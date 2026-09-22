גולדמן זאקס בהשקעת ענק בחברת הסייבר הישראלית סייארה

חברת הסייבר סייארה (Cyera) גייסה 400 מיליון דולר נוספים מזרוע השקעות הצמיחה של גולדמן זאקס אלטרנטיבס - כך מדווח היום (ג') "וול סטריט ג'ורנל". ההשקעה היא הרחבה של סבב גיוס בסך 600 מיליון דולר שהשלימה החברה ביוני האחרון, לפי שווי של 12 מיליארד דולר. עם ההשקעה החדשה מגיע היקף הסבב, כולל ההרחבה, למיליארד דולר.

לפי הדיווח, מאז יוני 2025 גייסה סייארה 1.94 מיליארד דולר, בתוך כ־15 חודשים. הגיוס מצטרף לשורת השקעות גדולות בענף הסייבר, על רקע ציפיות המשקיעים שהסיכונים הנלווים להתפתחות הבינה המלאכותית יגדילו את הביקוש למוצרי אבטחה. כעת, שווי החברה מוערך ביותר מ-12 מיליארד דולר.

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לדברי יותם שגב, מנכ"ל סייארה ואחד ממייסדיה, ההחלטה לגייס נבעה בעיקר מהאפשרות לצרף את גולדמן זאקס כמשקיע אסטרטגי, ולא מצורך מיידי במזומנים. השיחות התנהלו במקביל לסבב של יוני, אך הליכים פנימיים עיכבו את השלמת ההשקעה עד עתה.

לקוח ראשון שמשלם יותר מ־10 מיליון דולר בשנה

שגב אמר ל"וול סטריט ג'ורנל" כי העניין מצד המשקיעים משקף גם עלייה בביקוש מצד לקוחות עסקיים. לדבריו, סייארה חתמה לאחרונה לראשונה על עסקה עם לקוח שמשלם לה יותר מ־10 מיליון דולר בשנה.

עם זאת, שגב סייג את תמונת הצמיחה והבהיר כי חלק ניכר מהשוק הפוטנציאלי עדיין רחוק מאימוץ נרחב של הפתרונות. לדבריו, החברות שרוכשות כיום הן בעיקר אלה שמקדימות לאמץ טכנולוגיות חדשות, בעוד שאחרות עשויות להזדקק לעוד כמה שנים לפני שיתחייבו להשקעות דומות.

לפי נתוני קראנצ'בייס, סטארט־אפים בתחומי הסייבר גייסו ברחבי העולם 10.6 מיליארד דולר במחצית הראשונה של 2026. יותר מ־20 חברות השלימו בתקופה זו סבבים של 100 מיליון דולר לפחות.

ההון הנוסף יאפשר לסייארה להמשיך גם ברכישות. בתחילת החודש השלימה החברה את רכישת אואזיס סקיוריטי תמורת מיליארד דולר במזומן ובמניות. אואזיס מתמחה בניהול זהויות דיגיטליות שאינן שייכות לאנשים, למשל של סוכני בינה מלאכותית וכלי תוכנה אוטומטיים, המשמשות אותם לגישה למערכות ארגוניות. עוד לפי הדיווח, שגב אמר כי רוב פיתוח המוצרים ייעשה בתוך סייארה, אך החברה ממשיכה לבחון רכישות שירחיבו את יכולותיה בתחום אבטחת המידע.

ההון שגויס מעניק לחברה גם גמישות בהחלטה מתי לצאת לבורסה. לדברי שגב, סייארה מכוונת להנפקה ופועלת כדי להיות מוכנה לכך, אך אין מבחינתה דחיפות לבצע את המהלך. בינתיים, כאמור, הגיוסים מאפשרים לה להמשיך להתרחב כחברה פרטית.