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שוק ההון והשקעות מחלבות גד: הרווח זינק ב־47% ונתח השוק עלה; המניה מזנקת
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מחלבות גד

מחלבות גד: הרווח זינק ב־47% ונתח השוק עלה; המניה מזנקת

הכנסות החברה צמחו בכ־10% ל־210 מיליון שקל, בעוד הפעילות הקמעונאית הובילה את השיפור ברווחיות • ירידת מחירי החלב והיחלשות האירו תרמו להפחתת העלויות, לצד המשך ההתרחבות לתחומים חדשים

נבו שפיר 09:47
קו הייצור החדש של מחלבות גד / צילום: Remilk
קו הייצור החדש של מחלבות גד / צילום: Remilk

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מחלבות גד מסכמת את הרבעון השני של 2026 עם שיפור בולט בתוצאות, ובעיקר ברווחיות. הכנסות החברה עלו בכ-10% לכ-210 מיליון שקל, אבל הרווח הנקי צמח בקצב מהיר בהרבה - בכ-47% לכ-17.1 מיליון שקל.

במקביל, נתח השוק של גד לפי סטורנקסט עלה מ-6.4% ל-6.9%, ובהתאם, מי שהובילה את השיפור הייתה הפעילות הקמעונאית. המכירות במגזר עלו ברבעון לכ-133.5 מיליון שקל, לעומת כ-119.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה, והרווח המגזרי זינק לכ-13.5 מיליון שקל לעומת 8.8 מיליון שקל. החברה מייחסת את השיפור לעלייה במכירות סביב חג השבועות, לצמיחה אורגנית ולשיפור בעלויות חומרי הגלם.

אחד הגורמים שסייעו לרווחיות היה דווקא בצד העלויות. היחלשות האירו חסכה לגד כ-3.5 מיליון שקל במחצית הראשונה, וביוני ירד מחיר המטרה של החלב ב-5.15%. החברה מעריכה שהשינוי לבדו יקטין את עלות רכישת החלב הגולמי ברבעון השלישי בכ-2.3 מיליון שקל לעומת הרבעון השני.

על רקע זה אף החליטה גד שלא ליישם התייקרות מתוכננת של 1.9% במוצרים הלא מפוקחים. במקביל, גד ממשיכה להתרחב מעבר לליבת מוצרי החלב. באפריל השלימה רכישת 51% ממשק ויילר תמורת כ-42.8 מיליון שקל, וביולי החלה להפיץ את מוצריה. לצד זאת השיקה את Gad Feel, מותג חדש בתחום תחליפי החלב עם 11 מוצרים. נכון לסוף יוני, ויילר עדיין תרמה רק כ-5.2 מיליון שקל להכנסות וכ-182 אלף שקל לרווח הנקי, כך שעיקר השיפור ברבעון הגיע עדיין מהפעילות הקיימת של גד.