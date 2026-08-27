חברות הביטוח לא עוצרות: כ־3 טריליון שקל בנכסים, רווחי עתק וכוכבית אחת

אם מישהו חשב שאחרי זינוק של מאות אחוזים בשוויין, חברות הביטוח הולכות לעצור ולקחת אוויר, עונת הדוחות הנוכחית מראה שהן עדיין רעבות. חמש חברות הביטוח הגדולות - הפניקס , הראל , מנורה מבטחים , כלל ומגדל - פרסמו את התוצאות שלהן למחצית השנה ויחד הן דיווחו על נכסים מנוהלים בהיקף של 2.8 מיליארד שקל (עלייה של 17%), ורווח כולל חצי שנתי של 6.8 מיליארד שקל, עלייה של 11.5% לעומת המחצית המקבילה אשתקד. בג'פריס, שהוציאו המלצה למניית הראל, קראו לרבעון האחרון: "הטוב ביותר שזכור לנו עבור חברות הביטוח הישראליות".

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מעבר לתוצאות הטובות, שהקפיצו את מדד המניות הענפי בכ־8% בשבוע האחרון (השלים עלייה של 33% מתחילת השנה ו־470% בשלוש שנים), חשפו חלק מהחברות כי הן מתכוונות להעלות את היעדים הפיננסים שלהן, הדגישו כמה הרווחים שלהן מפעילות ניהול הנכסים צומחת בקצב מסחרר ובעיקר שהעלייה הגדולה עוד לפנינו.

"המשקיעים הופתעו לטובה", אומר גורם בכיר בענף. "השוק עובר לתמחר את חברות הביטוח ממכפילי הון (שווי החברה בבורסה חלקי ההון העצמי שלה, נ"א) למכפילי רווח (השווי חלקי הרווח, נ"א). בעולם, חברות ביטוח נסחרות גם במכפילי רווח של 18. החברות בארץ נסחרות במכפילי רווח של 12־13 ואין סיבה שלא ייסחרו במכפילי רווח של 15. אם הן אכן יציגו זינוק כזה, המניות יכולות לעלות בעוד 50%, גם אחרי כל העליות הגדולות שכבר היו במניות הללו. יש עדיין אפסייד מאוד גדול במניות הביטוח וגם בפעילות העסקית", הוא טוען.

ראשונה להעלות את הרף הייתה מנורה מבטחים, בניהולו של מיכאל קלמן. המניה שלה זינקה ב־864% בחמש השנים האחרונות לשווי של 31 מיליארד שקל - אחת התשואות הכי גבוהות שרשמה מניה בת"א באותה התקופה. כעת, היא צופה שהיקף הנכסים שלה יזנק עד סוף העשור ב־73% ביחס לרמה של סוף השנה שעברה, לרמה של 750 מיליארד שקל, והוסיפה שייתכן שזו הערכה שמרנית יחסית.

הקפיצה בנכסים המנוהלים צפויה להיות מתורגמת גם לזינוק דומה ברווח המתואם לאחר מס (נתון שמכונה אצל המתחרות רווח מפעילות ליבה וכולל את תחומי ביטוחי בריאות, חיים וכללי, החיסכון לטווח ארוך, ותחום האשראי, ואינו כולל את השפעות שוק ההון). זה יעמוד להערכתה על 3 מיליארד שקל. כדי להגיע ליעד הזה, מנורה תצטרך להקפיץ את הרווחים שלה ב־200־250 מיליון שקל מדי שנה.

בד בבד, במנורה רוצים להקטין את התלות בתחום הביטוח החיסכון, שיירד לנתח של 76% מהרווח המתואם בסוף העשור לעומת 88% כיום, ולהגדיל את תחומי האשראי, סוכנויות הביטוח ועוד פי שניים ל־24% מהרווח עומת 12% כיום.

ולא רק במנורה אופטימיים. אייל בן סימון, מנכ"ל הפניקס, חברת הביטוח הגדולה בישראל במונחי שווי שוק (46 מיליארד שקל) ונכסים מנוהלים הצהיר בשיחת המשקיעים שקיים השבוע, כי "סך הנכסים הפיננסיים שמחזיק הציבור ממשיך לצמוח. ביוני הוא עמד על כ־7.7 טריליון שקלים, הרבה יותר מהוכפל בעשור האחרון".

והגידול הזה בנכסים מתורגם כמעט מיד לתוצאות: "הניהול הפיננסי של הנכסים מתורגם לגידול של פי שניים בהכנסות החברות בסקטור הפיננסי בעשור האחרון וגידול של פי חמישה ברווחי החברות". להערכתו, המגמה תימשך. "הצרכן הפיננסי הישראלי רוצה מוצרים מתקדמים ברמה בינלאומית ובגילאים היותר צעירים זה בא לידי ביטוי באופן הרבה יותר משמעותי. יש מגמות שמשקפות פוטנציאל צמיחה אדיר לגופים כמו הפניקס".

גם יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח התבטא בצורה דומה ואמר בשיחת המשקיעים כי "רואים צמיחה חזקה של עולם הנכסים המנוהלים עם החזרה להובלה בתשואות". הוא הבטיח: "אנחנו נשים את הרגל על הגז", וציין כי החיזוק הזה יתורגם גם לרווחיות.

הראל עם הרווח הגבוה בענף

דוחות חברות הביטוח למחצית הראשונה של 2026 היו חזקים. הפניקס דיווחה על נכסים מנוהלים של 658 מיליארד שקל, עלייה של 8% מתחילת השנה. דמי הניהול השתרשרו לקפיצה של 36% ברווח מפעילות ניהול הנכסים (579 מיליון שקל). הרווח מפעילות הליבה עלה ב־10% ל־1.45 מיליארד שקל והרווח הכולל הסתכם ב-1.57 מיליארד שקל, עלייה של 10%, למרות רבעון שני חלש בשוק ההון.

התשואה להון הסתכמה ב־26.1%. הפניקס אף רשמה נקודת ציון מרשימה כשאקסלנס טרייד, חברת המסחר העצמאי שבבעלותה, הגיעה ל־100 אלף לקוחות בפעילות שממשיכה לצמוח בקצב מהיר.

הראל, האחרונה לדווח, הציגה את הרווח החצי שנתי הגבוה במערכת - 1.59 מיליארד שקל. החברה, הנסחרת בשווי של 37.5 מיליארד שקל ומנהלת 638 מיליארד שקל, הציגה עלייה של 6% ברווח מפעילות ליבה ל־1.2 מיליארד שקל ותשאה להון של 27%.

מנורה, שנסחרת לפי שווי של 31 מיליארד שקל, ומנהלת נכסים בהיקף של 472 מיליארד שקל, דיווחה על קפיצה של 13% ברווח הכולל ל־1.25 מיליארד שקל במחציתה, עם תשואה להון של 27.2%. הרווח המותאם (פעילות ליבה) עלה ב־10% ל־1.22 מיליארד שקל.

בשבוע שעבר כלל ביטוח (שווי של כמעט 21 מיליארד שקל) הקפיצה את מניות הסקטור אחרי שדיווחה על זינוק של 18% ברווח מפעילות ליבה במחצית ל־1.32 מיליארד שקל ובשורה התחתונה הציגה עלייה של 12% ברווח הכולל ל־1.05 מיליארד שקל. כלל מנהלת נכסים בהיקף של 456 מיליארד שקל.

החברה החמישית, מגדל (שווי של 20.2 מיליארד שקל), מנהלת נכסים בהיקף של 631 מיליארד שקל. היא דיווחה על רווח כולל חצי שנתי של 897 מיליון שקל, עלייה של 9%.

הרווחים מפעילות הרכב נחתכו

בתחום אחד, ביטוחי רכב רכוש (מקיף וצד ג') רואים הרעה מהותית בתוצאות החברות. זה מגיע אחרי שמחירי הביטוח המקיף לרכב ירדו ב־15%־20% בשנה האחרונה, אם זה בגלל התערבות רשות שוק ההון שאילצה את החברות להוריד מחירים, או כמו שהחברות מעדיפות להציג זאת - ירידה בגניבות הרכב.

כל החברות דיווחו על ירידה של עשרות אחוזים ברווחים בתחום ומגדל אף עברה מרווח של 25 מיליון שקל להפסד של 15 מיליון שקל. רק מנורה מבטחים הצליחה לשמור על יציבות ברווח. "מה שחשוב בעולם הרכב רכוש זה לנהל את הסייקל בחוכמה. אנחנו רוצים להתאים את המחירים בהתאם לתנאי השוק, לשמור על נתח שוק, אבל לא בצורה שתוביל אותנו להפסדים" הסביר נוה מכלל. ובכל זאת, בכיר בענף צופה ש"גם רבעונים 3 ו־4 יהיו לא טובים בענף רכב רכוש. ירידת המחירים שראינו עדיין נמשכת וזה מתגלגל לרווחים בתחום".