אנליסטים בכירים בשוק ההון הסתכלו היום בתדהמה על המסכים בבורסה. מדד מניות הביטוח החל את יום המסחר בעלייה של יותר מאחוז, אך בשעות הצהריים המדד מחק את העליות ועבר לנפילה של 4.2% בסוף יום המסחר.

השינוי הפתאומי הוביל גם את מדד ת"א 35 לירידה של 0.8%, שכן מאז עדכון המדדים האחרון כל חמש מניות הביטוח הגדולות כלולות בו.

הטריגר לשינוי הכיוון הפתאומי היו הדוחות של חברת הביטוח כלל . מעת שזו פרסמה את הדוחות החלו הירידות במדד ובמניות הביטוח, ירידות שהלכו והתחזקו עד סוף יום המסחר. כלל סיימה את היום בנפילה של 9% לשווי שוק של 15 מיליארד שקל. הפניקס ומגדל , שידווחו מחר, מחקו כל אחת כ-4% משווין. וכך גם הראל השקעות (שפרסמה היום) ומנורה מבטחים (שתפרסם ביום ראשון).

אין לנו מושג, או השערה כלשהי

אך מדוע צללו מניות הביטוח? שאלנו יותר מ-10 אנליסטים בשוק ולכולם הייתה תשובה זהה: "אין לנו מושג, אין לנו השערה". כלל ביטוח, בדומה להראל ולחברות הביטוח הקטנות יותר איידיאי (ביטוח ישיר) וליברה, הציגה דוחות טובים. אפילו דוחות שיא. כך, היקף הנכסים המנוהלים של כלל הגיע לשיא חדש של 407 מיליארד שקל - מה שמשתרשר כמובן לעלייה בהכנסות וברווחים. החברה בניהולו של יורם נוה הציגה רווח של 590 מיליון שקל, זינוק של 42% ביחס לרבעון המקביל אשתקד והמשך גידול בתשואה להון שהגיע ל-24.9%.

חלק מהאנליסטים אמרו שהדוחות של כלל ביטוח נראים לא רק טובים אלא אפילו "מעולים". אחד אחר אמר ש"הדוחות של כלל היו בסדר גמור" ושלישי אמר ש"לא ראיתי משהו שמצדיק ירידה של 10%".

ובכל זאת, גורם אחר טוען ש"הדוחות של כלל היו קצת מתחת לצפי מה שנתן את האות למימוש בכל הענף". לדברי גורם אחר, "ציפו לקצת יותר בכלל. זו מניה שרצה מאוד חזק (187% בשנה האחרונה עד אתמול וכמעט 280% בשלוש השנים האחרונות, נ"א) ואולי יש יציאת אוויר. גם הדוחות של הראל היו מאוד חזקים. ייתכן שזה 'לקנות בשמועה ולמכור בידיעה'. אולי יש מי שרואים את סוף הסייקל, למרות שאני לא חושב שזה המצב. אני צופה שגם הדוחות הבאים יהיו חזקים. זו תגובה קצת קיצונית של השוק".

אפקט אנבידיה?

שמואל בן אריה, סמנכ"ל השקעות בפיוניר ניהול הון, חושש ש"יש פה 'אפקט אנבידיה'. חברות הביטוח הגיעו למצב שהחברה צריכה להפתיע את המשקיעים לא רק לחיוב אלא בענק. אנשים ציפו לדברים לא הגיוניים".

"כלל הוציאה דוחות עם גידול ועליה בתשואה על הון ועל פניו הכל היה נראה טוב. אבל השוק כבר מצפה לצמיחה, התייקרות בפרמיות והצלחה בנוסטרו, כל כך גדולים, כך שגם אם התוצאות רק טיפה מעל הציפיות של האנליסטים זה כבר לא עומד בדרישות השוק. אחרי שמניות עולות כל כך הרבה תוך שנה בלבד אז כל דבר שהוא לא מטאורי ומפתיע במיוחד מביא לכך שהמניות חוטפות. אנשים כבר באו לדוחות האלה עם ציפיות לא הגיוניות".

אור פוריה, יו"ר פוריה פיננסים, טוען שאין הסבר לירידות מלבד ש"מניות הביטוח פשוט יקרות מדי. הגיעו לרמות מכפילים גבוהות מאוד ואפילו אתמול עלו ב-4% לאחר הורדת הריבית שכבר הייתה צפויה ומגולמת".