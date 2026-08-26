בהראל חגגו בשיחת המשקיעים את ההישג במדד המותגים של גלובס

חדש בגלובס: תמלול שיחות המשקיעים גלובס משיק שירות חדש למנויים: תמלול מלא של שיחות הוועידה של חברות הנסחרות בבורסה בתל אביב. המטרה: לאפשר לקוראינו גישה ישירה ושקופה להסברים של מנהלי החברות בשיחות שאליהן חשופים לרוב משקיעים מתוחכמים. שיחות אלה מספקות לעתים קרובות נדבך חשוב להבנת פעילות החברה, האתגרים וההזדמנויות שהיא מזהה והכיוון שאליו היא צועדת - מעבר למספרים שמופיעים בדוחות. התמלולים מבוססים על כלי AI, ולאחריהם בקרה אנושית, והם יפורסמו בדרך-כלל בתוך מספר שעות ועד יממה מפרסום הדוחות הכספיים בפורטל הפיננסי ויצורפו כלינק לכל ידיעה העוסקת בדוחות הכספיים הרלוונטיים. הישארו מעודכנים בפורטל הפיננסי שלנו

מנכ"ל הראל , ניר כהן, הקדיש את הדקות האחרונות של שיחת המשקיעים של הקבוצה היום (ד') להישג מסוג אחר. אחרי שסקר את תוצאות הרבעון השני, הוא בחר לקנח, לדבריו, במדד המותגים של גלובס, שבו הראל הייתה החברה היחידה מקרב חברות הביטוח, הבנקים והפיננסים שנכנסה לרשימת 100 המותגים המובילים בישראל.

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"מה שרציתי לקנח איתו זה באיזשהו סקר שפורסם בגלובס, אני מאמין שאתם מכירים את זה, מדד המותגים", אמר כהן. "בסופו של דבר אנחנו יודעים שבישראל האוכלוסייה גדלה, אנחנו יודעים שהביקוש למוצרים אגב כך הולך וגדל, והשאלה היא באמת איפה הלקוחות בסוף בוחרים לקנות את המוצרים".

לדברי כהן, המשמעות מבחינתו היא לא רק רמת ההיכרות עם המותג, אלא דווקא האופן שבו נוסחה השאלה במדד. "אנחנו כל הזמן יודעים מסקרים פנימיים שהראל היא המותג הכי משמעותי, הכי מוכר, הכי חזק בעולם שלנו. אבל כאן מה שעשו בגלובס, שאלו לא איזה מותג אתה הכי מכיר, אלא באיזו מידה אתה סומך ומעריך את המותג. עושים תמיד את 100 המותגים של ישראל. אז כמובן שהראל זה לא גוגל ולא במבה, אבל מבין כל החברות - פיננסים, ביטוח, בנקים - קודם כל, אנחנו היחידים שנכנסנו ל-100 המותגים".

כהן ניסה גם לחבר בין הדירוג לבין הפוטנציאל העסקי של הקבוצה. "מעבר לעובדה שאתה מותג מוכר, זה נחמד, זה מתחבר לשאלה הזאת. אנחנו חברה שהלקוחות דירגו ברמה הכי גבוהה בהיבט של סומך ומעריך את המותג. ומכאן תחברו את זה קדימה ותבינו איזה מנוף זה, ובלבד שנעשה את הדברים כמו שצריך, שנעבוד יעיל, שנדע לתת את השירות, שנחבר את כל המערכת, ולשם אנחנו צועדים. ואני מקווה שככל שיעבור הזמן גם תראו את זה בשורה התחתונה".

הדברים הגיעו בסיומו של רבעון חזק במיוחד להראל. הקבוצה דיווחה על רווח כולל של כ-1.02 מיליארד שקל ברבעון השני של 2026 ועל תשואה להון של 37%.