית, כלכלן ראשי בחברת הפניקס / צילום: רמי זרנגר

גורם בשוק מוסיף בשיחה עם גלובס סיבה נוספת. לדבריו, "אחת מחברות הביטוח החליטה להוריד בחודש האחרון את המחירים בצורה מאוד אגרסיבית. למשל, במחיר ביטוחי צד ג' היא החליטה להוריד את המחירים ב-11% תוך חודש אחד, ובהסתכלות ארוכה יותר המחירים אצלה ירדו בשליש".

אמירה נוספת יכולה ללמד עד כמה בשוק קיבלו את הנתון החדש בהפתעה: "זה נראה יותר כאילו הלמ"ס התאימו את עצמם בפעם אחת, בחודש אוגוסט, למה שקורה בשטח בשנה האחרונה, כי זה לא השתקף עד כה במדד שלהם".

ירידות גם בספטמבר

נתונים ראשוניים משוק ביטוחי הרכב לחודש ספטמבר שהגיעו לידי גלובס מגלים כי בחודש ספטמבר המשיכו המחירים לרדת ב-1.5% נוספים. לדברי גורם בשוק, "ירידת המחירים נמשכת כל הזמן, גם אם לא באותה עוצמה". אלא שלדבריו הבעיה היא ש"מספיק ששוב יתחילו בעיות מצד החות'ים בים האדום או בעיות אחרות, שיגרמו לכך שלא יגיעו חלקי חילוף לרכב, וחברות הביטוח יעלו שוב מחירים כי הן צריכות לגלם את השינוי הזה שנה קדימה".

ובינתיים המסקנה ברורה. אם עוד לא התמקחתם על מחירי ביטוחי הרכב שלכם, כדאי לכם להתחיל לעשות זאת, ובהקדם. חיפוש פשוט בגוגל ייתן לכם כיום לא מעט חברות ביטוח שטוענות שהן מוכנות להציע לכם הנחות של "עד 50% במקיף". המחיר לא באמת יירד ב-50% אבל גם כמה עשרות אחוזים שווים הרבה מאוד כסף.

ירידת המחירים בביטוחי הרכב באה לידי ביטוי גם בתוצאות החברות. בדוחות הרבעון השני של השנה דיווחו הפניקס, כלל, הראל ואיילון על ירידה של עשרות אחוזים ברווחיהן מתחום זה. מנורה מבטחים וביטוח ישיר הצליחו לשמור על יציבות ברווח מהתחום ואילו מגדל עברה להפסד ממנו. בענף העריכו אז כי גם רבעונים 3 ו-4 יהיו לא טובים לענף ביטוחי הרכב, שכן ירידת המחירים תימשך.