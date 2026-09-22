עם הגב לקיר: אחרי פיצוץ העסקה - מה יעשה בנק דיסקונט?

בנק דיסקונט איבד ככל הנראה את העסקה שחלם עליה מעל לשנה. בהנחה שקבוצת יוניון לא תסכים למכור את החזקותיה בסופר-פארם כדי לרכוש את כאל, העסקה עומדת כעת על סף קריסה. החלופות שנותרו לדיסקונט מעטות: הוא יכול לבקש אורכה ולחזור לשוק, אולם ספק אם יש בישראל רוכשים גדולים שלא ייתקלו במשוכות חדשות מצד רשות התחרות. אם חברת קמעונאות גדולה תבקש לרכוש את כאל, המגבלות שיוטלו עליה ודרך הייסורים הרגולטורית יגרמו לה כנראה לסגת מהרעיון מראש. מנגד, קבוצות פיננסיות טהורות כבר יצרו תקדימים בעייתיים; חברת הביטוח הראל, שהפיקה לקחים מסיכול עסקת ישראכרט ברשות התחרות עקב החשש מפגיעה בתחום ביטוחי הבריאות, ירדה מראש להחזקה של 20% בלבד בקבוצה הרוכשת - וגם זה לא הועיל.

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גם חלופת המכירה לקרן השקעות זרה נראית חלשה. כפי שקבוצת דלק של יצחק תשובה נזקקה לשנים ארוכות ולניסיונות חוזרים ונשנים עד שהצליחה למכור את הפניקס, ספק אם זה המסלול שדיסקונט מעוניין בו. לאחר שנות מלחמה ממושכות, משקיעים זרים אינם עומדים בתור כדי להיכנס לאזור המתמודד עם איומים ביטחוניים ושיבושי שיט במצר הורמוז. משכך, כניסת קרן זרה ריאלית עוד פחות מהתייצבות של קבוצה מקומית שתרים את הכפפה.

בין פטיש ההנפקה להתנגדות של צדיק בינו

בצר לו, נותרה לדיסקונט אפשרות ההנפקה - מהלך שבנק הפועלים ביצע בישראכרט ב-2019 כדי ליישם את חוק שטרום. אלא שהפועלים החזיק ב-100% מישראכרט, ואילו דיסקונט מחזיק ב-72% מכאל, כשהשותף הוא הבנק הבינלאומי (28%) שבשליטת צדיק בינו. בינו נחשב לאיש עסקים קשוח וממולח השואף למקסם את התמורה, וההערכה היא שיעדיף מכירה על פני הנפקה. יתרה מזאת, הנפקה תחת מגבלות לוח הזמנים בחקיקה תניב לדיסקונט שווי נמוך בהרבה: כאל תונפק עם בנק כבעל מניות מיעוט, תתקשה לקבל רישיון של "בנק רזה", והמשקיעים יתמחרו זאת בהתאם. לכך מצטרפת שנת אי-ודאות שעברה על כאל, שבה המנכ"לית יפית גריאני נאלצה להתמודד עם כיבוי שריפות שוטף, ובראשן אובדן מועדון "פלייקארד" שגרע מהכנסות החברה.

זו הסיבה שמניית דיסקונט יורדת בבורסה ביותר מ-1% בעקבות ההתפתחויות. עם זאת, המניה רשמה עלייה של כ-16% בשנה האחרונה והבנק נסחר בשווי של כ-44 מיליארד שקל, כך שלא מדובר בקריסה. המשקיעים מבינים שבישראל תמיד קיימת חלופת "יהיה בסדר": תרחיש שבו דיסקונט יקבל ארכה נוספת מהרגולטורים או מהכנסת, ואולי אף פטור קבוע שיאפשר לו להמשיך להחזיק בנכס מניב ואיכותי. חברות כרטיסי האשראי הן עוגן פיננסי מבוקש שחברות הביטוח לטשו אליו עיניים: כלל ביטוח רכשה בהצלחה את מקס, הראל נבלמה בישראכרט, ומנורה מבטחים הפסידה את ישראכרט לקבוצת דלק של יצחק תשובה ועידן וולס. בהיעדר רוכשים פוטנציאליים נוספים, ייתכן שבסופו של יום בדיסקונט ימשיכו לגהץ עם כאל עוד תקופה ארוכה.