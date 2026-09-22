אחרי שנה של עיכובים, וחודשים ארוכים בהמתנה להחלטה, רשות התחרות מודיעה היום כי היא דורשת מיוניון השקעות של משפחת חורש, חלק מקבוצת יוניון הראל שרוצה לרכוש את כאל, כי זו תמכור את מניותיה ברשת סופר פארם (35%), כדי שתוכל להתקדם ולרכוש את חברת כאל. מדובר בדרישה דרמטית שמגיעה לאחר שניסיונות הפשרה מול הממונה על התחרות, עו"ד מיכל כהן ליוניון, לא צלחו.

בקבוצת יוניון סירבו בתוקף להצעות "רכות" יותר שעלו בדיונים הארוכים עד כה, בהן הדרת נציגות של יוניון בדירקטוריון כאל לאחר השלמת העסקה. לכן אילוץ של מכירת מניות סופר-פארם, נראה לא סביר הרבה יותר. המשמעות היא שיוניון ככל הנראה תיסוג מעסקת כאל ושהיא בעצם קרסה. טכנית, לצדדים נותר זמן עד חודש נובמבר שלא להחליט, ואז העסקה לפי חוזה החתימה מסתיימת. אך לא מן הנמנע שהודעה על נפילת העסקה תצא הרבה יותר מוקדם.

ברשות התחרות חוששים בנוגע לכרטיסי האשראי שמנפיקה כאל. החשש הוא שקבוצת יוניון הראל, שרוצה לקנות את כאל תמורת 4 מיליארד שקל מבנקי דיסקונט והבינלאומי, תיחשף למידע רב בעקבות הנפקת כרטיסי האשראי של שופרסל שמחזיקה ברשת הפארם המתחרה BE. בפועל, כמעט כל המידע שעובר מהצרכנים ברשתות הפארם יזרום לקבוצת יוניון הראל.

"כאל חשופה למאגר מידע עצום, הכולל פירוט של כלל העסקאות המבוצעות בכרטיסי החיוב שהיא הנפיקה או מתפעלת, בשילוב עם מידע אישי ודמוגרפי של מחזיק הכרטיס", נמסר בהחלטת רשות התחרות. כך, למשל, ניתן ללמוד על היקף העסקאות בכרטיסי אשראי, על הסוג המסוים של הרוכשים בבית העסק ברמה היומית, ובפילוחים דמוגרפים שונים. מידע גולמי זה גם מאפשר לבצע עיבודים ופילוחים שונים על סמך מאפיינים שונים.

ברשות התחרות מסבירים כי הממונה שקלה עד כה לאשר את המיזוג בכפוף לתנאים שאוסרים על העברת מידע מכאל ליוניון, אבל הצדדים למרות הדיונים הארוכים לא הגיעו להסכמות שיבטיח את קיום התנאי, לרבות מינוי מפקח בנושא. בין הצדדים התגלו "פערים בין היתר בנוגע להיקף האיסור", מוסבר בהודעת רשות התחרות.

עדיין לא ידוע האם ההחלטה תוביל לסיכול סופי לעסקת מכירת כאל, על ידי בנק דיסקונט. הבנק מחויב לפי החוק שמיישם את מסקנות ועדת שטרום למכור את החזקותיו (72%) בכאל. אולם לאחרונה שיגר מכתב דרמטי לבנק ישראל ולמשרד האוצר, בו מסר כי הוא מעריך שלא יצליח למצוא עוד קונים בארץ ולהנפיק את כאל בבורסה (בשל התנגדות צפויה מצד בנק הבינלאומי), וכי מחו"ל יש חוסר עניין גם ברכישת החברה. לכן, הוא רוצה הקלה בעניין החובה במכירת כאל, ולא רק במתן לוחות זמנים גמישים.

גורמים בשוק ההון הביעו תסכול מההחלטה. "במשך 12 חודשים, היה ידוע שג'ורג' חורש מחזיק בסופר-פארם. אין שום מידע חדש שהפתיע כאן את הממונה. אז למה היא לא החליטה חודש אחרי החתימה של דיסקונט ויוניון-הראל על העסקה? תראה כמה אי־ודאות היא יצרה לחברת כאל, ובעצם למערכת הפיננסית. כי מדובר בתפיסה מאוד צרה, שמסתכל על דקויות שהן לא רלוונטיות לדעתי".

"בתפיסה הרחבה, נשאלת השאלה איפה קידום התחרות? הרי חוק שטרום רצה שהבנקים ייפרדו מחברות האשראי כדי שתהיה יותר תחרות. היא מפילה להם עסקה כזאת והבנק נשאר עם שוקת שבורה? יש פה ממש הכנסת מקלות בגלגלים בתחרות בעולם הפיננסי הישראלי. כי למי יש סכומים כאלה כדי לקנות את חברת כאל? בעיקר לחברות ענק שלרוב תהיה להן כנראה זיקה קמעונאית. אז למי הבנקים ימכרו את כאל? מי גם יעמוד לעוד שנה של הליכים לא נגמרים כאלה?".

מבנק דיסקונט נמסר כי הם לומדים את ההחלטה.