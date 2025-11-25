כשנה וחודשיים עברו מאז החל הממונה על רשות שוק ההון עמית גל לקבל נתונים על גניבות הרכב בחברות השונות. בסוף ספטמבר שעבר התרה גל כי אם "הרשות תמצא כי אין הלימה בין הפרמיה הממוצעת בפועל לפרמיית הסיכון, הרשות תשקול להורות לחברה להגיש לאישורה פרמיות מעודכנות" - כלומר זולות יותר.

והיום זה קרה - הערב, הציב גל אולטימטום לחברות הביטוח - עליכם להוריד מחירי הביטוח המקיף וצד ג' לרכב, או שתישלל ממכם הזכות למכור אותם. הממונה מצא שיש פער בין הסיכון לבין הפרמיה שחברות הביטוח גובות. הזמן שגל נותן לחברות הביטוח הוא שלושה חודשים.

במכתב שהגיע לידי גלובס נכתב כי הרשות "מורה לכם (לחברות) להגיש לרשות נספח אקטוארי מלא ומעודכן, הכולל תעריף מעודכן שיהלום את הסיכון הגלום ויכלול את מלוא המידע הנדרש בהתאם להוראות הדין והרגולציה". התאריך להגשת הנספח האקטוארי נקבע ליום ה-26 בפברואר 2026.

לאחר מכן הרשות תצטרך לאשר או לא להתנגד לבקשת החברה עד ה-30 באפריל. אם זה לא יקרה, קובעת הרשות, "לא תוכל החברה להמשיך ולהנהיג את אותה תוכנית ביטוח החל מאותו מועד". עם זאת, ברשות מסייגים כי היא לא תבטל לחברות ביטוחי רכב שכבר נחתמו או כאלה שתחתום חברת הביטוח מול לקוחות עד ה-30 באפריל".

בספטמבר אשתקד, במכתבו אל חברות הביטוח, הוא ביקש "לבחון את התפתחות הפרמיות ואת מידת התאמתן לרמות הסיכון הביטוחי בענף" תוך שהוא מתרה בחברות כי "ככל שהרשות תמצא כי אין הלימה בין הפרמיה הממוצעת בפועל לבין פרמיית הסיכון, הרשות תשקול להורות לחברה להגיש לאישורה פרמיות מעודכנות".

הערב הוא מצא כי ההלימה הזאת אינה קיימת.

רווחים בלתי נתפסים

ביטוחי הרכב התייקרו בשנים האחרונות בעשרות אחוזים בעקבות גל הגניבות בישראל, אבל רשות שוק ההון החליטה לבדוק האם חברות הביטוח העלו את המחירים מעבר למתבקש - מה שהעביר אותן לרווח מצטבר של מאות מיליוני שקלים במחצית הראשונה של 2024, לעומת הפסד (אצל רובן) בשנים הקודמות.

העליות במחירי הפרמיות עזרו מאד לרווחים של חברות הביטוח לזנק בשנים האחרונות. על פי מדד Wobi, שפורסם בגלובס, מאז אוקטובר 2021 זינקו מחירי הפוליסות בממוצע ב-64% - על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מדובר בהתייקרות של 40% "בלבד". גורם בשוק הסביר לגלובס כי בדגמים שאינם כלולים ב"רשימה שחורה" של הרכבים שנגנבים הכי הרבה, עליית מחירי ביטוחי הרכב כבר מספיקה כדי לכסות על ההפסדים של החברות שגדלו בשל הגניבות, כמו גם בשל התייקרות החלפים, הגידול בשכיחות התאונות והתייקרות הרכבים עצמם.