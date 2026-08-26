הראל: ההשקעות והאשראי סייעו להציג זינוק של 30% ברווח

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חברת הביטוח הראל מציגה עלייה של 30% ברווח הכולל לרבעון השני שהסתכם במיליארד שקל. החברה רשמה תשואה על ההון בשיעור של 37%, לפי התוצאות שהציגה.

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במקביל לפרסום הדוחות, החליט דירקטוריון החברה על עדכון מדיניות חלוקת הדיבידנד לחלוקה על בסיס רבעוני, במקום מדיניות של חלוקה חצי-שנתית שהיתה נהוגה עד כה.

החברה תחלק דיבידנד בסך 400 מיליון שקל, כאשר מתחילת השנה ועד היום הכריזה החברה על דיבידנד, יחד עם רכישה עצמית של מניות, בסכום כולל של כ-1.5 מיליארד שקל. מניית הראל השקעות זינקה מתחילת השנה במעל ל-50% לשווי שוק של 37 מיליארד שקל.

העליה ברווח הושגה לפי הראל "הודות לגידול ברווחי השקעה ולצמיחה ברווחי הליבה, בהובלת תחומי ניהול הנכסים, אשראי והון, שהציגו עליה של 68% ברבעון השני כתוצאה מהמשך הגידול בנכסים המנוהלים וגידול בתיק האשראי". במחצית הראשונה עלה הרווח הכולל בשיעור מתון יותר של 19% והסתכם ב-1.6 מיליארד שקל, התשואה על ההון עמדה בתום המחצית הראשונה על 27%.

בתחום עסקי הביטוח, רווחי הליבה של הראל לפני מס הסתכמו ב-699 מיליון שקל, עליה של 4% ביחס לרבעון המקביל. רווחי הליבה מחושבים בהתבסס על מרווח שנתי בשיעור של 2% וללא השפעות מיוחדות. במחצית הסתכמו רווחי הליבה לפני מס מעסקי הביטוח ב-1.32 מיליארד שקל, ירידה לעומת 1.36 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי נבע בעיקר מהירידה ברווחי הליבה מפעילות ביטוח חיים ובריאות ברבעון הראשון של השנה בשל עליה סטטיסטית בסכומי התביעות במוצרי סיכוני חיים, שקוזזו חלקית עם השיפור ברווחי הליבה בביטוח כללי.

הקבוצה ממשיכה להגדיל את יתרת הרווח העתידי (CSM) בזכות גידול במכירות חדשות של מוצרי צמיחה (מוצרי סיכוני חיים, הוצאות רפואיות ומחלות קשות): יתרת הרווחים העתידיים לסוף יוני המשיכה לגדול והסתכמה ב-17.7 מיליארד שקל.

בנוסף מדווחת הראל, בניהולו של ניר כהן, על צמיחה של כ-18% בפרמיות ודמי גמולים, שהסתכמו במחצית הראשונה של השנה ב-25.5 מיליארד שקל, בין היתר הודות לזינוק בחוזי ההשקעות כלומר מהפעילות בשוק ההון. הנכסים המנוהלים הסתכמו ב-638 מיליארד שקל, עליה של כ-10% מתחילת השנה ושל כ-17% ב-12 החודשים האחרונים.

צמיחה בפעילות האשראי

כאשר הערך העתידי ממכירות חדשות (הרווח העתידי שעדיין לא הוכר בדוחות מפוליסות ביטוח קיימות) במחצית הראשונה הסתכם ב-992 מיליון ש"ח והיה גבוה ב-23% מה- CSM החדש שנוצר ממכירות חדשות בתקופה המקבילה אשתקד. כמו כן, ה-CSM בחציון הראשון של 2026 היה גבוה ביחס ל-CSM ששוחרר לרווח בסך 830 מיליון שקל - המעיד על יצירת ערך משמעותי מעסקים חדשים.

בתחום ניהול נכסים ואשראי: רווחי ליבה מתחום ניהול נכסים ברבעון עלו בכ-58% לכ-131 מיליון שקל, בהשוואה לכ-83 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, בזכות המשך צמיחה בהיקף הנכסים ובדמי ניהול.

תחום ניהול הנכסים כולל את תחומי הפנסיה, גמל, שירותים פיננסים וחוזי השקעה וסך הנכסים המנוהלים בתחום זה צמח והסתכם בסוף החציון בכ-498 מיליארד שקל - גידול של כ-48 מיליארד שקל בהיקף הנכסים תוך חצי שנה. רווחי ליבה מתחום האשראי ברבעון צמחו בכ-32% לכ-79 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-60 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, בזכות המשך צמיחה בפעילות האשראי. תיק האשראי ממשיך לצמוח מרבעון לרבעון ועלה לכ-8.8 מיליארד שקל - גידול של כ-2.3 מיליארד שקל במהלך השנה האחרונה.