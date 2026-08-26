בתי ההשקעות דורשים מהרגולטור לחתוך את עמלות ההפצה בבנקים

איגוד בתי ההשקעות פנה לאחרונה לרשות שוק הון ולפיקוח על הבנקים, בבקשה לבחון את עמלות ההפצה שגובים הבנקים במוצרי החיסכון המרכזיים של הציבור קופות גמל וקרנות פנסיה. כך נודע לגלובס. במכתב שנשלח אל משרד האוצר, יו"ר רשות שוק הון, עמית גל והמפקח על הבנקים, דני חחיאשוילי, והגיע לידי גלובס, קורא מנכ"ל איגוד בתי ההשקעות, עו"ד נמרוד ספיר, לבחינה מחודשת של מודל עמלות ההפצה המשולמות לבנקים בגין ייעוץ פנסיוני, כפי שנעשה בקרנות הנאמנות. דבר שעשוי להביא "לשיפור משמעותי בייעוץ הפנסיוני שניתן לציבור, הגברת התחרות והוזלת עלויות לציבור החוסכים".

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באיגוד מציינים, כי בזמן שחלה ירידה משמעותית בדמי הניהול אותם גובים מנהלי החסכונות (בגמל ובפנסיה), בזכות התחרות בין הגופים המוסדיים, עמלת ההפצה הבנקאית נותרה ללא שינוי. כך, לדבריהם דמי הניהול בגמל עמדו בשנת 2009 על כ־0.9% מגובה החיסכון והם עומדים כיום על כ־0.5% בקרנות ההשתלמות וקופות הגמל לפיצויים. זאת, בזמן שעמלת ההפצה שגובים הבנקים נותרה ללא שינוי - 0.25%, מאז שניתן להם אישור לגבות אותה לפני שני עשורים.

"מונע ייעוץ אובייקטיבי בקרנות הפנסיה"

עוד מציינים באיגוד, כי גביית עמלת הפצה, אינה מאפשרת לבנקים להעמיד לרשות הציבור הרחב ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי ביחס לקרנות הפנסיה החדשות אותן מנהלים בתי ההשקעות. זאת, מאחר ובקרנות אלה, שנבחרו כקרנות ברירת מחדל על ידי רשות שוק ההון, נכללה התחייבות לגביית דמי ניהול מהצבירה בשיעורים נמוכים ביותר (0.22%), הנמוכים משיעור עמלת ההפצה המקסימאלית אותה גובים הבנקים (0.25%).

"דווקא במוצר החיסכון הפנסיוני המורכב יחסית, ובעל המשמעות האדירה על חיי כל חוסך, קרן הפנסיה שלו, נראה כי הבנק אינו יכול לספק ייעוץ אמיתי", כותבים באיגוד בתי ההשקעות. "וזאת בעוד במוצרי ה'מדף' הפשוטים יותר כדוגמת קרנות השתלמות, דמי הניהול הממוצעים מאפשרים ייעוץ פנסיוני בפועל וקבלת עמלת הפצה".

למרות הפנייה מצד האיגוד, ספק אם הבקשה שלו צפויה להוביל להתנעת מהלך בעניין, שכן מהלכים מסוג זה דורשים שינויי חקיקה (כמו חלק מהשינויים המסתמנים בעמלות בקרנות הנאמנות). ברשות שוק הון אמנם הביעו בעבר במספר אירועים נכונות לבחון ולשנות את מודל התגמול בשלל המוצרים המפוקחים תחתיה, אך ספק אם יש ביכולתם לבחון בקשות מהסוג שהעלה איגוד הבנקים בתקופת מערכת בחירות.

"הגיעה העת לעדכן את מודל התגמול שנקבע בוועדת בכר לפני כמעט עשרים שנה ולהתאימו לשוק תחרותי", מסר מנכ"ל איגוד בתי ההשקעות, עו"ד נמרוד ספיר ביחה עם גלובס. "מצב זה מביא ל'ישראבלוף' שכן למרות שהשירות נקרא ייעוץ פנסיוני, הרי שבפועל הבנקים אינם מעניקים ייעוץ ביחס לחסכון הפנסיוני של הציבור אלא מתמקדים במוצרי חיסכון אחרים".

מרשות שוק ההון ומהפיקוח על הבנקים לא נמסרה תגובה עד למועד סגירת הגיליון.